Лайфхак, который поможет реанимировать испорченные вещи

Рассказываем, что нужно делать, чтобы ваши любимые вещи еще долго выглядели как новые, даже если они испортились после неправильной стирки.







У многих из нас хоть раз в жизни случались конфузы, связанные со стиркой одежды. От классических и даже комичных случаев, когда забытый в машине носок окрасил белую простыню в синий цвет, до обидных, когда дорогостоящий кашемировый свитер теперь налезает только на куклу вашей дочери. Но не спешите выкидывать вещь, или отдавать ее маленьким членам семьи — существует работающий лайфхак, который поможет вам вернуть любимый свитер к прежнему состоянию.





Для начала наполните раковину теплой водой и количеством детского шампуня или универсального кондиционера для волос, равным одной крышке. Вы также можете использовать специальный шампунь для шерсти и кашемира, если хотите реанимировать вещи из этих волокон.

Замочите вещь в раковине и дайте воде пропитать ее в течение 10 минут. Это размягчит волокна одежды и «расслабит» их.

По прошествии 10 минут слейте воду из раковины, не доставая из нее вещь. Дождитесь, пока с нее стечет часть поверхностной жидкости и очень бережно выжмите вещь. При этом, не нужно пытаться выжать всю воду, ваша цель избавиться только от воды, которая осела на поверхности вещи.

Положите банное полотенце на плоскую поверхность, а сверху разместите вашу вещь. Сверните полотенце с одеждой в нем, чтобы лишняя влага впиталась.

Положите вещь на другое чистое и сухое полотенце и оставьте выпрямленной до тех пор, пока она не высохнет.



Что, если вещь слишком маленькая или большая?

Этот лайфхак универсален, и одинаково подходит для кашемировых перчаток, свитера или даже пальто. Но вам, в таком случае, нужно просто поменять количество воды и средства в большую или меньшую сторону. К примеру, для стирки чего-то размером с перчатки, вам будет достаточно капли средства, а не целой крышки. Также вам, вероятно, понадобится больше места для таких вещей, как пальто или шарф. Но для этого можно заменить раковину на ванную, а полотенце на плед из натуральной дышащей ткани.