Почему в СССР рыба была дешёвой и доступной: факторы и причины

Рыба — это очень популярная продукция, которая была широко известна ещё в советский период. Оказывается, что в СССР многие граждане не могли представить свою жизнь без этого полезного продукта. Ведь она являлась важной частью их повседневной жизни. К тому же, большинство современный людей знает о том, что в стране существовал так называемый «Рыбный четверг».
Жареная рыба / Фото: rutube.ru
Не секрет, что в 30-х годах прошлого века был введен «Рыбный день». Именно в четверг в каждом общественном заведении людям предлагали попробовать рыбную продукцию. Оказывается, что советский народ не просто так кормили рыбой. На самом деле этот продукт имел в своем составе многие питательные микроэлементы. Например, рыба насыщала организм людей такими полезными веществами, как йод и фосфор. Именно по этой причине Анастас Микоян, являющийся наркомом пищевой промышленности, ввел «Рыбный день»
К тому же, ещё одной проблемой являлось перенасыщение рынка рыбной продукцией. Ведь Советский Союз был достаточно обширным, а на его территории было огромное количество водных ресурсов. С уверенностью можно сказать о том, что государство омывало более десяти морей, которые были богаты своим внутренним составляющим. Именно поэтому власть активно занималась вопросом рыбной промышленности.
Рыбная промышленность была достаточно хорошо развита в СССР
Ближе к 40-м годам у страны сформировался свой собственный рыбный флот, с помощью которого непосредственно и добывалась продукция.
Ближе к 50-м годам прошлого столетия система вылова рыбы претерпела изменения, но это пошло лишь на пользу. Именно в эти годы появился морозильный траулер. Благодаря этому промысловому судну моряки могли отправляться в длительное плавание на большие расстояния. Теперь рыбу стали вылавливать не только в морях, но и даже в океанах. Рыболовы отправлялись даже в Антарктиду, где обитала совершенно иная рыба. Также в лучшую сторону изменилась и сама методика вылова. С помощью нее можно было поймать огромное количество данной продукции. Но самый главный плюс новой технологии — это возможность вылова новых сортов рыб. Теперь рыбаки могли вылавливать скумбрию и сельдь.
Сельдь / Фото: telegra.ph
Именно благодаря новым технологиям на прилавках магазинов и рынках появилась новая рыба, которая не всегда была известна даже самим советским гражданам. Каждый желающий теперь мог приобрести рыбу, причем даже ту, которую видел впервые. Ведь в этот период данная продукция стоило достаточно дёшево. Масштаб улова был внушительным, а на каждого человека ежегодно приходилось около восемнадцати килограмм рыбы.
В 70-х годах рыбодобывающая отрасль также подвиглась обширному развитию. Именно поэтому в этот период обрели популярность рыбные консервы. Ведь ранее на прилавках можно было обнаружить лишь кильку в томате и шпроты. А теперь каждый советский человек мог попробовать новые консервы из других видов рыбы. Предприятия начали проводить собственные эксперименты и консервировали любую рыбу. Советский человек, в свою очередь, был лишь рад такому широкому ассортименту.
Советские граждане могли попробовать даже ту рыбу, которая была им незнакома
В период СССР рыбодобывающая промышленность была на высоком уровне. Не секрет, что наша страна лидировала по рыбной добыче. Ведь в год страна вылавливала около четырнадцати миллионов тонн рыбы. Это был достаточно внушительный объем, именно поэтому ее начали экспортировать в другие страны. Это приносило стране огромный доход в размере 4,5 млрд. рублей.
Благодаря тому, что в Советском Союзе было огромное количество рыбной продукции, граждане могли свободно приобрести даже икру. Конечно же, многие это делали по праздникам, но цены не были слишком высокими. А непосредственно цена за килограмм рыбы стартовала от 70 копеек.
Также в стране появился высокий ассортимент рыбных консервов
Конечно же в 21 веке рыба стала гораздо дороже для российских граждан. На это повлияла конвенция Организации Объединенных Наций. Уже ближе к 80-м годам отмечалось рекордное падение рыбной популяции. Причем не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Именно по этой причине появился тот самый договор, ограничивающий вылов рыбы. Было принято решение о том, что любая страна обязана вылавливать рыбу за 370 километров от береговой линии.
Но даже несмотря на это, Россия до сих пор остаётся лидирующим государством в рыбодобывающей сфере. Сейчас вылавливается около пяти тонн рыбы ежегодно. Но теперь по большей части рыбная продукция экспортируется в Китай и другие страны. Именно это приводит к дефициту на внутреннем рынке. Также стоит отметить, что одной из ключевых проблем является перевозка рыбы. Например, на Дальнем Востоке ежегодно вылавливают огромное количество рыбы, но ее весьма затруднительно доставить в европейские регионы страны.
Вылов рыбы / Фото: agrarii.com
Также одной из проблем является высокая стоимость перевозки рыбы. Это связано с дальностью и трудностями транспортировки через различные территории и границы. Именно по этой причине россияне часто сталкиваются с трудностями в доступности и покупке свежей рыбы. Ведь проблема не только в том, что большая часть ее уходит на экспорт, но и в транспортировке. Теперь рыба, которая раньше была доступной и популярной пищей, становится не подъемной роскошью.
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