Какой вред способен нанести «лежачий полицейский» при движении на большой скорости

«Лежачих полицейских» для того и устанавливают, чтобы автомобилисты сбавляли перед ними скорость движения. Необходимо такое для повышения уровня порядка и безопасности на дороге. При всем при этом, многим автомобилистам наверняка всегда было по-детски любопытно, какими последствиями может обернутся пересечение подобной преграды на высокой скорости. Быть может никакого вреда не будет вообще?
Действенное средство. /Фото: primechaniya.ru.
Лежачие полицейские оказались в конечном итоге одной из самых результативных мер по сокращению скорости транспортного потока. При всей своей простоте, данная мера просто не знает равных себе по действенности. Особенно полезны искусственные выпуклости на дорогах перед опасными участками, а также вблизи пешеходных переходов. Статистика в этой области говорит об однозначном улучшении ситуации и сокращения числа ДТП. При этом многим водителям наверняка интересно, чем чревата для машины подобная встреча.
Правила установки весьма жесткие. /Фото: idn500.ru.
Прежде всего стоит отметить, что в силу разных причин, лежачие полицейские на дорогах далеко не всегда соответствуют ГОСТу. Злого умысла в этом нет. Чаще всего проблема заключается в далеком от исключительного (и даже хорошего) состояния дорожного полотна. Высока искусственной преграды должна составлять 7 см над уровнем дороги. Самое большое – 10 см. Однако, из-за уже упомянутых неровностей, высота лежачих полицейских зачастую вырастает до 12-13, а то и всех 15 см над поверхностью асфальта.
Все равно, что яма. /Фото: pushkinska.net.
Сразу необходимо развенчать весьма опасный миф о том, что лежачих полицейских на самом деле следует «пролетать» на сбавляя скорость. Подобные утверждения являются редкостной чушью. Для автомобилей с мягкой или высокой подвеской, абсолютно безопасной скоростью является планка в 40 км/ч. Если она будет выше, то отдельным узлам авто при наезде на преграду будет несладко. При этом, для автомобилей с низкой или жесткой подвеской ограничение еще ниже. Планка составляет всего 20 км/ч.
Если не хочется чинить подвеску. /Фото: cto-torsion.by.
Если нарушать данные правила, то «перелеты» через лежащих полицейских уже очень скоро и крайне негативно отразятся на подвеске автомобиля. Будут страдать колесные диски, тормоза и рессоры. При пересечении преграды на скорости в 80 км/ч, может пострадать от удара почти любой элемент подкапотного пространства машины. Поэтому, если не хочется раскошеливаться на дорогостоящий ремонт, лучше сбросить скорость и выпустить педаль тормоза перед заездом на «полицейского».
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