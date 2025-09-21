С нами не соску...
Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

Лас-Вегас – столица игорного мира, куда ежегодно приезжают тысячи туристов в поисках ярких эмоций и адреналина. Казино, ночные клубы и стриптиз-бары предлагают развлечения на любой вкус и кошелек. О том, каков запретный плод на вкус, узнала фотограф Стефани Мосхаммер (Stefanie Moshammer). В Городе грехов ей удалось увидеть “закулисную” жизнь девушек, танцующих стриптиз. Об этом – ее смелый и откровенный фотоцикл.

Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

Стефани родом из Австрии, в Лас-Вегасе она побывала дважды. Первый раз поехала отдохнуть на неделю, но так увлеклась этим мерцающим городом-праздником, что решила непременно вернуться. И действительно, во время второй поездки ей удалось увидеть не только внешнюю мишуру, но и докопаться до сути, заглянуть за интригующую ширму, за которой скрывается тайна сладострастных ночей.



Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

Стефани удалось познакомиться с несколькими девушками, которые работают в Лас-Вегасе, и узнать немало интересного об их жизни. Среди танцовщиц есть совсем молоденькие девочки, одна из них, Теания, начала танцевать в клубах Миннеаполиса в 19 лет. Правда, это были “безалкогольные” заведения, где сложно было хорошо заработать. В Вегас девушка приехала, спустя два года, тут же сделала пластику груди и, спустя две недели после операции, пошла покорять танцполы Вегаса.

Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

Есть среди танцовщиц и девушки постарше. Судьба свела Стефани с 23-летней Рэй. Девушка приехала в Лас-Вегас с бабушкой и дедушкой, и после их смерти вынуждена была сама зарабатывать себе на жизнь. Вначале это были подработки в “Старбакс”, затем по ночам она решилась танцевать в клубах и оказывать эскорт-услуги.

Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

Однако самой трогательной оказалась история Эрики. Эта женщина уже стала мамой, но ее сын живет отдельно, ведь Эрике совсем не хочется, чтобы ее малыш знал, чем она зарабатывает себе на жизнь. Эрике не везло с бойфрендами, один из них избил ее до такой степени, что женщина попала в больницу с переломами, а на память о трагедии у нее на шее красуется шрам. Хотя Эрика не унывает, любит вспоминать, что среди ее любовников было много рок-звезд и богатых посетителей клуба, где она работает.


Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

По образованию Стефани Мосхаммер – графический дизайнер, она также изучала фотографию. В фотоцикле “Vegas and She” постаралась найти баланс между документальной и художественной фотосъемкой, и ей это, бесспорно, удалось. Собрав коллекцию снимков, она оформила их в отдельное иллюстрированное издание, которое с успехом разошлось по всему миру.

Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

Вегас и Она: фотоцикл о стриптизершах.

Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

Откровенный фото о работе стриптизерш.

Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

Яркие акценты.

Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

Главное – в деталях.

Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

Разноцветные узоры.

Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

В стиле вамп.

источник

