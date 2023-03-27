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27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Американская кухня далека от идеала, а многие ее блюда кажутся просто сумасшествием для иностранцев. Да и чего только не найдешь на прилавках продуктовых магазинов: чипсы со вкусом вафель и курицы, напитки с запахом традиционного сэндвича с арахисовым маслом и желе и многое другое.

Странное сочетание спагетти, фасоли и сыра

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Бургеры они стараются превратить в какие-то башни

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Масло для печенья со вкусом тыквенного пирога

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Барбекю парфе: свинина и картофельное пюре

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Масло во фритюре

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Здесь даже можно купить сахар во фритюре

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Жвачка во фритюре

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Какая-то сосиска в кексе

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Сосиска в блине с шоколадной крошкой

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Торт из картофельного пюре с курицей

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Копченый бекон с запахом яблочного пирога

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Огурцы, консервированные в напитке Kool-Aid

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Запеченный картофель с зефиром

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

2 в 1: бургер и пицца

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Пончик-бургер.
Да еще и глазированный. Только в Америке.

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Сэндвич, но вместо хлеба – жареная курица

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Просто цветной лед

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Солонина

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Чипсы со вкусом курицы и вафель

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Картофельные кольца во фритюре

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Мясной рулет

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Держатель для картошки фри в машину

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Напиток с запахом традиционного сэндвича с арахисовым маслом и желе

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Сироп с запахом сливочного масла (но без содержания самого масла)

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Соус со вкусом майонеза

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Жидкий сыр

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Сыр в баллончике

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

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