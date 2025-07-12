6 идей, что можно приготовить из вчерашних макарон, если не хочется есть одно и то же

Макароны очень популярны в нашей стране. Это вкусный, быстрый в приготовлении и универсальный гарнир. А еще из них можно сделать множество самых разных блюд, непохожих друг на друга. Novate.ru делится несколькими идеями, как задействовать вчерашние макароны, чтобы приятно удивить за ужином всю семью.
Рецепт 1: Запеканка
Запеканка может быть с любой мясной начинкой. / Фото: uzbek-culinar.ru
Это вкусное и сытное блюдо, в основе которого лежат макароны, можно приготовить практически из любых продуктов: фарша, мяса, колбасы, ветчины, сыра, овощей и пр. Все будет зависеть о того, что именно найдется в вашем холодильнике.
Для приготовления запеканки возьмите: 300 граммов любых мясных продуктов, 500 граммов готовых макарон, 100 граммов твердого сыра, 200 миллилитров воды, четыре столовых ложки сметаны, две столовых ложки томатной пасты, соль, черный перец и специи по вкусу.
Перед тем, как приступать к готовке, включите духовку, установив 200 градусов, и смажьте дно формы растительным маслом. Выложите в нее мясные продукты, а сверху – макароны (при желании в качестве прослойки можете использовать помидоры, нарезанные тонкими кружочками). В небольшой миске смешайте воду, томатную пасту и сметану. Тщательно перемешайте ингредиенты и залейте полученной заправкой пасту с мясом. Посыпьте сыром, предварительно измельченным на терке, и отправьте в духовку на 40 минут. Кстати, если в качестве мясного продукта вы используете фарш, можете сделать маленькие фрикадельки и положить их к вермишели.
Рецепт 2: Пирог
Это блюдо покорит вас сразу, как только вы его попробуете. В нем много сыра, яично-сливочная начинка и потрясающая ветчина, которые в совокупности дают необыкновенный вкус. Намного лучше, чем обычные макароны.
Для блюда подготовьте следующие ингредиенты: 350 граммов отварных макарон, 300 граммов сыра, 350 граммов ветчины, 30 граммов сливочного масло, два яйца, 250 миллилитров сливок или молока, один пучок петрушки, соль и перец по вкусу.
Ветчину измельчите, 250 граммов сыра нарежьте тонкими пластинами, а 50 граммов натрите на крупной терке. Взбейте в миске яйца, добавьте сливки или молоко, посолите (можно добавить немного мускатного ореха). В готовые макароны влейте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте. Если видите, что масло не впитывается, слегка разогрейте пасту в микроволновке.
Возьмите противень или форму для запекания, смажьте ее растительным маслом и «соберите» пирог слоями: тонкий слой вермишели – немного ветчины – квадратики сыра. Повторяйте, пока не закончатся продукты. Старайтесь, чтобы слои получались тонкими, и их было как можно больше. Залейте пирог яично-молочной заливкой, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на полчаса. Когда вытащите блюдо, украсьте его измельченной зеленью, нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Ешьте, пока пирог горячий – сыр будет отлично тянуться.
Рецепт 3: Минестроне
Итальянский суп с сезонными овощами и макаронами
Это легкий итальянский суп, который в основном готовится из сезонных овощей, но иногда в него можно добавлять макароны. Предлагаем включить его в свое меню, вместо стандартного борща или гречневого супа.
Итак, вам понадобится: полтора литра овощного бульона, 230 граммов готовых макарон, одна морковь, одна луковица, один корень сельдерея, три-четыре зубчика чеснока, одна банка белой консервированной фасоли, 240 граммов замороженного горошка, 200 граммов вяленых помидоров, по две столовых ложки оливкового масла и лимонного сока, соль и перец по вкусу.
Очистите овощи от кожуры и нарежьте мелкими кубиками (чеснок выдавите через пресс). Поставьте сковороду на плиту, смажьте дно растительным маслом, дождитесь, пока она нагреется, затем выложите и обжарьте овощи. Когда они станут золотистого цвета, добавьте к продуктам фасоль, предварительно слив с нее воду. Также в этот момент стоит положить горошек и вяленые томаты, хорошо посолить и поперчить.
Переложите ингредиенты из сковороды в подходящую по размеру кастрюлю, влейте бульон и лимонный сок, доведите до кипения, а затем варите десять-пятнадцать минут на медленном огне. В конце положите вареные макароны, дополнительно добавьте соль, перец и любимые специи, если есть такая необходимость, и через две минут выключите огонь. Украсьте минестроне свежей зеленью, например, укропом или петрушкой, разлейте по тарелкам и подавайте на стол.
Рецепт 4: Салат «Цезарь»
Оригинальная вариация знаменитого салата. / Фото: alimero.ru
Если вы любите этот салат, но его классическая вариация надоела, попробуйте поэкспериментировать и приготовить блюдо с…макаронами! Да, все верно. Заправлять лучше традиционной смесью из горчицы, анчоусов, сока лимона, масла и чеснока, но при желании можно использовать и магазинный соус.
В состав салата входят следующие продукты: пучок салата ромен, 300 граммов готовых макарон, 400 граммов куриного филе, 200 граммов помидоров черри, 50 граммов сыра Пармезан (можно больше или меньше, все зависит от вашего вкуса), половина багета, чайная ложка растительного масла, заправка для «Цезаря» по вкусу.
Для начала следует поработать с филе. Хорошо вымойте его, обсушите бумажным полотенцем, посолите и поперчите. Поставьте сковороду на плиту, смажьте дно растительным маслом и после того, как она нагреется, обжарьте филе.
Для приготовления сухариков нарежьте багет сначала кусочками, а затем полосками и кубиками, сбрызните маслом, добавьте соль, перец и специи по вкусу, после чего обжарьте на сковороде несколько минут до появления золотистого цвета. Чтобы у крутонов появился чесночный аромат, разогревайте сковороду не только с маслом, но и с несколькими зубчиками чеснока.
Возьмите глубокую миску, выложите в нее разорванный руками салат ромен и добавьте помидоры черри, нарезанные половинками. Остывшее филе нарежьте тонкими ломтиками (размер – на ваше усмотрение) и выложите в миску к другим продуктам. Добавьте сухарики, макароны и специи, залейте заправкой, посыпьте натертым сыром и подавайте к столу.
Рецепт 5: Макаронные трубочки
Трубочки можно жарить на сковороде или запекать в духовке. / Фото: photoby.ru
Для приготовления этого блюда совсем не обязательно использовать крупные макароны, предназначенные для фарширования. Можно обойтись и обычной вермишелью, которая осталась со вчерашнего ужина.
Вам понадобится: 300 граммов отварных макарон, одно яйцо, 150 граммов вареной колбасы, 100 граммов твердого сыра, растительное масло, соль, перец, специи, манка или панировочные сухари.
Колбасу нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке, а готовые макароны измельчите в блендере. В отдельной миске смешайте макароны с яйцом, солью, перцем и специями. Хорошо вымешайте массу и сформируйте из нее лепешки небольшого размера. На край положите колбасно-сырную начинку и заверните трубочкой. Заготовки обваляйте в панировочных сухарях либо манке, после чего обжарьте на сковороде, смазанной растительным маслом, с двух сторон до появления золотистой корочки. Кстати, трубочки дополнительно можно протушить в томатном соусе или посыпать сыром – будет еще вкуснее.
Рецепт 6: Маффины
Маффины получится приготовить только из спагетти. / Фото: food.inmyroom.ru
Для приготовления этой горячей закуски можно использовать только спагетти – учитывайте это, прежде чем приступать к кулинарному эксперименту.
Список ингредиентов: 230 граммов спагетти, 20 миллилитров сливок, 60 миллилитров овощного бульона, 45 граммов твердого сыра, пучок петрушки, два куриных яйца, соль и перец по вкусу, две столовых ложки кунжута, две чайных ложки карри.
Возьмите миску, хорошо взбейте в ней яйца, после чего добавьте сливки, бульон, сыр, измельченную петрушку и карри. Посолите, поперчите и смешайте с готовыми спагетти, чтобы получилось своеобразное тесто.
Формочки для кексов смажьте растительным маслом, выложите в них спагетти и посыпьте кунжутом. Выпекать макаронные маффины следует 20-25 минут в духовке, разогретой до 175 градусов. Готовое блюдо украсьте веточками петрушки и небольшим количеством тертого сыра.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии