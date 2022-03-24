Черный Барт: самый успешный и неуловимый пират Карибского моря

Бартоломью Робертс по кличке Черный Барт - самый успешный пират.
Одним из самых известных пиратов всех времен называют Бартоломью Робертса по прозвищу Черный Барт. За три года своей «карьеры» этому капитану удалось разгромить более 400 кораблей и награбить золота на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов. Сам же отважный корсар отличался экстравагантным поведением и одевался только в лучшие одежды. Он также запомнился тем, что ввел жесточайшую дисциплину на корабле, согласно которой пиратам выпивать, гулять и играть в азартные игры разрешалось только на берегу. Неповиновение каралось смертью.
Сцена сражения пиратского и торгового кораблей.
До 37 лет Бартоломью Робертс и не помышлял о карьере пирата, пока однажды судно, на котором он работал, не было захвачено корсарами. Капитан флибустьеров заприметил рослого и сильного моряка и поставил его перед выбором: или казнь, или жизнь в качестве пирата. Бартоломью принял последнее.
Служению на пиратском поприще грабителя морей Бартоломью Робертс отдался с тем же рвением, что и на гражданском судне. Знание морского дела и бесстрашие сделали из мужчины первоклассного корсара по кличке Черный Барт. После одного из сражений в 1719 году капитан пиратского судна погиб. По единогласному решению команды Бартоломью Робертса выбрали новым капитаном.
Морской бой. Эдуардо де Мартино.
Под командованием Черного Барта флибустьеры захватывали одно судно за другим. У капитана появился собственный флот. Пираты становились в очередь, чтобы попасть в компаньоны к Черному Барту. Чтобы держать в узде такое количество народа, необходим был суровый порядок.
Сложно поверить, но у команды под началом Бартольмью Робертса царила железная дисциплина. Ром разрешалось пить только на берегу. Женщина на корабле – к несчастью. Все азартные игры - только после окончания похода. Нарушивших эти правила попросту отправляли за борт. Плюс ко всему, по выходным капитан заставлял пиратов читать молитвы.
Пираты захватывают американское судно. Иллюстрация из книги Cassell's Illustrated History of England.
География разбоев Черного Барта была очень широка. Из Карибского моря пиратские корабли могли направиться к берегам Африки или Бразилии. За три года разбоя под командованием Бартоломью Робертса находилось от семи до двадцати кораблей. За это время Черный Барт захватил и уничтожил более четырехсот судов. Ни одному из легендарных корсаров не удалось и близко подобраться к этому «рекорду».
Кстати, именно Черному Барту приписывают создание такого вида казни, как хождение по доске. Несчастному завязывали глаза и заставляли идти по шаткой поверхности. Так или иначе, жертва падала в море.
Бартольмью Робертс по кличке Черный Барт.
Черный Барт - последний пират Золотого века.
Удача не покидала Бортоломью Робертса три года, пока в 1721 году его команда не разграбила либерийский город Ослоу, что очень разозлило англичан, находившихся там. 10 февраля 1722 года британский военный корабль «Ласточка» обнаружил пиратский фрегат, дрейфовавший у берегов современного Габона. Черный Барт дожидался подхода остальных кораблей своего флота и поэтому сначала принял британцев за своих. Королевский корабль практически вплотную подошел к пиратам, а когда выяснилось, кто есть кто, было уже поздно. Первый залп с «Ласточки» снес почти все мачты. После этого последовала картечь. Черный Барт умер мгновенно, т. к. пуля попала ему в шею. Пираты, оставшиеся без капитана, тут же сложили оружие.
Французский пират Пьер Франсуа атакует судно испанского вице-адмирала. Ок. 1660 года.
Общая сумма награбленного, которое удалось изъять у пиратов, составила пятьдесят миллионов фунтов стерлингов. Смерть же капитана потрясла пиратский мир. И корсары, и обычные моряки считали Черного Барта неуязвимым. Историки полагают: именно с гибелью Бартоломью Робертса окончился Золотой век пиратства.
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