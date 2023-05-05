7 необыкновенных фактов, которые точно вас заинтересуют

Первый американский флаг больше не стоит на Луне
Астронавты, высадившиеся на Луну в ходе миссии «Аполлон-11», вкопали американский флаг в грунт всего на 18 сантиметров и всего в восьми метрах от космического корабля «Орёл». Поэтому выхлоп ракеты, которая стартовала с Луны, чтобы доставить астронавтов на Землю, совершенно точно вырвал флаг из грунта и метнул его на довольно приличное расстояние или вовсе уничтожил. Так что сейчас самый первый флаг США на Луне не стоит, или, в лучшем случае, лежит в пыли неподалёку от места высадки.
В космосе никогда не было одновременно больше 13 человек
Впервые 13 человек одновременно были в космосе в марте 1995 года. Тогда двое россиян и американец прибыли на корабле «Союз», присоединившись к трём космонавтам на борту космической станции «Мир» и семи астронавтам на космическом шаттле «Индевор». После этого рекорд повторялся семь раз. На момент составления этой подборки в космосе находятся всего трое людей. Проверить это можно с помощью этого сервиса.
Первые системы охлаждения воздуха были установлены в театрах
Самая первая система охлаждения воздуха в общественном помещении применялась для Театра Тиффин, Чикаго, Иллинойс ещё в конце XIX века. Её идея заключалась в том, что за время зимних месяцев для нужд театра заготавливались глыбы льда, которые помещались в подвальные помещения театра, где они не таяли до лета. Во время жары с помощью вентиляторов холодный воздух из подвалов перемещался в зрительный зал, что приносило некоторое облегчение людям. Что-то похожее на сегодняшние кондиционеры было установлено уже в 1917 в театре Центрального парка в Чикаго. Охлаждать воздух так же, как это делается в помещениях холодного хранения, придумал Барни Балабан, который работал на заводе по производству холодильного оборудования. Идея имела колоссальный успех, и вскоре почти все театры установили себе такое оборудование. Так началась эра кондиционеров.
В Финляндии была единица измерения «моча северного оленя»
На финском она звучит «poronkusema» и составляет 7–7,5 километров. Это именно то расстояние, которое северный олень может пройти, не помочившись. Олени, как и лошади, не могут одновременно мочиться и передвигаться.
После сильного потрясения ребёнок может впасть в состояние подобное коме на месяцы или даже годы
Это явление называется «Синдром отставки». Ребёнок после серьёзной психологической травмы начинает постепенно уходить в себя, и его мозг отключает сознание. После этого он долгие месяцы может никак не контактировать с окружающим миром и пребывать словно во сне, имея нормальное кровяное давление, температуру тела и прочие жизненные показатели. Учёные слабо понимают механизм наступления этого состояния и выхода из него. Главным образом потому, что это довольно редкий синдром, и на сегодняшний день нет достаточного количества исследований на эту тему.
В Африке живет пингвин, который издаёт такие же звуки, как осёл
Очковый, африканский или ослиный пингвин проживает на юго-западе Африке. Сейчас это вымирающий вид, главной запоминающейся особенностью которого является то, что пингвины издают очень громкие звуки, напоминающие крик осла.
Больше всего носителей французского языка проживает в Демократической Республике Конго
В этой центральноафриканской стране проживает 77 миллионов франкоговорящих людей, тогда как в самой Франции — только 64 миллиона. Более того, на африканском континенте так много бывших французских территорий, что там на этом языке говорят в 24 странах 120 миллионов человек, а это более 54% всех людей, которые общаются на французском.
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