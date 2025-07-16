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Почему в СССР рыба была дешёвой и доступной: факторы и причины




Рыба — это очень популярная продукция, которая была широко известна ещё в советский период. Оказывается, что в СССР многие граждане не могли представить свою жизнь без этого полезного продукта. Ведь она являлась важной частью их повседневной жизни. К тому же, большинство современный людей знает о том, что в стране существовал так называемый «Рыбный четверг».
Наверное, у кого-то возникает вопрос: почему рыбу настолько сильно любили, что выделили для этого блюда целый день?

Жареная рыба / Фото: rutube.ru

Жареная рыба / Фото: rutube.ru

 

Не секрет, что в 30-х годах прошлого века был введен «Рыбный день». Именно в четверг в каждом общественном заведении людям предлагали попробовать рыбную продукцию. Оказывается, что советский народ не просто так кормили рыбой. На самом деле этот продукт имел в своем составе многие питательные микроэлементы. Например, рыба насыщала организм людей такими полезными веществами, как йод и фосфор. Именно по этой причине Анастас Микоян, являющийся наркомом пищевой промышленности, ввел «Рыбный день»

К тому же, ещё одной проблемой являлось перенасыщение рынка рыбной продукцией. Ведь Советский Союз был достаточно обширным, а на его территории было огромное количество водных ресурсов. С уверенностью можно сказать о том, что государство омывало более десяти морей, которые были богаты своим внутренним составляющим. Именно поэтому власть активно занималась вопросом рыбной промышленности.
Рыбная промышленность была достаточно хорошо развита в СССР

Рыбная промышленность была достаточно хорошо развита в СССР


Ближе к 40-м годам у страны сформировался свой собственный рыбный флот, с помощью которого непосредственно и добывалась продукция.
Моряки ловко управляли китобойными короблями и траулерами. Но самое удивительное то, что на кораблях можно было встретить даже заводы, которые сразу же перерабатывали рыбу. Согласитесь, звучит странно? Но этому есть свое объяснение. Они устанавливалась на судно для того, чтобы обработать свежую продукцию сразу же после улова.

Ближе к 50-м годам прошлого столетия система вылова рыбы претерпела изменения, но это пошло лишь на пользу. Именно в эти годы появился морозильный траулер. Благодаря этому промысловому судну моряки могли отправляться в длительное плавание на большие расстояния. Теперь рыбу стали вылавливать не только в морях, но и даже в океанах. Рыболовы отправлялись даже в Антарктиду, где обитала совершенно иная рыба. Также в лучшую сторону изменилась и сама методика вылова. С помощью нее можно было поймать огромное количество данной продукции. Но самый главный плюс новой технологии — это возможность вылова новых сортов рыб. Теперь рыбаки могли вылавливать скумбрию и сельдь.
Сельдь / Фото: telegra.ph

Сельдь / Фото: telegra.ph

 

Именно благодаря новым технологиям на прилавках магазинов и рынках появилась новая рыба, которая не всегда была известна даже самим советским гражданам. Каждый желающий теперь мог приобрести рыбу, причем даже ту, которую видел впервые. Ведь в этот период данная продукция стоило достаточно дёшево. Масштаб улова был внушительным, а на каждого человека ежегодно приходилось около восемнадцати килограмм рыбы.

В 70-х годах рыбодобывающая отрасль также подвиглась обширному развитию. Именно поэтому в этот период обрели популярность рыбные консервы. Ведь ранее на прилавках можно было обнаружить лишь кильку в томате и шпроты. А теперь каждый советский человек мог попробовать новые консервы из других видов рыбы. Предприятия начали проводить собственные эксперименты и консервировали любую рыбу. Советский человек, в свою очередь, был лишь рад такому широкому ассортименту.
Советские граждане могли попробовать даже ту рыбу, которая была им незнакома

Советские граждане могли попробовать даже ту рыбу, которая была им незнакома

 

В период СССР рыбодобывающая промышленность была на высоком уровне. Не секрет, что наша страна лидировала по рыбной добыче. Ведь в год страна вылавливала около четырнадцати миллионов тонн рыбы. Это был достаточно внушительный объем, именно поэтому ее начали экспортировать в другие страны. Это приносило стране огромный доход в размере 4,5 млрд. рублей.

Благодаря тому, что в Советском Союзе было огромное количество рыбной продукции, граждане могли свободно приобрести даже икру. Конечно же, многие это делали по праздникам, но цены не были слишком высокими. А непосредственно цена за килограмм рыбы стартовала от 70 копеек.
Также в стране появился высокий ассортимент рыбных консервов

Также в стране появился высокий ассортимент рыбных консервов

 

Конечно же в 21 веке рыба стала гораздо дороже для российских граждан. На это повлияла конвенция Организации Объединенных Наций. Уже ближе к 80-м годам отмечалось рекордное падение рыбной популяции. Причем не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Именно по этой причине появился тот самый договор, ограничивающий вылов рыбы. Было принято решение о том, что любая страна обязана вылавливать рыбу за 370 километров от береговой линии.

Но даже несмотря на это, Россия до сих пор остаётся лидирующим государством в рыбодобывающей сфере. Сейчас вылавливается около пяти тонн рыбы ежегодно. Но теперь по большей части рыбная продукция экспортируется в Китай и другие страны. Именно это приводит к дефициту на внутреннем рынке. Также стоит отметить, что одной из ключевых проблем является перевозка рыбы. Например, на Дальнем Востоке ежегодно вылавливают огромное количество рыбы, но ее весьма затруднительно доставить в европейские регионы страны.
Вылов рыбы / Фото: agrarii.com

Вылов рыбы / Фото: agrarii.com

 

Также одной из проблем является высокая стоимость перевозки рыбы. Это связано с дальностью и трудностями транспортировки через различные территории и границы. Именно по этой причине россияне часто сталкиваются с трудностями в доступности и покупке свежей рыбы. Ведь проблема не только в том, что большая часть ее уходит на экспорт, но и в транспортировке. Теперь рыба, которая раньше была доступной и популярной пищей, становится не подъемной роскошью.

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Анастас Микоян
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