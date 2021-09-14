Вечные проблемы: специалисты назвали уязвимости, которые останутся в гаджетах навсегда

Любой замок, который создан руками человека, можно открыть при помощи подходящего ключа. Отмычка в правильных руках – это тоже своего рода «подходящий ключ». Данное правило в полной мере распространяется и на цифровую безопасность. На самом деле с гаджетами все еще хуже и сложнее, ведь многие из них выйдя в тираж, прекращают получать обновления от производителей, что сразу же переводит их в группу риска.
BlueBorne – проходной двор через Bluetooth
Чаще всего используют такой способ. |Фото: arhano.ru.
Что это такое: данная уязвимость позволяет воровать любые пользовательские данные и широко используется злоумышленниками по всему миру. Чаще всего преступники заражают девайс при помощи Bluetooth вирусом-вымогателем или втягивают его в ботнет – сеть для организации масштабной кибернетической атаки.
Как заражают и для кого опасно: проще всего заразиться по средству BlueBorne – это использовать устаревшую версию операционной системы. После этого достаточно оказаться со злоумышленником в зоне действия Bluetooth-сигнала. Преступник отправляет код на гаджет и повреждает им ОС. Чаще всего взламывают так людей с системой Android 5.1 и Android 6.0. В группе риска и iOS-девайсы с версией 9.3.5 (и раньше).
Meltdown и Spectre – слабость «сердца»
Уязвимости процессора также часто используются. |Фото: liga.net.
Что это такое: данные виды взлома используют уязвимость процессоров «умных» гаджетов. В большинстве случае пользователю даже ничего не надо скачивать, чтобы стать жертвой данного вида взлома. В итоге преступники получают доступ к памяти устройство, а значит и ко всему, что на нее записано. А это значит, что в руках хакеров окажутся пароли, личная переписка, ключи шифрования и многое другое.
Как заражают и для кого опасно: в абсолютном большинстве случаев взлом осуществляется при помощи вредоносных сайтов. Как правило, пользователям даже не надо ничего скачивать самим, достаточно оказаться на инфицированном интернет-портале и тамошние скрипты сделают все самостоятельно. Реже заражение происходит при переходе по ссылке или баннеру. Опасны такого рода взломы абсолютно для всех пользователей.
Почему никто ничего с этим не делает?
Обслуживание устаревших систем не рентабельно. ¦Фото: avto.goodfon.ru.
Все дело в деньгах. Обновление старых систем для производителей не является приоритетной задачей. Заботиться о старых ОС и отдельных программах просто так никто не станет. Все потому, что для самой компании-производителя это банально не рентабельно. Лишь иногда компании делают исключения, когда случается что-то из ряда вон выходящее. Например, как это было с массированной атакой при помощи вымогателя WannaCry. Тем не менее, рассчитывать на своеврменную поддержку устаревших ОС сегодня не стоит.
Специалисты по кибербезопасности рекомендуют не пользоваться старыми гаджетами при совершении покупок в интернете, а также скачивать что-либо из недостоверных источников.
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