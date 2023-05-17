Как в советское время в белорусском городе появилась 9-этажка в виде тетриса: Дом-скворечник в Бобру

Фрагмент здания. /Фото:pokazuha.ru

«Накагин» по-белорусски

На создание Дома-скворечника советского архитектора натолкнуло творчество японского коллеги (фото слева). /Фото:birdinflight.com

Даже застеклённые балконы не помешают разглядеть на доме фигуры тетриса. /Фото:a.d-cd.net.

А как внутри?

Большая часть квартир в доме - однокомнатные. /Фото:go2weekend.ru

Оригинальный дом требует более интенсивного отопления. /Фото:gulaytour.ru

Мировая известность

Фото с выставки в Вене: «Жилой дом на Минской улице, Бобруйск, Беларусь (1980-е годы)». Белорусский государственный архив научно-технической документации.

У дома весьма оригинальный вид даже для нашей эпохи . /Фото:golos.io