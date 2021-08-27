Поезд вождя для народа: «ИС» - мощнейший паровоз в истории Европы

В Советском Союзе стремились делать все самое-самое. Как нельзя лучше такая тяга советского человека нашла свое отражение в машиностроении. Большинство молодых людей, услышав аббревиатуру «ИС», тут же думает о могучем танке. На самом деле, именем вождя назывался еще и наиболее мощный паровоз из когда-либо созданных в Европе.
«ИС» стал самым мощным паровозом Европы.
Шли 1930-е годы. В Советском Союзе задумались о том, что настало время значительно увеличить скорость движения и тяговую мощность железнодорожных составов, в первую очередь, пассажирских. Паровоз Су с двигателем на 1 500 л.с. и максимальной скоростью в 125 км/ч не отвечал всем требованиям. Так в 1932 году был разработан и построен новейший магистральный пассажирский паровоз типа 1-4-2. На момент создания машина стала самой мощной в Европе и даже была удостоена премии Гран-при на Всемирной парижской выставке 1937 года. Этому поезду было суждено стать рекордсменом в советском паровозостроении.
Паровоз «ИС» в обтекаемом кожухе.
За основу нового поезда был взят состав типа 1-4-1 «Микадо», разработанный на Коломенском заводе в 1929 году. Новинку же разрабатывало Техническое бюро Транспортного отдела ОГПУ. Интересно, что разработана модель 1-4-2 была всего за несколько месяцев. Производство новых составов велось на Коломенском заводе и Ижорском заводе. По решению рабочего коллектива новинку решили назвать в честь Иосифа Сталина.
Использовали до 1970-х годов.
Мощность 16-метрового паровоза на испытаниях составляла 2500-3200 л.с. Он не стал самым быстрым, зато смог тянуть намного больше вагонов при фактически той же скорости движения, что и у предшественника. Разгонялся ИС до 145 км/ч. Производился поезд вплоть до 1942 года. Свои коррективы в планы внесла война. Впрочем, за это время советская промышленность создала 649 таких тягачей! Использовались они на дорогах страны до 1972 года.
Отличная была машина.
Несмотря на непродолжительный период выпуска составов, в СССР было сделано огромное количество разнообразных моделей паровозов «ИС». Особенно хорошо выглядели составы с обтекаемым кожухом. Глядя на них, складывалось устойчивое впечатление, что это транспортное средство смогло обогнать свое время.
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