Несколько приёмов для дизайна маленькой ванной

Заходите в свою миниатюрную ванную и мечтаете, чтобы она стала в 5 раз больше, словно по велению волшебной палочки? Увы, стены раздвинуть не получится, а вот обмануть восприятие – вполне.







Сегодня мы расскажем, как визуально увеличить комнату с помощью несложных базовых приемов. Спойлер: секрет не только в зеркалах и светлых оттенках.

Прием 1: Крупная плитка

Прием 2: Зеркала

Прием 3: Вертикальные и горизонтальные линии

Прием 4: Прозрачные поверхности

Прием 5: Многоуровневое освещение

Прием 6: Многофункциональная мебель

Прием 7: Светлая цветовая гамма

Прием 8: Единая палитра для сантехники

Прием 9: Вертикальное хранение

Крупная плитка не дробит пространствоМногие думают, что для оформления маленькой комнаты нужно выбирать такую же крохотную мебель и отделку, чтобы все смотрелось гармонично. Однако здесь все работает с точностью до наоборот. Взять, к примеру, плитку. Чтобы ванная казалась больше, чем она есть на самом деле, лучше использовать крупный формат. Почему это работает? Чем больше кафель, тем меньше швов, благодаря чему поверхность кажется единым целым. А вот мелкая мозаика, наоборот, будет дробить пространство.При выборе плитки отдавайте предпочтение размеру 30х60 или 40х80 см. Еще одно отличное решение – крупная плитка, имитирующая мрамор – она не только визуально увеличит помещение, но еще и придаст ему роскоши, благородства.Еще один секрет, который поможет выжать из отделки максимум – это способ монтажа. Старайтесь укладывать плитку с минимальными швами, а затем затирать их в тон плитке. Что касается контрастной затирки, которая так популярна у многих дизайнеров, то для маленьких комнат она не подходит, так как «съедает» и без того небольшую площадь.Зеркало над раковиной должно быть большимСразу стоит оговориться, что далеко не все зеркала подходят для интерьера маленькой ванной, и далеко не везде их можно размещать.Например, если вы повесите маленький экземпляр над раковиной, толку от него практически не будет. Нужно подбирать зеркало во всю стену или хотя бы на 80% ее ширины.Если у вас есть большое зеркало, повесьте его на стену напротив входа. Заходя в ванную, вы сразу будете видеть свое отражение, благодаря чему пространство будет казаться больше. Еще один вариант – занять боковую стену, но в этом случае эффект будет не таким сильным.Откажитесь от идеи использовать зеркальную плитку – она создает хаос и визуальный шум. Точно так же «работают» маленькие зеркала – чем их больше, тем меньше кажется комната. Оптимальные вариант – одно большое зеркало в лаконичной раме или вовсе без нее.Плитку можно уложить как вертикально, так и горизонтальноВ зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться, можно использовать как вертикальные, так и горизонтальные линии. Первые зрительно поднимают потолок, вторые – расширяют стены. Советуем активно использовать это в отделке при укладке плитки. Также можно сделать пространство более динамичным при помощи акцентной стены с вертикальными полосами. Для этого можно использовать не только традиционный кафель, но также краску или обои. Обратите внимание, что полосы не обязательно должны контрастировать с другой отделкой или общей цветовой гаммой комнаты. Будет достаточно красивой фактуры, например, рельефа.Прозрачная мебель и сантехника выглядит невесомоА вы знали, что прозрачные изделия, даже если они достаточно большие, визуально занимают минимум места, потому что кажутся невесомыми? Например, душевая кабина со стеклянными стенками создает ощущение единого пространства, потому что не прерывает взгляд.То же самое касается мебели, полок, аксессуаров – они выполняют свои функции на 100%, но при этом их почти не видно. Если же вам кажется, что такие поверхности слишком холодные и неуютные, отдавайте предпочтение тонированному или матовому стеклу.Свет должен быть не только потолочнымЗдесь все просто: тусклый свет сужает пространство, яркий – расширяет. Именно поэтому в ванной должно быть несколько светильников, способных захватить даже самые далекие и темные уголки. Основный свет – потолочный, который сможет равномерно освещать всю комнату. В качестве дополнительного используйте подсветку зеркал, полок и ниш. Также дизайнеры рекомендуют добавлять по периметру потолка светодиодную ленту – она визуально приподнимает его, создавая эффект парения. Идеальный решением станет белый или слегка голубоватый свет, который добавляет в интерьер свежести. А вот желтый сделает комнату теплой, но простора не прибавит.Установите тумбу под раковинойВ целом, минимум мебели – это логично, ведь на нескольких квадратных метрах уместить много мебели не получится при всем желании. Поэтому нужно отобрать только самую необходимую и проследить, чтобы она выполняла сразу несколько полезных функций. Например, раковину лучше ставить не на ножку, а на тумбу, чтобы у вас было дополнительное место для хранения. За зеркалом можно спрятать шкафчик для косметики, а над дверью повесить полку с крючками для полотенец.Отдельная любовь при оформлении крохотной комнаты – это навесная мебель. За счет того, что у нее нет ножек, она создает ощущение легкости, добавляет пространству воздушности. Поэтому при выборе тумбы старайтесь выбирать именно такие экземпляры (кстати, подвесной унитаз тоже является идеальным решением для небольшой ванной).Красный – неудачный цвет для ваннойВот мы и дошли до базы – цветовой палитры. Пожалуй, всем известно, что для маленьких комнат лучшим решением являются светлые оттенки, и ванная – не исключение. При оформлении санузла отдавайте предпочтение молочному, белому, бежевому, светло-серому, нежно-розовому – они отражают максимум света, наполняют помещение воздухом, делают его визуально больше. А вот темные цвета, наоборот, «съедают» площадь, и здесь не помогает даже хорошее освещение и большие зеркала.Чтобы интерьер не выглядел слишком скучно и блекло, поиграйте с оттенками одного цвета. Например, подберите для оформления ванной три тона серого, голубого или бежевого. Главное, чтобы не было контрастных комбинаций, которые разделят комнату на несколько частей и не дадут создать единое пространство.Лайфхак: Чтобы потолок казался выше, сделайте его на один тон светлее стен. Например, если стены молочные, покрасьте потолок в белый. Так ванная станет визуально больше, и вы не будете чувствовать себя в ней, словно в тесной клетке.Белая сантехника – идеальный вариант, а вот черная – нетБеспроигрышный вариант для маленькой ванной – не только светлая отделка, но еще и белая сантехника. Она сливается со стенами и привлекает минимум внимания. Конечно, подобная раковина или унитаз смотрятся не так стильно, как черные либо цветные унитазы, но ведь наша главная цель визуально расширить комнату, а не отправлять фотографию ванной в интерьерный блог, правда? Если хочется добавить цвета, используйте аксессуары, например, дозаторы для шампуня и жидкого мыла, полотенца, коврик для ног, душевую шторку. Вы можете в любой момент их заменить, и тогда настроение ванной тоже изменится.Задействуйте ниши и установите полки над унитазомПочему-то многие активно используют только горизонтальное хранение, а вот про стены забывают. Очень зря. Это идеальная зона для размещения полок, крючков и даже высоких узких шкафов или стеллажей. Помните: чем меньше вещей на полу, тем больше кажется ванная. Идеальное решение для хранения в комнате – это ниши. Они не выступают за пределы стен, а значит, не крадут пространство. В них можно разместить банные принадлежности, декор, полотенца и пр.