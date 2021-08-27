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Поезд вождя для народа: «ИС» - мощнейший паровоз в истории Европы


Поезд вождя для народа: «ИС» - мощнейший паровоз в истории Европы

В Советском Союзе стремились делать все самое-самое. Как нельзя лучше такая тяга советского человека нашла свое отражение в машиностроении. Большинство молодых людей, услышав аббревиатуру «ИС», тут же думает о могучем танке. На самом деле, именем вождя назывался еще и наиболее мощный паровоз из когда-либо созданных в Европе.

Поезд вождя для народа: «ИС» - мощнейший паровоз в истории Европы

«ИС» стал самым мощным паровозом Европы.

 

Шли 1930-е годы. В Советском Союзе задумались о том, что настало время значительно увеличить скорость движения и тяговую мощность железнодорожных составов, в первую очередь, пассажирских. Паровоз Су с двигателем на 1 500 л.с. и максимальной скоростью в 125 км/ч не отвечал всем требованиям. Так в 1932 году был разработан и построен новейший магистральный пассажирский паровоз типа 1-4-2. На момент создания машина стала самой мощной в Европе и даже была удостоена премии Гран-при на Всемирной парижской выставке 1937 года. Этому поезду было суждено стать рекордсменом в советском паровозостроении.
Паровоз «ИС» в обтекаемом кожухе.

Паровоз «ИС» в обтекаемом кожухе.

 

За основу нового поезда был взят состав типа 1-4-1 «Микадо», разработанный на Коломенском заводе в 1929 году. Новинку же разрабатывало Техническое бюро Транспортного отдела ОГПУ. Интересно, что разработана модель 1-4-2 была всего за несколько месяцев.
Производство новых составов велось на Коломенском заводе и Ижорском заводе. По решению рабочего коллектива новинку решили назвать в честь Иосифа Сталина.
Использовали до 1970-х годов.

Использовали до 1970-х годов.

 

Мощность 16-метрового паровоза на испытаниях составляла 2500-3200 л.с. Он не стал самым быстрым, зато смог тянуть намного больше вагонов при фактически той же скорости движения, что и у предшественника. Разгонялся ИС до 145 км/ч. Производился поезд вплоть до 1942 года. Свои коррективы в планы внесла война. Впрочем, за это время советская промышленность создала 649 таких тягачей! Использовались они на дорогах страны до 1972 года.
Отличная была машина.

Отличная была машина.

 

Несмотря на непродолжительный период выпуска составов, в СССР было сделано огромное количество разнообразных моделей паровозов «ИС». Особенно хорошо выглядели составы с обтекаемым кожухом. Глядя на них, складывалось устойчивое впечатление, что это транспортное средство смогло обогнать свое время.

Немного хроники:

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Поезд вождя для народа: «ИС» - мощнейший паровоз в истории Европы

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Поезд вождя для народа: «ИС» - мощнейший паровоз в истории ЕвропыПодписаться на мой Instagram
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