Как в кино: можно ли пистолетной пулей перестрелить веревку или дверной замок

Каждый человек знает, что в жизни все не так, как в книжных романах и фильмах. Однако, не могут же в них переврать буквально все для накала драматургии. Хоть что-то в творческих произведениях должно же соотноситься с реальным миром, пускай и частично. Интересно, как обстоят на практике дела с отстреливанием из пистолета замков и толстых веревок.
Большинство пистолетных пуль не пробьет замок. youtube.com.
Почти любое произведение культуры (в том числе кинематографическое) содержит большое количество упрощений, допущений и даже откровенного вымысла. В тех ситуациях, когда творец не переходит границу добра и зла, относиться к подобному следует абсолютно спокойно. Все потому, что подобные «приукрашивания» действительности жизненно необходимы или для движения сюжета, или для повышения драматического накала произведения (чтобы было интересно читать/смотреть). И хотя изначально в подобных вещах ничего плохого нет, кое-что все-таки следует прояснить.
Пара локонов ничего не изменит. wallhere.com.
Наверняка каждому доводилось видеть, как в голливудских фильмах лихой герой (или злобный злодей) при помощи пистолета отстреливает замок. Это может быть как обычный замок в двери, так и навесной. Отсюда вопрос: можно ли подобное провернуть в реальной жизни? И да, и нет. Для того, чтобы снести или отстрелить замок, понадобится очень серьезное огнестрельное оружие. Например, гладкоствольное ружье с цельным патроном или специализированной дробью. Ни пистолет, ни большинство винтовок с подобной задачей не справятся, более того, боеприпасы еще могут и срикошетить от замка.
А еще будет очень сложно попасть. /Фото: news.pn.
Существует еще одно распространенное голливудское клише по поводу огнестрельного оружия. В некоторых фильмах герой простреливает из пистолета, веревку от чего так моментально лопается. Чаще всего такой крутой трюк проделывается, когда в сюжете должны кого-то повесить. Отсюда вырастет следующий вопрос: справится ли пистолетная пуля с веревкой? В абсолютном большинстве случаев пистолетная пуля даже не попадет в веревку. Однако, если такое все-таки случится, то закончится подобное (с наибольшей вероятностью) банальным вырыванием нескольких волокон. Сама веревка от такого не лопнет, во всяком случае моментально.
Опять все наврали. /Фото: zastavki.com.
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