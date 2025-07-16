Почему в СССР рыба была дешёвой и доступной: факторы и причины

Жареная рыба / Фото: rutube.ru

Рыбная промышленность была достаточно хорошо развита в СССР

Сельдь / Фото: telegra.ph

Советские граждане могли попробовать даже ту рыбу, которая была им незнакома

Также в стране появился высокий ассортимент рыбных консервов

Вылов рыбы / Фото: agrarii.com