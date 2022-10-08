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5 нереальных мест, которые существуют на самом деле

Мы все хорошо знаем 7 чудес света — спасибо школьной программе. Все они выглядят интересно, но несколько привычно, ведь о них написано столько книг и снято столько фильмов, что ехать сюда лично уже не имеет особого смысла. В качестве достойной альтернативы, мы предлагаем вам взглянуть на эти совершенно невероятные чудеса природы.

5 нереальных мест, которые существуют на самом деле

Шанай Тимпишка


Температура воды в этой странной реке очень высока. Собственно говоря, она всего на пару градусов ниже температуры кипения. Ученые не имеют никакого понятия, почему так. Ни вулкана, ни термоисточников поблизости нет.

5 нереальных мест, которые существуют на самом деле

Пещера Мовиле


На юго-востоке Румынии есть пещера, куда солнечный свет не проникал уже пять с половиной миллионов лет. Воздух здесь токсичен и заполнен сероводородом. Исследователи обнаружили совершенно уникальных созданий, каким-то образом сумевших приспособиться к жизни в таких странных условиях.

5 нереальных мест, которые существуют на самом деле

Карачай


Здесь неподалеку когда-то стоял завод по производству ядерного вооружения. Само озеро использовалось в качестве свалки «горячих» отходов. В 1957 году взрыв на заводе раскидал радиоактивные частицы в радиусе 23 тысяч километров. Карачай стал настолько опасным, что даже стоять с ним рядом в течение часа — уже смертельно.

5 нереальных мест, которые существуют на самом деле

Грюнер-Зе


Эта местность в австрийских горах наполняется весенним половодьем до такой степени, что превращается в настоящее озеро.
Небольшие парковые дорожки, скамейки, деревья — под воду уходит все.

5 нереальных мест, которые существуют на самом деле

Грозовой Маракайбо


У реки Кататумбо, Западная Венесуэла, шторм не прекращается почти никогда. Форма окружающих гор, холодный воздух Анд, испаряющаяся вода реки и метановые залежи поддерживают грозы на протяжении 340 дней в году.

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