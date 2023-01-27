Какие секреты хранит замок Мальборк, и Почему его считают единственным в своём роде

Вид на замок Мальборк сверху.

Замок служил укреплённой крепостью и монастырём для рыцарей Тевтонского органа.

Прекрасная готическая архитектура замка впечатляет даже видавших виды путешественников.

Роскошью замок не уступал резиденциям европейских монархов.

При возведении замка использовали от 7 до 30 миллионов кирпичей.

Тевтонцы владели замком 150 лет.

Было время, когда замок начал приходить в упадок.

Замок Мальборк после Второй мировой войны.