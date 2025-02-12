Декоративные растения, которые совсем не терпят конкуренции в саду

Любой садовод мечтает создать у себя на даче красивый и разнообразный по краскам сад. Однако при этом стоит помнить, что не все цветы хорошо уживаются рядом друг с другом. Свойства одних цветов негативно сказываются на множестве других растений, произрастающих рядом.







Потому подбирать цветы стоит с собой осторожностью, а понимание особенностей каждого из отдельных видов поможет создать гармоничный и красивый сад.

1. Гибискус

2. Пионы и розы

3 Перцы декоративные

4. Клён и каштан

5. Плющ и папоротник

Розы не терпят конкуренцииСтоит задаться вопросом о том, как правильно высаживать цветы, ещё при планировании дачного участка. Ведь важно учитывать не только эстетическую составляющую, но ещё и удобство ухода за цветами, время их цветения и, как они уживаются с соседними растениями. Потому что некоторые виды не просто не переносят соседей, но и не позволяют им расти в полной мере. Это касается не только цветов, но и других культур, а также кустарников.Помидоры и картошку никогда не сажают вместе, насекомые могут съесть и те, и другие, а вот что же касается цветов, тут всё иначе. Некоторые растения могут поддерживать друг друга, не отбрасывать тень и цвести в разное время. К тому же хорошо смотрятся вместе. Хорошее соседство может повлиять на внешний вид цветов. А с некоторыми лучше просто не спорить и сажать отдельно.Гибискус тоже капризенЭкзотическое растение гибискус особенно знаменит своими яркими большими цветками. Но он и очень плохой сосед и если всё же хочется посадить его в своём саду, стоит учитывать, что пространство вокруг него должно быть пусто, ведь оно будет очень малопригодно для других растений. У гибискуса сильный характер, и считается, что он затеняет все растения вокруг себя слишком пышной кроной и розовыми цветами. А, как известно, растения без солнечного света растут плохо и становятся совсем маленькими. К тому же он способен своей корневой системой слишком сильно вытягивать из почвы абсолютно все полезные микроэлементы. Питание у соседних растений также становится меньше, что влияет на их внешний вид. А вот если гибискус станет домашним цветком, то его настоятельно не рекомендуют размещать в спальне. Дело в том, что по мнению эзотериков, он способен излучать очень негативную энергию, а она, в свою очередь, будет вызывать головные боли.Пионам сложно угодитьПионы и розы — это прекрасные цветы. Они есть на многих участках, и иногда бывает достаточно только их одних, чтобы создать красивый вид. И всё же пионы, которые не только радуют глаз, но и прекрасно пахнут, будут требовать от хозяев особого подхода при их посадке. Они не приживутся рядом с другими видами и будут точно также вытягивать из почвы все имеющиеся питательные вещества. Другим культурам просто ничего не останется. Все растения, даже которые высажены давно, станут заметно слабее своих соседей — пионов.Для пионов лучше создать отдельную клумбу, где им никто не будет мешать и не заставлять испытывать конкуренции. Так они вырастут и зацветут в полном объёме. Будут радовать глаз пышными шапками.Розам тоже нужно много влагиТо же самое касается и роз, лучше создать для них сообщенные розарии, чтобы там они получили достаточное количество света и питательных веществ. К тому же им необходимо очень большое количество влаги. А это может привести к сильному истощению почвы. Если же у роз всего достаточно, тогда они будут правильно и хорошо расти. Иначе розы могут стать очень маленькими и вовсе перестать цвести, переродиться в другие цветы. Плетистая роза может накрыть собой другие растения, её тоже следует сажать отдельно.Очень красивое растениеТакое безобидное на первый взгляд растение получило у садоводов прозвище — вампир. И не спроста. Это очень яркие и действительно необычные растения. Они привлекают внимание и являются изюминкой цветочного сада. Но не так просты, как кажутся. Дело в том, что декоративные перцы очень активно переопыляются со всеми растениями, что находятся рядом с ними. И, конечно, это не может не влиять на них негативно. К тому же они поглощают из почвы огромное количество влаги. И для других растений получается нехватка ресурсов. Для них всё же лучше выделить отельную клумбу или грядку, потому что перцы крайне капризны. К тому стебли некоторых видов могут стать очень большим барьером для других, более нежных растений из-за своей шероховатой текстуры.Однако есть у декоративных перцев и положительная сторона. Они могут оказать благоприятное влияние на самого человека. Помогают избавиться от головной боли, а аромат, источаемый растениями, поднимает настроение. Так что для домашних условий они тоже вполне подходят.Зато осенью будет красивый видО том, что эти большие деревья не особо терпят конкуренцию, многие знают. Под их большими кронами цветы и культуры, например, овощи расти не будут. Потому для них нужно очень большое пространство. Однако, если не планируется высаживать благоухающий сад, то такие деревья на участке будут смотреться очень красиво, особенно когда вырастут. Делов том, что эти деревья выделяют много токсичных веществ, которые и повлияют на соседние с ними растения и даже кустарники. Это будет препятствовать прорастанию семян в будущем, и даже трава может начать расти неохотно. Два этих растения также будут создавать тень, что подходит далеко не всем цветам. Биологическое разнообразие будет значительно уменьшено в месте из произрастания.Для человека же они совершенно безопасны и даже наоборот. Клён — крайне благоприятное растение, он снимает усталость и помогает наполниться энергией. А как прекрасно послушать шелест кроны на ветру.Папортнику нужна теньЕщё одна пара растений, которые являются не самыми хорошими соседями — это плющ и папоротник. В садоводстве никогда не рекомендуется высаживать их в разнообразных подвесных кашпо. Потому что их отростки и корни начинают проникать к другим растениями и причиняют им вред. Плющ ползёт также и по земле, он забирает большое количество влаги у других растений. Лучше направить его побеги по крыше и стенам, но их время от времени тоже нужно будет поправлять, чтобы поддерживать красивый вид. Плющ — это крайне агрессивное ползучее растение, которое со временем будет образовывать большие заросли и заслонять свет другим растениям, необходимый им для фотосинтеза, если за ним не следить.А вот папоротники также забирают много влаги из земли, им нужна тень и простор. Другие растения в таких местах могут приживаться неохотно. папоротник же на солнце тоже будет чувствовать себя некомфортно.Плющ нужно время от времени подрезатьВзаимодействие межу растениями — это сложная вещь и стоит изучить все плюсы и минусы тех или иных цветов и даже культур, прежде чем создавать их них цветочные композиции на своём дачном участке. Создание правильной экосистемы залог красивого сада, который может расти многие годы. Природа полна тайн и феноменов, которые стоит учитывать, чтобы растения чувствовали себя комфортно и радовали всех, кто захочет ими полюбоваться. Правильный и поэтапный подход также поможет экономить время при уходе за растениями и культурами, подкормке и защите цветов от вредителей в будущем.Каштан вырастет в огромное дерево