Люди ныряют на 70 метров без снаряжения и живут прямо в море

Целую тысячу лет ходит по морям и океанам настоящее племя морских цыган. Охотники народа баджо умеют погружаться до 70 метров без акваланга и другого снаряжения, а все племя живет прямо в море. Люди ныряют на 70 метров без снаряжения и живут прямо в море

Морские кочевники живут у берегов Индонезии, Филиппин и Малайзии. Согласно теориям антропологов, тысячу лет назад баджо жили на берегу, но затем перебрались на воду.

Дома этот народ возводит в новом месте каждый раз новые, для морских цыган лодки гораздо важнее. Люди ныряют на 70 метров без снаряжения и живут прямо в море Крытые лодки, «лепа», делаются на каждую семью. В них и кочуют баджо Люди ныряют на 70 метров без снаряжения и живут прямо в море И конечно за такой срок морские цыгане научились проводить под водой массу времени. Ученые установили, что их селезенка в два раза больше селезенки обычного человека: при погружении под воду она выдает дополнительную дозу гемоглобина, который переносит кислород по всему телу. Поэтому рыболовы баджо действительно умеют погружаться на 70 метров вниз. Встретить представителей морских цыган будет сложно, зато такая встреча наверняка сохранится в памяти путешественника навсегда.

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




