5 ярких признаков, которые помогут опознать автомобильного перекупа




Каждый более или менее опытный автомобильный владелец знает о том, что наибольшую ценность на вторичном рынке представляют те машины, которые реализуются их настоящими собственниками. В силу разных причин мало кто хочет сталкиваться с перекупами. Увы, отличить настоящего хозяина от агента по продажам может быть совсем не просто.
С другой стороны, есть несколько красноречивых признаков, которые помогут выявить любителей раздобыть подешевле и избавиться подороже.

1. Номер телефона


Смотрим на телефон. /Фото: vk-smi.ru.

Смотрим на телефон. /Фото: vk-smi.ru.

 

Самый простой и один из самых действенных способы выявления перекупа. Проверяем историю продавца на интернет-площадках по сбыту автомобилей. Если на один и тот же номер приходится как минимум несколько объявлений, то скорее всего мы имеем дело именно с агентом. Впрочем останавливаться только на этом не стоит.

2. Отсутствие подробностей


Нет подробностей? Подозрительно. /Фото: avtopribambas.com.

Нет подробностей? Подозрительно. /Фото: avtopribambas.com.


 

Описание автомобиля без подробностей, сухой текст, появление в описании фраз-клише в духе «торг у капота», «сел и поехал», «все проверки за ваш счет» - скорее всего указывают на то, что данное объявление оставил профессиональный перекупщик. Настоящие хозяева в большинстве случаев любят «выпячивать» (в самом хорошем смысле) каждую новую деталь, установленную в автомобиль за последнее время. Кроме того, истинный владелец без запинки ответит на большинство вопросов о его бывшей «ласточке».

3. Вопрос без уточнения


Говорим абстрактно. /Фото: 1gai.ru.

Говорим абстрактно. /Фото: 1gai.ru.

 

Можно и самому прибегнуть к хитрости. Во время начала разговора начните говорить о машине, не ссылаясь на конкретную модель или марку.
Если хозяин «потеряется» в разговоре или вовсе спросит о том, по поводу какой конкретно машины вы звоните, то совершенно очевидно, что разговаривать приходится с агентом.

4. Место осмотра


Обращаем внимание на место. /Фото: fishki.net.

Обращаем внимание на место. /Фото: fishki.net.


 

Обязательно обратите внимание на то, где предлагается произвести осмотр транспортного средства. Сравните приглянувшийся вариант с десятком-другим дополнительных объявлений. Если место осмотра повторяется для разных машин и не раз, то скорее всего продает машину именно агент.

5. Помощь специалистов


Можно использовать специальный сервис. /Фото: drivenn.ru.

Можно использовать специальный сервис. /Фото: drivenn.ru.

 

Наиболее верный способ опознать перекупа – это прибегнуть к помощи специальных сервисов, которые позволяют узнать историю транспортного средства по VIN-номеру. Единственная проблема заключается в том, что за это придется заплатить от 100 до 500 рублей. Жалеть на нужно. За копеечную сумму можно получить развернутую характеристику на приглянувшийся автомобиль, в том числе информацию о штрафах и ДТП.

