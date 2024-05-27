Как запорожский казак научил Вену пить кофе и другие увлекательные кофейные истории.

Чашечку кофе?/Фото: getbg.net

Услада для гурмана или кара для чревоугодника?

Леди и джентльмены: дуэль на печатных станках

Английская кофейня. Гравюра XVII века.

Награда шляхтича Кульчицкого

Памятник Юрию Францу Кульчицкому в Вене./Фото: alan.ucoz.lv

Кульчицкий в своей кофейне «Дом под синей флягой». Рисунок начала XX века.

Памятник Кульчицкому во Львове./Фото: img-fotki.yandex.ru

С кофейным деревцем через океан

Габриэль де Кльё и его кофейное деревце.

Как кофе стал национальным напитком США

Бостонское чаепитие. Почтовая открытка XIX века.