Как в советское время в белорусском городе появилась 9-этажка в виде тетриса: Дом-скворечник в Бобру

Глядя на это «инопланетное» здание с круглыми окнами, уж никак не подумаешь, что оно построено в советские годы. Да и расположено он не в каком-нибудь крупном мегаполисе, а в белорусском райцентре Бобруйске. Неожиданно, правда? Просто архитектор, придумывая проект, вдохновился работами японских коллег. Вот и вырос в 1980-х на Минской улице Бобруйска, словно переместившись сюда из будущего, оригинальный «Дом-скворченик». Именно так его окрестили местные жители.
Фрагмент здания. /Фото:pokazuha.ru
«Накагин» по-белорусски
Ярчайший пример советского модернизма, который по праву считается одной из самых интересных достопримечательностей города, придумал архитектор 4-й мастерской Могилевгражданпроекта Владимир Галущенко. За основу он взял работы японцев Кэндзо Тангэ и Кисё Курокавы. Тангэ – автор множества известнейших на весь мир проектов. Кстати, именно он руководил перестройкой Хиросимы после страшных событий 1945 года. Курокава – не менее видная фигура в японской и мировой архитектуре. Еще в 1950-х годах он стал одним из родоначальников архитектурного течения метаболистов, предлагавшего альтернативу функционализму.
А вот теперь самое интересное: башня-капсула «Накагин», спроектированная Кисё Курокавой – фактически брат-близнец белорусского Дома-скворечника. Точнее, его прообраз, ведь японское здание было создано на десять лет раньше.
На создание Дома-скворечника советского архитектора натолкнуло творчество японского коллеги (фото слева). /Фото:birdinflight.com
Белорусская девятиэтажка с круглыми окнами, сгруппированными по одному, по два, по три и так далее, чем-то напоминает «тетрис» – при взгляде на дом создается впечатление, что он обклеен фигурами этой столь популярной во второй половине XX века игры. Кстати, «Дом-тетрис» – второе прозвище многоэтажки.
Даже застеклённые балконы не помешают разглядеть на доме фигуры тетриса. /Фото:a.d-cd.net.
А как внутри?
Большая часть квартир Дома-скворечника – «однушки». Судя по всему, дом был рассчитан на молодые советские семьи, которые еще не обзавелись детьми. На каждой лестничной площадке расположено по две квартиры. Были продуманы и двухуровневые «трёшки», но их в доме немного. С самого начала постройки на первом этаже здания работали булочная и кафе.
Большая часть квартир в доме - однокомнатные. /Фото:go2weekend.ru
Кстати, есть у этого дома и недостатки: из-за обилия выступающих наружу частей (тех самых «фигурок тетриса») квартиры в этом здании по большей части не такие теплые, как в типовых многоэтажках, и помещения требуют более интенсивного отопления.
Оригинальный дом требует более интенсивного отопления. /Фото:gulaytour.ru
Мировая известность
Жилое здание было сдано в эксплуатацию в середине 1980-х. Оно резко выделялось на фоне типовой застройки Минской улицы, однако несмотря на столь оригинальный внешний вид, дом долгие годы оставался лишь местной достопримечательностью. Мировую же известность он получил только семь лет назад, когда фото фасада белорусского здания представили в Архитектурном центре Вены на фотоэкспозиции «Советский модернизм 1955–1991 гг. Неизвестные истории». Фотография оригинального дома советской эпохи заняла на выставке второе место.
Фото с выставки в Вене: «Жилой дом на Минской улице, Бобруйск, Беларусь (1980-е годы)». Белорусский государственный архив научно-технической документации.
Кстати, изначально в городе планировалось построить не один Дом-скворечник, а два, но по каким-то причинам от возведения второго здания отказались. Так что это здание – действительно уникальный памятник советской архитектуры, на который непременно стоит взглянуть вблизи, если доведется побывать в Бобруйске.
У дома весьма оригинальный вид даже для нашей эпохи. /Фото:golos.io
Текст: Анна Белова
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