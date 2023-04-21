Растения в огороде, которые совсем не боятся весенних заморозков

Многие дачники боятся сажать что-либо на огороде в марте, так как знают, что коварные и подлые весенние заморозки слишком часто имеют место быть, неся посевам смерть. Если вы — среди таковых, ознакомьтесь с этим материалом: он уверит вас, что очень многие вкусные и полезные овощи можно смело сеять в марте, так как заморозки им не помеха.



1. Кудрявая капуста

2. Пастернак

3. Редис

4. Морковь

5. Лук-чернушка

6. Кресс-салат

7. Репа

8. Брюква

9. Руккола

10. Листовая горчица

11. Шпинат

12. Листовой салат

13. Горох

14. Бобы

15. Петрушка

16. Укроп

17. Сельдерей

Этот невероятно полезный овощ с курчавыми листьями — рекордсмен среди холодостойких культур. Она выдерживает морозы аж до -18°С.У этой листовой капусты много названий: капуста кале (или кейл), капуста браунколь (брунколь или грюнколь), наконец — просто кудрявая капуста. Этот невероятно полезный овощ с курчавыми листьями — рекордсмен среди холодостойких культур. Она выдерживает морозы аж до -18°С. Более того, подмороженные листочки кале становятся даже нежнее и приятнее на вкус. Семена кудрявой капусты прорастают при температуре почвы +4-5°С. Оптимальной температурой для прорастания семян и развития сеянцев считается +16-18°С. Как правило, семена высевают в открытый грунт в начале мая, заглубляя их в почву на 1-2 сантиметра. В зависимости от сорта первый урожай кале срезают через 2-3 месяца после появления всходов. Чем моложе листья, тем они вкуснее.Пастернак не только устойчив к заморозкам, но и преспокойно зимует под снегом. Ранней весной он обеспечивает нас первыми свежими корнеплодами. / Фото: bh-kurgan.ruПастернак не только устойчив к заморозкам, но и преспокойно зимует под снегом. Ранней весной он обеспечивает нас первыми свежими корнеплодами. Главное, успеть выкопать корешки до начала роста. На второй год пастернак зацветает, а корни при этом теряют свои вкусовые качества. Сеют пастернак рано весной. Минимальная температура для прорастания семян — +2-3°С, оптимальная температура — +16-18°С. Семена туговсхожие, первые ростки появляются примерно на 20-25 день. Поэтому как минимум одна из процедур по ускорению всхожести не повредит. Молодые растения выдерживают заморозки до -5°С, а взрослые — до -8°С. Лучше всего пастернак растет в прохладную погоду (+18-20°С) в хорошо увлажненном грунте.Редис вообще предпочитает прохладу. Самые вкусные и сочные корнеплоды получаются в +16-20°С. Редис высаживают и под зиму, и зимой, и ранней весной./ Фото: sezon-dacha.ruРедис всегда сажали раньше остальных овощей. И правильно! Семена редиса начинают проклевываться уже при +2-4°С. А если температура будет близка к идеальной (+15–17°С), первые ростки появятся через 4-6 дней после посева. Чтобы ускорить прорастание, семена следует замочить на 24 часа. Всходы редиса выдерживают кратковременные заморозки до -2-3°С. Взрослые растения еще более выносливы: им не страшны морозы -5-6°С. Редис вообще предпочитает прохладу. Самые вкусные и сочные корнеплоды получаются в +16-20°С. При более высоких температурах плоды становятся горькими и грубеют. А длительная жара приводит к стрелкованию растений. Редис высаживают и под зиму, и зимой, и ранней весной.Морковь – еще одна холодостойкая культура, она начинают рост даже в холодной почве (+4-5°С)./Морковь – еще одна холодостойкая культура, которую всегда стараются посеять пораньше, в конце апреля. И хотя оптимальной температурой для прорастания семян является диапазон от +17 до 20°С, они начинают рост даже в холодной почве (+4-5°С). Всходы моркови обычно появляются на 14-16 день после посева. Этот процесс можно ускорить специальной обработкой семян. Семена высеваем в рыхлую почву в бороздки глубиной до 3 сантиметров. В идеале морковь следует сажать по семечку, соблюдая расстояние в один спичечный коробок между «соседями» по бороздке. Работа кропотливая, зато прореживать потом не придется.Все виды лука — достаточно холодостойкие растения, но чернушку весной высаживают на грядки раньше всех. Чернушка не боится снижения температуры до -5°С.Все виды лука — достаточно холодостойкие растения, но чернушку весной высаживают на грядки раньше всех. Как только оттает и высохнет почва, наступает время посадки. Минимальная температура, при которой начинают прорастать семена лука, составляет +5-10°С. Правда, при такой погоде всходов придется ждать долго. А вот при 18-20°С первые перышки могут показаться уже через неделю после посадки. Высевают лук в бороздки на глубину в 1-1,5 сантиметра. Перо взрослого растения репчатого лука легко переносит заморозки до -2°С, но при более сильных морозах погибает. Чернушка не боится снижения температуры до -5°С. Батун, слизун, шнитт и другие многолетние виды лука совершенно не требовательны к уходу, а весной начинают наращивать зелень всего при +5°С. Не растение, а сбывшаяся мечта садовода!Кресс-салат — очень холодостойкое растение. Он будет расти даже при +2-3°С. Как правило, кресс употребляют в пищу в виде проростков с первыми семядольными листочками.Кресс-салат — очень холодостойкое растение. Он будет расти даже при +2-3°С, пусть медленно, но верно. В оптимальных условиях (около +16-18°С) кресс показывает чудеса скороспелости: прорастает на 2-3 сутки. Растение хорошо переносит дефицит света. Его выращивают даже без земли (на поролоне или ватных дисках), настолько кресс-салат неприхотлив. Как правило, кресс употребляют в пищу в виде проростков с первыми семядольными листочками. Так он вкуснее и нежнее.Юные проростки репы выдерживают заморозки до -3-4°С.Репа неплохо переносит как холод, так и жару. Высевают ее очень рано — в середине апреля. А при наличии теплицы можно посеять раннеспелые сорта даже в марте. Семена начинают прорастать при температуре +1-3°С, но всходы появятся, когда потеплеет до +5-6°С. Юные проростки репы выдерживают заморозки до -3-4°С. Как и редис, репу часто сажают в конце лета (в середине июля). Осенью растения способны пережить понижение температуры до -5-6°С. Однако корнеплоды, прихваченные морозом, плохо хранятся и становятся хуже на вкус. Оптимальная температура для роста и развития репы 15-20°С. В слишком холодное или очень жаркое лето репа часто уходит «в стрелку».Всходы брюквы переносят кратковременные заморозки до -6-8°С.Родственница репы — брюква — также отличается толерантностью к невысоким температурам. Минимальная температура прорастания семян брюквы — +1-2°С, но для быстрых и дружных всходов этого, конечно, недостаточно. Зато при +8-10°С брюква всходит на 4-5 сутки. Всходы переносят кратковременные заморозки до -6-8°С. Взрослые растения тоже способны выдержать такие морозы, но у подмерзшей брюквы, как и у репы, снижается лежкость. Чтобы брюква показала все, на что способна, ей нужна дневная температура около +25°С, ночная — около +17°С и почва, нагретая до 15 градусов тепла.Руккола относится не только к холодостойким, но и к скороспелым зеленым культурам. Она ценится за необычный вкус, превращающий любой салат в изысканное блюдо средиземноморской кухни. Весной рукколу можно сеять во второй половине марта.Руккола относится не только к холодостойким, но и к скороспелым зеленым культурам. Она ценится за необычный вкус, превращающий любой салат в изысканное блюдо средиземноморской кухни. Весной рукколу можно сеять во второй половине марта. Чтобы всегда быть с урожаем, посевы рекомендуют проводить каждые две недели аж до середины лета. Семена прорастают при температуре воздуха +9-10°С. Идеальными условиями для получения хороших всходов считаются +17-23°С. Руккола годится и для подзимних посевов. Высевают семена в октябре-ноябре, когда столбик термометра уже не поднимается выше нуля. Семена заглубляют в почву на 2-4 сантиметра. Рукколе нужен простор, в тесноте она грубеет и мельчает, поэтому между растениями желательно соблюдать промежуток в 8-10 сантиметров.Семена салатной или листовой горчицы наклевываются уже при температуре +1–3°С. А при +18–20°С она всходит практически мгновенно — за 3 дня. Всходы устойчивы к кратковременным заморозкам.Семена салатной или листовой горчицы наклевываются уже при температуре +1–3°С. А при +18–20°С она всходит практически мгновенно — за 3 дня. Всходы устойчивы к кратковременным заморозкам. Посев листовой горчицы проводят как весной (апрель-май), так и летом (июль-август). Это растение длинного светового дня — летом оно уйдет в цвет. Как и руккола, салатная горчица стрелкуется при загущенных посевах. Между кустиками должно быть не менее 10-12 сантиметров.Шпинат лучше сеять ранней весной и хорошо поливать.Мегаполезный шпинат начинает расти при +2-3°С. Это минимальная температура прорастания, в таких условиях быстрых всходов не жди. А вот в +15-20°С через десять дней после посева появятся первые листочки. Кстати, прорастание можно ускорить, замочив семена в воде на 48 часов. Юные сеянцы легко выносят кратковременные заморозки до -6°С. Для нормального роста и развития шпината нужна температура +15-18°С. Шпинат лучше сеять ранней весной и хорошо поливать.Нежные листья салата на поверку оказалось стойкими солдатиками. Они выдерживают понижение температуры до -6°С.Нежные листья салата на поверку оказалось стойкими солдатиками. Они выдерживают понижение температуры до -6°С. При посеве семена стараются в грунт не заглублять (максимум на 1 сантиметр). В прохладной (+12°С) почве салат всходит за 7-8 дней. Все салаты свето- и влаголюбивы. А вот особенного тепла им как раз не требуется. При температуре выше 20°С или в сильном затенении растения быстро зацветут, а листья станут горькими, совершенно непригодными к употреблению.Молодые побеги гороха могут выжить при -4°С-6°С.Гороху тоже не требуется много тепла. Температурный минимум для пробуждения его семян — +1-2°С. Для нормального развития всходов и формирования побегов хватает +4-5°С. А в почве, прогретой до +10°С, горох прорастает буквально за 3-7 дней. Молодые побеги гороха могут выжить при -4°С-6°С.Овощные бобы в средней полосе высевают в начале апреля, а в северных регионах — в начале мая. Их семена прорастают при температуре 4-8°С, а всходы выдерживают заморозки до -6°С.Как и горох, овощные бобы в средней полосе высевают в начале апреля, а в северных регионах — в начале мая. Их семена прорастают при температуре 4-8°С, а всходы выдерживают заморозки до -6°С. Тем не менее длительное воздействие холодов замедляет рост стеблей и листьев. И урожайность у подмерзших растений падает на 30%.Всходы петрушки без проблем переносят заморозки до -9°С. Полноценный куст петрушки выдерживает настоящие морозы (-10-12°С).Петрушка тоже не боится холодов. Ее можно сеять рано, одновременно с морковью. Семена начинают прорастать при температуре 3-4°С. Но из-за эфирных масел на поверхности семечка петрушка очень долго всходит. Даже при оптимальной температуре (18-20°С) первые ростки появляются через две недели. Всходы без проблем переносят заморозки до -9°С. Полноценный куст петрушки выдерживает настоящие морозы (-10-12°С). И корни, и листья петрушки прекрасно зимуют под снегом. А с наступлением весны радуют дачников первой съедобной зеленью.Укроп не боится низких температур.Неизменный спутник петрушки — укроп — лучше всего удается в прохладные периоды, поскольку его комфортный температурный диапазон — это +16-17°С. Даже когда столбик термометра колеблется между 0°С и +2°С, листья укропа продолжают медленно расти. А вот в жаркую погоду эта культура быстро теряет сочность, грубеет, не растет, а старается быстрее выпустить зонтики. Семена укропа тоже прорастают медленно.Рассада любой из многочисленных разновидностей капусты способна пережить недолгие заморозки. Всходы кочанной капусты не боятся -3°С, пекинской, цветной или брокколи — -2°С.Рассада любой из многочисленных разновидностей капусты способна пережить недолгие заморозки. Всходы кочанной капусты не боятся -3°С, пекинской, цветной или брокколи — -2°С. Правда, прихваченная морозом рассада дает меньший урожай. Капустную рассаду чаще выращивают в парниках и теплицах, чем дома на подоконнике. Причина проста — пышущие жаром батареи отопления в наших домах не дают юным сеянцам развиваться. Если для быстрого появления всходов требуется температура +15-20°С, то в первые дни жизни достаточно +7-10°С. Иначе растения сильно вытянутся, а для капусты это катастрофа. Всем капустным нужно много света, хорошая вентиляция и прохлада — от 12°С до 24°С в зависимости от вида. Идеальные условия для формирования хорошего кочана — +13-18°С.Жара замедляет рост капусты и препятствует образованию кочанов. В такую погоду капусту нужно постоянно проливать, чтобы снизить негативное влияние высоких температур. Взрослые растения кочанной капусты устойчивы к заморозкам до -7°С, а позднеспелые сорта выдерживают аж до -9°С. Цветная капуста менее устойчива к холодам по сравнению с кочанной. Она не вынесет морозов сильнее -2°С. Самая благоприятная температура для ее развития 15-18°С днем и 10-12°С ночью. Осенью при температуре ниже +10°С соцветия развиваются медленно, а при температуре +5°С перестают расти вовсе. Кочанчики пекинской капусты не теряют своих вкусовых качеств даже после осенних заморозков в -4-5°С. А зеленые соцветия брокколи могут пережить морозы до -7°С.