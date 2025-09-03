Акулы в объективе

Потрясающие фотографии, сделанные сумасшедшим подводным фотографом, который путешествует по миру в поисках самого смертоносного хищника морей и океанов.
«Вы или любите акул, или боитесь и ненавидите. Третьего не дано.» Вопреки расхожему мнению, люди акулам не нужны в качестве закуски. Напасть, чтобы съесть, может лишь совсем больное и отчаявшееся животное, которое не может найти добычу поприличнее. Но есть же нападения акул на людей? Есть. (Фото Mediadrumimages/EuanRannachan/@Euanart): Как и большинство прирождённых охотников, акулы испытывают чувство любопытства, когда встречают на своей территории что-то необычное.доступный способ изучить объект — укусить. Эти укусы известны как исследовательские. (Фото Mediadrumimages/EuanRannachan/@Euanart): Как правило, при таком нападении акула уплывает после первого же укуса. Например, нападения на сёрферов принято считать исследовательскими укусами, так как акула вполне может ошибиться — силуэт доски для серфинга со свисающими с неё руками и ногами очень напоминает снизу её привычную добычу — тюленя, морского льва или черепаху. (Фото Mediadrumimages/EuanRannachan/@Euanart): И всё же такие «исследования» могут закончиться для человека тяжелыми последствиями, особенно если это такой мощный хищник, как белая или тигровая акула. Фотограф Юаном Ранначан на протяжении своей карьеры сталкивался со многими акулами. После многих лет работы Ранначан, который живет в Калифорнии, сказал, что у него появилось новое уважение к этим могучим существам. (Фото Mediadrumimages/EuanRannachan/@Euanart): Процесс съемки. (Фото Mediadrumimages/EuanRannachan/@Euanart):
