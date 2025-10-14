5 ярких признаков, которые помогут опознать автомобильного перекупа

Каждый более или менее опытный автомобильный владелец знает о том, что наибольшую ценность на вторичном рынке представляют те машины, которые реализуются их настоящими собственниками. В силу разных причин мало кто хочет сталкиваться с перекупами. Увы, отличить настоящего хозяина от агента по продажам может быть совсем не просто.
1. Номер телефона
Смотрим на телефон. /Фото: vk-smi.ru.
Самый простой и один из самых действенных способы выявления перекупа. Проверяем историю продавца на интернет-площадках по сбыту автомобилей. Если на один и тот же номер приходится как минимум несколько объявлений, то скорее всего мы имеем дело именно с агентом. Впрочем останавливаться только на этом не стоит.
2. Отсутствие подробностей
Нет подробностей? Подозрительно. /Фото: avtopribambas.com.
Описание автомобиля без подробностей, сухой текст, появление в описании фраз-клише в духе «торг у капота», «сел и поехал», «все проверки за ваш счет» - скорее всего указывают на то, что данное объявление оставил профессиональный перекупщик. Настоящие хозяева в большинстве случаев любят «выпячивать» (в самом хорошем смысле) каждую новую деталь, установленную в автомобиль за последнее время. Кроме того, истинный владелец без запинки ответит на большинство вопросов о его бывшей «ласточке».
3. Вопрос без уточнения
Говорим абстрактно. /Фото: 1gai.ru.
Можно и самому прибегнуть к хитрости. Во время начала разговора начните говорить о машине, не ссылаясь на конкретную модель или марку.
4. Место осмотра
Обращаем внимание на место. /Фото: fishki.net.
Обязательно обратите внимание на то, где предлагается произвести осмотр транспортного средства. Сравните приглянувшийся вариант с десятком-другим дополнительных объявлений. Если место осмотра повторяется для разных машин и не раз, то скорее всего продает машину именно агент.
5. Помощь специалистов
Можно использовать специальный сервис. /Фото: drivenn.ru.
Наиболее верный способ опознать перекупа – это прибегнуть к помощи специальных сервисов, которые позволяют узнать историю транспортного средства по VIN-номеру. Единственная проблема заключается в том, что за это придется заплатить от 100 до 500 рублей. Жалеть на нужно. За копеечную сумму можно получить развернутую характеристику на приглянувшийся автомобиль, в том числе информацию о штрафах и ДТП.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии