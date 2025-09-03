С нами не соску...
Акулы в объективе



Потрясающие фотографии, сделанные сумасшедшим подводным фотографом, который путешествует по миру в поисках самого смертоносного хищника морей и океанов. Акулы в объективе

«Вы или любите акул, или боитесь и ненавидите. Третьего не дано.» Акулы в объективе Вопреки расхожему мнению, люди акулам не нужны в качестве закуски. Напасть, чтобы съесть, может лишь совсем больное и отчаявшееся животное, которое не может найти добычу поприличнее. Но есть же нападения акул на людей? Есть. (Фото Mediadrumimages/EuanRannachan/@Euanart): Акулы в объективе Как и большинство прирождённых охотников, акулы испытывают чувство любопытства, когда встречают на своей территории что-то необычное.
Лишённые конечностей с чувствительными пальцами, они применяют единственный доступный способ изучить объект — укусить. Эти укусы известны как исследовательские. (Фото Mediadrumimages/EuanRannachan/@Euanart): Акулы в объективе Как правило, при таком нападении акула уплывает после первого же укуса. Например, нападения на сёрферов принято считать исследовательскими укусами, так как акула вполне может ошибиться — силуэт доски для серфинга со свисающими с неё руками и ногами очень напоминает снизу её привычную добычу — тюленя, морского льва или черепаху. (Фото Mediadrumimages/EuanRannachan/@Euanart): Акулы в объективе И всё же такие «исследования» могут закончиться для человека тяжелыми последствиями, особенно если это такой мощный хищник, как белая или тигровая акула. Акулы в объективе Фотограф Юаном Ранначан на протяжении своей карьеры сталкивался со многими акулами. После многих лет работы Ранначан, который живет в Калифорнии, сказал, что у него появилось новое уважение к этим могучим существам. (Фото Mediadrumimages/EuanRannachan/@Euanart): Акулы в объективе Процесс съемки. (Фото Mediadrumimages/EuanRannachan/@Euanart): Акулы в объективе Акулы в объективеАкулы в объективеАкулы в объективе Акулы в объективеАкулы в объективеАкулы в объективеАкулы в объективе Акулы в объективе


