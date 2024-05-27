Как запорожский казак научил Вену пить кофе и другие увлекательные кофейные истории.
Кофе подают в дорогих ресторанах и в демократичных закусочных, пьют из изящных фарфоровых чашек и из удобных одноразовых стаканчиков. Миллионы землян начинают с него свой день. Страстными кофеманами были Вольтер и Паганини, Теодор Рузвельт и Софи Лорен.
Чашечку кофе?/Фото: getbg.net
Услада для гурмана или кара для чревоугодника?
На рубеже XVI–XVII столетий кофе, с которым незадолго до этого познакомились в Италии, едва не был запрещен Ватиканом. Священники называли кофе богопротивным зельем, дьявольским варевом. Некоторые из них полагали, что любителями этого напитка следовало бы заинтересоваться инквизиции. Но один из советников папы римского Климента VIII убедил его, прежде чем выносить приговор, попробовать кофе. И папа счел его вполне подходящим для христиан.
Папа Климент VIII./Фото: www.templiers-chevaliers.com
Правда, что именно он при этом сказал своим кардиналам, доподлинно не известно. По одной версии, Климент VIII пришел в восторг от вкуса и аромата кофе. По другой — решил, что столь горькая жидкость не искусит ни одного чревоугодника и, напротив, даже может служить средством изнурения плоти.
Леди и джентльмены: дуэль на печатных станках
В Великобритании первая кофейня открылась в 1652 году, а к 1675-му их было уже около трех тысяч. Уютные заведения, стремительно вошедшие в моду, стали местом отдыха и клубами по интересам для образованных лондонцев и жителей других крупных городов. Здесь обсуждали свежие сплетни, беседовали о науке и литературе, заключали торговые сделки.
Английская кофейня. Гравюра XVII века.
Дамам, которых в кофейни не допускали, совсем не нравилось, что их мужья пропадают там долгими вечерами. В 1674 году в одной из столичных типографий была напечатана «Петиция женщин против кофе», быстро разошедшаяся по Лондону. В ней эмоционально утверждалось, что кофе превращает мужчин в евнухов, «столь же бесплодных, как и пустыня, где, как говорят, произрастают эти ягоды». Мужчины откликнулись «Ответом на петицию женщин», где попытались отстоять «безвредный и целебный напиток», ниспосланный «всемилостивым Творцом» для бодрости и веселья.
Не исключено, что и петиция, и ответ на нее на самом деле были сочинениями какого-нибудь шутника или компании шутников — возможно даже, завсегдатаев кофеен. Но забавный диалог переполнил чашу терпения его величества Карла II, и без того считавшего кофейни рассадником вольнодумства. В 1675 году вышла «Прокламация о запрещении кофеен». Однако запрет действовал чуть более двух недель — под натиском возмущенных лондонцев король уступил, и заведения открылись вновь.
Награда шляхтича Кульчицкого
В Вене, столице Австрии, и в украинском городе Львове есть памятники Юрию Францу Кульчицкому — православному шляхтичу, запорожскому казаку, австрийскому дипломату и переводчику. Человеку, который, как долго считалось, привил венцам любовь к кофе. На обоих памятниках лихой казак изображен с изящным кофейником. Венская скульптура находится на улице, названной в честь Кульчицкого, на углу дома, где когда-то располагалась его легендарная кофейня.
Памятник Юрию Францу Кульчицкому в Вене./Фото: alan.ucoz.lv
В 1683 году Кульчицкий спас Вену, осажденную турецкими войсками. Он вызвался доставить дружественным монархам послания с просьбой о помощи, когда горожане уже изнемогали от голода и болезней и австрийские власти были готовы сдать столицу. Кульчицкий в совершенстве владел турецким, как и несколькими другими языками. И поэтому он вместе со своим слугой сумел пройти через позиции неприятеля, не вызвав подозрений. Лазутчики облачились в такую одежду, какую обычно носили турки, и бодро горланили турецкие песни.
Подмога подоспела вовремя. После решающей Венской битвы Кульчицкий получил в награду особняк, внушительную денежную сумму, освобождение от налогов — и замеченные им среди трофеев триста мешков кофейных зерен. Все это позволило ему открыть в Вене кофейню «Дом под синей флягой». Посетителей Кульчицкий обслуживал сам. Поначалу их было немного — и предприимчивый коммерсант рекламировал свое заведение, в турецких одеждах разгуливая по улицам с подносом и угощая прохожих кофе, разлитым в кувшинчики. Со временем Кульчицкого избрали главой столичного цеха торговцев кофе.
Кульчицкий в своей кофейне «Дом под синей флягой». Рисунок начала XX века.
Ему приписывается авторство рецептов круассанов и знаменитого «кофе по-венски»: якобы именно он догадался сдабривать горький напиток молоком и медом или сахаром. Некоторые современные историки полагают, что первую кофейню в Вене открыл вовсе не Кульчицкий, и сомневаются, занимался ли он этим промыслом вообще. Но даже если все это и легенда, она так красива, что отказаться от нее было бы жаль.
Памятник Кульчицкому во Львове./Фото: img-fotki.yandex.ru
С кофейным деревцем через океан
Большой вклад в распространение кофе в Новом Свете внес в 1720-х годах молодой французский моряк, капитан Габриэль де Кльё. Захотев выращивать кофейные деревья в собственном имении на острове Мартиника, он добыл несколько саженцев из парижского Ботанического сада.
Путь через Атлантический океан был труден. Судно, на котором де Кльё вез в стеклянном ящике крохотное кофейное деревце, сперва чуть не стало жертвой корсаров, затем угодило в бурю. Истощились запасы питьевой воды, и почти всю свою ежедневную порцию Габриэль отдавал растению. Вдобавок драгоценный груз приходилось неусыпно охранять от охотившегося за ним завистника, на что де Кльё сетовал в мемуарах.
Габриэль де Кльё и его кофейное деревце.
Однако деревце благополучно добралось до Мартиники. В 1726 году моряк-садовод собрал первый урожай. Позднее он основал кофейные плантации на Ямайке и Кубе, на островах Гаити, Пуэрто-Рико и Тринидад, тем самым обеспечив неплохой доход и себе, и родной Франции.
Как кофе стал национальным напитком США
16 декабря 1773 года в Бостонской гавани несколько десятков белых жителей британской колонии нарядились индейцами, пробрались на три судна Ост-Индской компании, и сбросили в воду больше трехсот ящиков с чаем. Этот инцидент, вошедший в историю как «Бостонское чаепитие», стал ответом на притеснения колонистов империей.
Бостонское чаепитие. Почтовая открытка XIX века.
Еще три года оставалось до того, как Соединенные Штаты Америки окончательно заявят о своей независимости от Британии, но Бостонское чаепитие стало важным шагом в развитии самосознания рождающейся нации. И чай американцам было пить уже не с руки — не только по политическим и экономическим причинам, но и оттого, что этот напиток олицетворял традиции Британской Америки. Достойной заменой чаю стал кофе, на который и перешли колонисты практически поголовно. В 1774 году на первом Континентальном конгрессе кофе был провозглашен национальным напитком Соединенных Штатов.
Сравнимый по масштабам «кофейный бум» США пережили почти через два столетия, в 1920-х годах, когда был введен сухой закон. Добропорядочные американцы вместо алкогольных коктейлей потчевали гостей кофе, в то время как «непорядочные» потягивали виски, купленный у бутлегеров.
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