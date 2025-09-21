Стриптиз в Лас-Вегасе: рассказ о том, что обычно остается за кадром

Лас-Вегас – столица игорного мира, куда ежегодно приезжают тысячи туристов в поисках ярких эмоций и адреналина. Казино, ночные клубы и стриптиз-бары предлагают развлечения на любой вкус и кошелек. О том, каков запретный плод на вкус, узнала фотограф Стефани Мосхаммер (Stefanie Moshammer). В Городе грехов ей удалось увидеть “закулисную” жизнь девушек, танцующих стриптиз. Об этом – ее смелый и откровенный фотоцикл.







Стефани родом из Австрии, в Лас-Вегасе она побывала дважды. Первый раз поехала отдохнуть на неделю, но так увлеклась этим мерцающим городом-праздником, что решила непременно вернуться. И действительно, во время второй поездки ей удалось увидеть не только внешнюю мишуру, но и докопаться до сути, заглянуть за интригующую ширму, за которой скрывается тайна сладострастных ночей.

Стефани удалось познакомиться с несколькими девушками, которые работают в Лас-Вегасе , и узнать немало интересного об их жизни. Среди танцовщиц есть совсем молоденькие девочки, одна из них, Теания, начала танцевать в клубах Миннеаполиса в 19 лет. Правда, это были "безалкогольные" заведения, где сложно было хорошо заработать. В Вегас девушка приехала, спустя два года, тут же сделала пластику груди и, спустя две недели после операции, пошла покорять танцполы Вегаса.Есть среди танцовщиц и девушки постарше. Судьба свела Стефани с 23-летней Рэй. Девушка приехала в Лас-Вегас с бабушкой и дедушкой, и после их смерти вынуждена была сама зарабатывать себе на жизнь. Вначале это были подработки в "Старбакс", затем по ночам она решилась танцевать в клубах и оказывать эскорт-услуги.Однако самой трогательной оказалась история Эрики. Эта женщина уже стала мамой, но ее сын живет отдельно, ведь Эрике совсем не хочется, чтобы ее малыш знал, чем она зарабатывает себе на жизнь. Эрике не везло с бойфрендами, один из них избил ее до такой степени, что женщина попала в больницу с переломами, а на память о трагедии у нее на шее красуется шрам. Хотя Эрика не унывает, любит вспоминать, что среди ее любовников было много рок-звезд и богатых посетителей клуба, где она работает.По образованию Стефани Мосхаммер – графический дизайнер, она также изучала фотографию. В фотоцикле "Vegas and She" постаралась найти баланс между документальной и художественной фотосъемкой, и ей это, бесспорно, удалось. Собрав коллекцию снимков, она оформила их в отдельное иллюстрированное издание, которое с успехом разошлось по всему миру.Вегас и Она: фотоцикл о стриптизершах.Откровенный фото о работе стриптизерш Яркие акценты.Главное – в деталях.Разноцветные узоры.В стиле вамп.