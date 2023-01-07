Как швейцарцы туристов развлекают, катая в вагончиках чуть ли не по вертикальным склонам гор

1. Пилатус – самое живописное и таинственное место Швейцарии

Более 130 лет швейцарцы развлекают туристов, катая их в красных вагончиках по крутым склонам гор (Pilatus, Швейцария). | Фото: obwalden-tourismus.ch.

Попасть на вершину горной гряды можно с помощью канатной дороги либо по зубчатому железнодорожному полотну (Pilatus, Швейцария).

Пилатус – одна из самых живописных и таинственных гор Швейцарии.

2. Изобретение зубчатой железной дороги Эдуардом Лохером

В 1898-1898 гг. зубчатую железную дорогу по маршруту Альпнахштад-Пилатус построили всего за 400 дней.

Горизонтальная компоновка зубчатых колес, используемая только в Швейцарии (изобретение Эдуарда Лохера). | Фото: swissinfo.ch.

Благодаря особому внедрению в виде зубчатых компонентов, вагоны и целые поезда могут двигаться по крутым склонам (Pilatus, Швейцария). | Фото: swissfamilyfun.com.

3. Строительство железной дороги, ведущей на вершину «Запретной горы»

Строительство железной дороги на склонах гор – сложнейшая задача. | Фото: switzerland-tour.com.

До 1937 г. вагоны, курсирующие на гору Пилатус, были на паровом ходу. | Фото: cattur.ru.

Первый рейс по зубчатой железной дороге Pilatus (4 июня 1889 г., Альпнахштад). | Фото: swissinfo.ch.

«Золотой тур» на вершину горной гряды Пилатус (схема-маршрут, Швейцария). | Фото: switzerland-tour.com.

Кабина машиниста, который поднимает вагон на высоту 2073 метров над уровнем моря и следит за туристами, чтобы они не высовывались из окон (Pilatus, Швейцария). | Фото: swissholidayco.com.

4. Самый крутой маршрут железной дороги мира

Станция в деревеньке Альпнахштад, откуда отправляется экстремальный железнодорожный маршрут (Pilatus, Швейцария). | Фото: switzerland-tour.com.

Маршрут Альпнахштад-Пилатус начинается с зеленых лугов и соснового леса (Pilatus, Швейцария).

Чем дольше длится поездка, тем страшней становится (Pilatus, Швейцария).

Экстремальная железнодорожная «прогулка» по лугам, отвесным склонам гор и узким туннелям заканчивается на самой вершине (Pilatus, Швейцария).

Поездка по зубчатой железной дороге – самое популярное развлечение туристов (Pilatus, Швейцария).