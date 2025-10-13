История пловца, который переплыл Черное море и бежал из СССР

В один из дней в далеком 1962 году Петр Патрушев подошел к берегу Черного моря, ступил в воду и поплыл к горизонту. Так начался побег, который потом вошел во все учебники разведок мира.



Конечно, осилить море мог лишь подготовленный человек – Патрушев занимался плаванием с детства и привык преодолевать большие расстояния.

Впрочем, на этом его отличия от обычного человека и закончились – никакими спецсредствами и дополнительным оборудованием он не располагал. Началась его история с того, что из спортроты он попал в обычную солдатскую часть. Отношения не заладились и к спортсмену со стороны других солдат сразу же появилось обостренное внимание. Так постепенно созрел план побега. Но просто уйти из части означало трибунал и преследование со стороны властей , поэтому Петр решился на отчаянный поступок – переплыть Черное море. Часть была в Аджарии и буквально через 25 километров уже где-то за горизонтом был турецкий берег. В одну из ночей, под покровом темноты он вышел на берег части, снял одежду и ступил в воду. Включился первый прожектор. Он хлестнул море подобно щупальцу гигантского осьминога. Я глубоко нырнул, чувствуя, как растет давление в ушах. Все мои тренировки, испытания на пляже будто бы испарились — вспоминал позже Петр Патрушев Он старался держаться как можно меньше времени над водой , стараясь проплыть как можно дальше от части под поверхностью. Как только прожектора остались позади, начался марафон – ему предстояло преодолеть более 20 километров в кромешной темноте. Никаких навигационных приборов у него с собой не было, стоило отклониться от маршрута и заплыв мог закончиться как в открытом море, так и на границе СССР.В итоге спустя много часов, Патрушев вышел на берег с другой стороны моря. Выбор направления не подвел – он услышал турецкую речь. Назад в СССР Петр так и не вернулся, он всю последующую жизнь жил за пределами страны.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: