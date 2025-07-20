Как винную пробку вставить в бутылки

Если вы купили в магазине бутылку вина, которая закрыта пробкой из натурального дерева, то будьте готовы, что напиток нужно будет сразу же выпить. Оставить на «потом» не получится, поскольку бутылку уже не закрыть широкой пробкой.

Но как тогда вставляют их на производстве? В этом деле помогают элементарные законы физики!

1. Характеристика натуральных пробок

2. Подготовка винной пробки

3. Обжим винной пробки

4. Закупорка винной бутылки

5. Пробка в виде гриба

6. Пробковое дерево — уникально

Во время открытия бутылки вина можно заметить, как натуральная (не пластмассовая) пробка медленно расширяется и становится в полтора раза больше диаметра горлышка. Обычно она имеет стандартные размеры — 1,8 сантиметров и 2.4 сантиметра, где второй показатель — размер пробки после вскрытия. Расширение происходит из-за особенностей материала, из которого изготавливают пробки.Винные пробки изготавливают из пробкового дуба.Самой старой винной пробкой считается пробка, которая закрывала древнегреческую амфору в первом веке до нашей эры. Она была изготовлена из пробкового дуба. Сейчас практически все винные напитки закрывают аналогичными пробками из натурального дерева. И это пробковый дуб. Его выбрали неслучайно. Именно эта древесина обладает подходящими характеристиками. Во-первых, дерево имеет плотную структуру, которая купирует попадание воздуха к напитку. Отсутствие кислорода помогает сохранить вкусовые качества длительное время. Во-вторых, древесина отлично отталкивает любую жидкость. Это позволяет защитить вино от попадания влаги через натуральную пробку.Пробка после обработки становится эластичной и мягкой.В-третьих, натуральный материал не вступает в контакт с напитком, а значит, не влияет на его вкус.В-четвертых, такая пробка имеет хорошие теплоизолирующие свойства. Благодаря этому в бутылке сохраняется постоянная температура. Также нельзя не отметить, что древесина является возобновляемым и хорошо разлагаемым материалом, тем самым считается экологичным.Перед закрытием бутылки пробка проходит несколько этапов подготовки.После изготовления винных пробок начинается процесс подготовки, который позволяет без труда вставить их в горлышко. Готовые пробки обрабатывают горячим паром или подвергают воздействию горячей воды. Пробка становится эластичной и мягкой. Если на нее нажать, что даже при небольшом давлении она начнет сдавливаться.Обжимка осуществляется в специальных машинах.После обработки горячей водой деревянное изделие нужно успеть обжать за определенное время. Для этого мокрые пробки помещают в специальные машины, которые имеют обжимающие ролики. Во время работы устройство сжимает древесину со всех сторон и происходит обжимка. После удаления лишней влаги и уменьшения объема изделия можно перейти к заключительному этапу — закупорке.Во время закупорки из бутылки удаляется лишний воздух.Для закрытия винной бутылки существует несколько техник — это могут быть автоматические и ручные машины. Но все устройства используют закупорку под давлением. Обжатая пробка легко вводится в горлышко, но во время введения важно удалить лишний воздух. Затем бутылки отправляются на хранение, во время которого пробка плотно примыкает внутри горлышка. Бутылка становится герметичной.Пробки могут иметь форму цилиндра и гриба.У некоторых вин пробки могут иметь форму гриба. Однако эти пробки также сложно закрыть, как цилиндрические. Процесс закрытия винной бутылки не отличается. Правда, грибообразная пробка имеет дополнительную функцию — она защищает от случайного «выстрела» из-за давления.За год Португалия изготавливает 15 миллиардов пробок.Удивительно, но возраст самого старого пробкового дуба составляет 239 лет. Он был посажен в конце 17 века в португальской деревне Агуаш-де-Моура. Этот дуб считается рекордсменом, поскольку средний возраста деревьев составляет 150 лет.Примечательно, что для изготовления винных пробок не нужно губить целое дерево и даже не нужно рубить ветви. Для производства идеально подходит кора. Поэтому технологию изготовления считают одной из самых безвредных для природы. Вот только собирать кору можно с дерева, которому уже исполнилось 25 лет. Повторять процедуре можно через девять лет. За этот временной промежуток дерево полностью восстанавливается.Виноделы посчитали сколько можно изготовить из одного дуба пробок — их количество составило четыре тысячи. Самой главной страной-производителем пробок считается Португалия. За 12 месяцев она изготавливает 15 миллиардов штук.