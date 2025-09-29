С нами не соскучишься!

Простому человеку не попасть в максимально запретные места планеты. Хранилище Ватикана, подвалы сайентологов, целые острова находятся в режиме строгой секретности.



Теоретически, верхний уровень ватиканского хранилища доступен для ученых. Историкам требуется написать самому Папе Римскому, доступ по запросу предоставят через год.