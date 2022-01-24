Примеры использования кирпича на даче, которые пригодятся каждому хозяину

Кирпич – один из самых ходовых материалов для дачного строительства. Его применяют как для оформления фасадов, так и для внутренней отделки. При этом рассчитать точное количество материала практически невозможно.

Как правило, берут с запасом, а остаткам находят десятки практичных способов применения.





Мангал

Лавка

Дорожки

Грядки

Садовый фонтан

Песочница

Кашпо и вазоны

Погреб

Декор для зоны отдыха

Светильник и уличный фонарь

Сделать мангал, уличный очаг или тандыр можно из кирпича, уже бывшего в употреблении. Простейший вариант – выложить на заранее выровненной площадке квадрат или прямоугольник высотой в 3-4 ряда. Если поместить наверх старую варочную поверхность, получится подобие летней кухни, где можно приготовить полноценный обед.Если шашлык готовят довольно часто, стоит соорудить более основательную конструкцию. Можно выложить стационарную зону барбекю с дымоходом и небольшим столиком для готового мяса и овощей.Для работы подойдет только огнеупорный кирпич, например, тот, что остался от разбора старой печи.В сочетании с деревянными рейками кирпич активно используют для обустройства места отдыха. Чтобы выложить надежные ножки для садовой лавки или столика, понадобится всего пара часов, зато конструкция простоит не один год.Если кирпича много, можно выложить круглую лавку вокруг клумбы или в приствольном круге дерева.Для сиденья подойдет вагонка, остатки террасной доски или планкена.Для садовых дорожек используют цельный или битый кирпич. В последнем случае крупные куски следует дополнительно измельчить до небольших фракций от 3 до 7 см в длину. Чтобы тропинки из «боя» прослужили не один год, важно подготовить надежное основание.Траншею глубиной 15-25 см засыпают ровным слоем песка. Поверх укладывают геотекстиль.Из мелкого щебня формируют дренирующую «подушку».Поверх щебня повторно насыпают песок или цементно-песчаной смесью.Битый кирпич укладывают поверх насыпи, утрамбовывая молотком.Чтобы край по краю тропинка «не поползла», стоит сделать боковые ограничители по всей длине. Используют тот же кирпич, уложенный на ребро или деревянные рейки.При мощении дорожек из цельного кирпича можно поэкспериментировать со схемой укладки. Всегда оригинально выглядят тропинки, выложенные елочкой, по диагонали, блоками по 2-3 кирпича или линейно с перевязкой.Грядки из кирпича – одно из лучших решений для участков с традиционной классической архитектурой. Они лаконично вписываются в ландшафтный дизайн, придают саду аккуратный, ухоженный вид. Вариантов оформления посадок несколько: из кирпича можно выложить бордюр, очерчивающий место посева или соорудить гряду высотой в 3-4 ряда.Последние привлекают садоводов своей практичностью. Земля на высоких грядках нагревается быстрее, а срок плодоношения овощей и ягод увеличивается на несколько недель. Единственный недостаток грядок из кирпича – невозможность переноса на другое место. Если захочется заняться перепланировкой сада, придется разбирать всю конструкцию.Дачные водоемы и декоративные фонтаны традиционно выкладывают из камня, однако кирпич справится с задачей не хуже. В заранее вырытый котлован устанавливают чашу из монолитного бетона. Из кирпича выкладывают бортики и стенки.Менее затратный по времени и силам вариант – выложить дно шифером, а после закрыть основание влагонепроницаемой пленкой. Для создания такого фонтана не требуется глубокий котлован. Конструкцию можно разместить прямо во дворе недалеко от крыльца или главного входа.Если на даче бывает младшее поколение, стоит заранее подумать об их досуге. Песочница точно поможет занять детей на несколько часов. Вся работа сводится к выкладыванию 3-4 слоев кирпича по периметру заранее намеченного прямоугольника или квадрата. Многие при возведении конструкции не скрепляют кирпич цементным раствором. С окончанием сезона такую песочницу можно разобрать, а кирпич убрать на хранение до следующего лета.Маленькое кашпо из полого кирпича или внушительного размера вазоны помогают украсить пространство и внутри дачного домика, и снаружи. Особенно часто их размещают у крыльца или у входа в летнюю кухню. Простые по форме, они не перетягивают на себя внимание и становятся отличным фоном для ярких однолетников, карликовых хвойников и многолетних культур.Место для складирования заготовок или небольшой погребок для вина – еще один вариант применения кирпича. Хранилища, размещаемые отдельно от жилого дома принято делить на три вида:Заглубленный;Полузаглубленный;Надземный.Строительство последнего считается наиболее бюджетным и менее энергозатратным. Особенно часто надземные погреба возводят на участках с высоким уровнем грунтовых вод.Огородить площадку для отдыха габионом, заполненным битым кирпичом, или выложить декоративную стенку, напоминающую руины античного города, – относительно новый инструмент ландшафтного дизайна.Стенка помогает спрятаться от солнца и посторонних глаз, зонирует участок и добавляет ему атмосферности. Границы часто оставляют «рваными», словно кладка осталась от разрушившейся со временем постройки. Конструкцию дополняют этническими арками, оконными рамами, старинными дверями.Просверлив в центре кирпича небольшое отверстие для патрона и шнура, можно создать оригинальный светильник для дачного интерьера. Оригинальный «плафон» никогда не останется незамеченным, хотя и обойдется практически бесплатно. Для уличного освещения чаще сооружают невысокие столбики, внутри которых прячется проводка.Многообразие вариантов использования кирпича для дачи обусловлено его высокими эксплуатационными качествами, отличной сочетаемостью с природным ландшафтом и простотой работы. Чтобы сделать оригинальную дорожку, бордюры или скамейку не требуется специальная подготовка. На работу, как правило, уходит всего несколько часов, а созданная своими руками вещь украшает участок не один сезон и с годами приобретает еще больший колорит.