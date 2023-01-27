Какие секреты хранит замок Мальборк, и Почему его считают единственным в своём роде

Замок тевтонского ордена, Мальборк, в северной Польше не только самый большой в мире по занимаемой площади, но и самый большой средневековый кирпичный замок! Он огромный и невероятно впечатляющий. Вся эта кирпичная готика, башни и дворики, потайные лестницы и комнаты с сюрпризами! Атмосфера замка хранит воспоминания о грозных тевтонцах, несших на эти языческие земли христианство огнём и мечом. Какие тайны крестоносцев хранят эти древние стены?
В начале 13 века польский князь Конрад Мазовецкий заключил союз с Тевтонским орденом. После этого на польских и прусских территориях стали появляться сооружения, которые были и оборонительными крепостями и монастырями. Суровые рыцари в белых плащах с чёрными крестами неумолимо усиливали контроль над этими областями.
Вид на замок Мальборк сверху.
В 1274 году был возведён замок Мальборк. Тогда он носил название Мариенбург и был резиденцией самого Великого магистра Тевтонского ордена. Возведён он был на низменном берегу реки Ногат, примерно в 25 милях от Балтийского моря. Река образует естественную границу с участком, где стоит замок. Две другие стороны ограждены болотами, оставляя для защиты только южную сторону замка. Эта сторона наиболее сильно укреплена двойными мощными стенами и башнями. Внутри этого ограждения находятся три автономные защитные структуры, объединенные сложной сетью укреплений.
Замок служил укреплённой крепостью и монастырём для рыцарей Тевтонского органа.
В 1309 году сюда перенесли из Венеции столицу ордена. В замок съезжались командоры из всех областей и проводился Большой совет ордена. Крепость стали расширять и улучшать, ведь число монахов и рыцарей постоянно росло. Крепость уже тогда превратилась в один из самых впечатляющих замковых комплексов в мире. События первостепенной важности передавались с колокольной башни в соседние города с помощью дымовых сигналов.
Прекрасная готическая архитектура замка впечатляет даже видавших виды путешественников.
Территория комплекса стала делиться на Высокий замок (самые старые постройки), Средний замок (роскошная резиденция Великого магистра) и Нижний замок (различные хозяйственные помещения). Замковый комплекс не уступал по своему богатству королевским резиденциям монархов того времени. Все строения были связаны системой центрального отопления — это была неслыханная роскошь и редкость для той эпохи. В замке проводились пышные празднества, рыцарские турниры и различные развлечения для аристократов.
Роскошью замок не уступал резиденциям европейских монархов.
Замок был построен из кирпича, так как в этой местности не хватало качественных камней для строительства. Однако для того, чтобы замок мог хорошо противостоять захватчикам, требовался прочный фундамент. Таким образом, первые несколько метров всех стен были построены из речных валунов, заполненных более мелкими камнями. Кирпичи были изготовлены прямо здесь во внешнем дворе из местной глины. Камень использовался экономно, только для декоративных элементов, особенно в подъездах к церкви и главному дому. Говорят, что при строительстве замка было использовано от семи до тридцати миллионов кирпичей.
При возведении замка использовали от 7 до 30 миллионов кирпичей.
Стратегическое положение замка Мальборк на реке дало Тевтонским рыцарям монополию на речную торговлю, позволяя им собирать речные пошлины с проходящих кораблей. Замок принадлежал рыцарям около 150 лет, пока его не захватили польские войска в 1457 году во время тринадцатилетней войны. Он стал королевской резиденцией польских монархов на следующие 300 лет.
Тевтонцы владели замком 150 лет.
К первому разделу Польши в 1772 году замком стали очень сильно пренебрегать, стали использовать в качестве приюта и казармы для прусской армии. В 1794 году было проведено структурное обследование замка, чтобы решить, сохранить ли замок или проще снести его. Эскизы замка и его архитектуры, сделанные во время осмотра прусским архитектором Дэвидом Джилли были опубликованы сыном Джилли спустя несколько лет. Эти гравюры привели прусскую публику в восторг и заново открыли для всех замок и историю тевтонских рыцарей.
Было время, когда замок начал приходить в упадок.
После войны Шестой коалиции замок стал символом прусской истории. Правительство решило его отреставрировать, и процесс продолжался поэтапно в течение ста лет. Во времена нацистского режима замок был превращён в место паломничества. Нацисты часто использовали образы тевтонских рыцарей в своей пропаганде и идеологии, изображая действия рыцарей как предвестника завоевания нацистами Восточной Европы. Особенно Гиммлер, который был одержим Тевтонским Орденом и хотел видеть СС как современное воплощение старого Ордена.
Замок Мальборк после Второй мировой войны.
По иронии судьбы, несмотря на эти ссылки на историю Тевтонского Ордена в нацистской пропаганде, сам Орден был запрещён Гитлером. Он считал, что на протяжении всей истории римско-католические военно-религиозные ордена были инструментами Святого Престола и как таковые представляли угрозу для нацистского режима. Во время Второй мировой войны в этом районе было много боевых действий, и замок был сильно повреждён в результате обстрела союзников. Почти половина замка была разрушена. В течение следующих семидесяти лет замок медленно возвращался в первозданный вид. Работа над его восстановлением была завершена чуть более четырёх лет назад, в 2016 году. Замок Мальборк внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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