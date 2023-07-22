Рецепт гигантского голубца

Голубцы — очень вкусное, сытное, но при этом довольно трудоемкое блюдо, на приготовление которого приходится тратить много времени. Если вы любите голубцы, но не готовы тратить много времени на стояние у плиты, попробуйте приготовить ленивый гигантский голубец, который точно понравится всей семье.







На место вырезанной кочерыжки заложите 150 гр соли.







Положите кочан в кастрюлю и аккуратно залейте водой так, чтобы не попасть на соль. Варим 20-25 минут.







Далее аккуратно вытащите кочан из кастрюли и уберите всю соль. Разделите кочан на отдельные листочки. На дно формы для выпечки выложите несколько слоев листов капусты.







Для приготовления начинки смешайте 600 грамм фарша, 1 луковицу, 1 морковь, 2 головки чеснока, 1 красный болгарский перец, 50 грамм риса, соль и перец по вкусу.







Выложите начинку на первый слой листьев и закройте ее оставшимися листочками.







Смажьте заготовку растительным маслом. Накройте форму фольгой и готовьте гигантский голубец при температуре 180 градусов 45-50 минут.







Получается гигантский голубец очень вкусным, он ничем не уступает классическим голубцам, но времени на его приготовление тратится гораздо меньше.





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