Люди ныряют на 70 метров без снаряжения и живут прямо в море

Целую тысячу лет ходит по морям и океанам настоящее племя морских цыган. Охотники народа баджо умеют погружаться до 70 метров без акваланга и другого снаряжения, а все племя живет прямо в море.



Морские кочевники живут у берегов Индонезии, Филиппин и Малайзии. Согласно теориям антропологов, тысячу лет назад баджо жили на берегу, но затем перебрались на воду.

Дома этот народ возводит в новом месте каждый раз новые, для морских цыган лодки гораздо важнее. Крытые лодки, «лепа», делаются на каждую семью. В них и кочуют баджоИ конечно за такой срок морские цыгане научились проводить под водой массу времени. Ученые установили, что их селезенка в два раза больше селезенки обычного человека: при погружении под воду она выдает дополнительную дозу гемоглобина , который переносит кислород по всему телу. Поэтому рыболовы баджо действительно умеют погружаться на 70 метров вниз. Встретить представителей морских цыган будет сложно, зато такая встреча наверняка сохранится в памяти путешественника навсегда.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: