5 нереальных мест, которые существуют на самом деле

Мы все хорошо знаем 7 чудес света — спасибо школьной программе. Все они выглядят интересно, но несколько привычно, ведь о них написано столько книг и снято столько фильмов, что ехать сюда лично уже не имеет особого смысла. В качестве достойной альтернативы, мы предлагаем вам взглянуть на эти совершенно невероятные чудеса природы.









Шанай Тимпишка

Пещера Мовиле

Карачай

Грюнер-Зе

Грозовой Маракайбо