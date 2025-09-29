С нами не соску...
Максимально запретные места планеты

Простому человеку не попасть в максимально запретные места планеты. Хранилище Ватикана, подвалы сайентологов, целые острова находятся в режиме строгой секретности. Максимально запретные места планеты

Теоретически, верхний уровень ватиканского хранилища доступен для ученых. Историкам требуется написать самому Папе Римскому, доступ по запросу предоставят через год.

Но это лишь вершина айсберга: под землю уходят целые этажи, куда могут входить лишь высшие чины католической церкви. Максимально запретные места планеты Есть и еще одна церковь, хранящая свои секреты как зеницу ока. Сайентологи построили свое хранилище под пустыней Нью-Мексико. За несколькими блоками зданий в скале проложен бетонный тоннель, что внизу не знает никто. Максимально запретные места планеты А в 74 километрах от Вашингтона, округ Колубмия, лежит секретная военная база Маунт Уэтер. Считается, что она создавалась как убежище последнего шанса для элиты страны. Так ли это на самом деле, неизвестно. Официальным доступом на базу обладают только президент США и высшие чины Пентагона.

источник

Пентагон
