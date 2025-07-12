6 идей, что можно приготовить из вчерашних макарон, если не хочется есть одно и то же

Рецепт 1: Запеканка

Запеканка может быть с любой мясной начинкой. / Фото: uzbek-culinar.ru

Рецепт 2: Пирог

Для красивой корочки сверху используйте сыр./ Фото: povar.ru

Рецепт 3: Минестроне

Итальянский суп с сезонными овощами и макаронами

Рецепт 4: Салат «Цезарь»

Оригинальная вариация знаменитого салата. / Фото: alimero.ru

Рецепт 5: Макаронные трубочки

Трубочки можно жарить на сковороде или запекать в духовке. / Фото: photoby.ru

Рецепт 6: Маффины

Маффины получится приготовить только из спагетти. / Фото: food.inmyroom.ru