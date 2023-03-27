27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Американская кухня далека от идеала, а многие ее блюда кажутся просто сумасшествием для иностранцев. Да и чего только не найдешь на прилавках продуктовых магазинов: чипсы со вкусом вафель и курицы, напитки с запахом традиционного сэндвича с арахисовым маслом и желе и многое другое.



Странное сочетание спагетти, фасоли и сыра







Бургеры они стараются превратить в какие-то башни







Масло для печенья со вкусом тыквенного пирога







Барбекю парфе: свинина и картофельное пюре







Масло во фритюре







Здесь даже можно купить сахар во фритюре







Жвачка во фритюре







Какая-то сосиска в кексе







Сосиска в блине с шоколадной крошкой







Торт из картофельного пюре с курицей







Копченый бекон с запахом яблочного пирога







Огурцы, консервированные в напитке Kool-Aid







Запеченный картофель с зефиром







2 в 1: бургер и пицца







Пончик-бургер.

Да еще и глазированный. Только в Америке.







Сэндвич, но вместо хлеба – жареная курица







Просто цветной лед







Солонина







Чипсы со вкусом курицы и вафель







Картофельные кольца во фритюре







Мясной рулет







Держатель для картошки фри в машину







Напиток с запахом традиционного сэндвича с арахисовым маслом и желе







Сироп с запахом сливочного масла (но без содержания самого масла)







Соус со вкусом майонеза







Жидкий сыр







Сыр в баллончике







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