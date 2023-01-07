Как швейцарцы туристов развлекают, катая в вагончиках чуть ли не по вертикальным склонам гор

Швейцария – уникальная страна в самом сердце Западной Европы. Она известна не только сверхточными часами и банками с безупречной репутацией, но и восхитительной природой, привлекающей любителей активного отдыха. Учитывая, что 60% территории страны занимают Альпы, неудивительно, что развитие горного туризма началось давным-давно. Чего только стоит старинная железная дорога, экстремальные маршруты которой проходят по крутым склонам гор и жутко-темным туннелям.
1. Пилатус – самое живописное и таинственное место Швейцарии
Более 130 лет швейцарцы развлекают туристов, катая их в красных вагончиках по крутым склонам гор (Pilatus, Швейцария). | Фото: obwalden-tourismus.ch.
Попасть на вершину горной гряды можно с помощью канатной дороги либо по зубчатому железнодорожному полотну (Pilatus, Швейцария).
Если говорить об экстремальном туризме в Швейцарии, то стоит начать с горной гряды Пилатус (Pilatus), которая является частью масштабного массива в Эмментальских Альпах. Восхитительная природа приправленная чистейшим воздухом привлекает массу туристов, которые выбирают любой из трех способов, чтобы взобраться на вершину самого высокого пика: пешком, по катаной дороге или с помощью зубчатой железной дороги. Как ни странно это звучит, но в горной местности имеется уникальная железная дорога, проложенная в настолько жутких местах, что просто диву даешься, как она еще существует.
Пилатус – одна из самых живописных и таинственных гор Швейцарии.
Справка: Пилатус – горная гряда в центральной части Швейцарии, в 10 км от старинного города Люцерн. Томлисхорн – это главная вершина гряды, высота которой составляет 2121 м над уровнем моря. Легенды, раскрывающие тайну названия гряды, связывают его с именем прокуратора Понтия Пилата судившего Иисуса Христа. По преданию, его останки захоронены на вершине горы, на которой раз в год можно видеть его силуэт, смотрящий вдаль. Какой бы сказкой это не казалось, но власти кантона до начала XX века запрещали подниматься на гору без специального на то разрешения.
2. Изобретение зубчатой железной дороги Эдуардом Лохером
В 1898-1898 гг. зубчатую железную дорогу по маршруту Альпнахштад-Пилатус построили всего за 400 дней.
В конце XIX века, когда немного развеялись предания и люди перестали бояться вершины горной гряды, возникла необходимость ее изучения. Также начал зарождаться туристический бизнес, поэтому было недопустимо, чтобы изнеженные ножки тех, кто мог себе позволить путешествовать, страдали от затяжных подъемов. В этот период во многих регионах страны активно использовали канатные дороги, которые очень быстро прижились и здесь.
Горизонтальная компоновка зубчатых колес, используемая только в Швейцарии (изобретение Эдуарда Лохера). | Фото: swissinfo.ch.
Хотя один из цюрихских промышленников, инженер по образованию Эдуард Лохер (Eduard Locher), решил использовать железную дорогу, которая могла бы поднимать по крутым склонам путешествующих, исследователей и старателей. Естественно, его посчитали сумасшедшим, но энтузиасту все же удалось собрать инновационную по тем временам конструкцию с горизонтальным зубчатым колесом (во всем мире используют вертикальное) и зубчатой балкой между рельсами железнодорожной линии. По тем временам это изобретение стало поистине революционным, его даже представили на Всемирной выставке в Париже в 1889 году.
Благодаря особому внедрению в виде зубчатых компонентов, вагоны и целые поезда могут двигаться по крутым склонам (Pilatus, Швейцария). | Фото: swissfamilyfun.com.
Технологические особенности: Главным отличием зубчатой железной дороги от традиционной стало дополнение в виде зубчатой рейки, которая устанавливалась между парой параллельно проложенных рельсов. При этом подвижной состав и локомотив оборудованы дополнительными зубчатыми колесами, которые включаются в процесс во время движения. Данная конструкция обеспечивает более надежное сцепление и позволяет составу или одному вагончику подниматься/спускаться, даже если дорога состоит из 48% наклонного рельефа.
3. Строительство железной дороги, ведущей на вершину «Запретной горы»
Строительство железной дороги на склонах гор – сложнейшая задача. | Фото: switzerland-tour.com.
До 1937 г. вагоны, курсирующие на гору Пилатус, были на паровом ходу. | Фото: cattur.ru.
Как бы не смеялись над предложением Лохера, местные власти все-таки решили построить невиданный аттракцион, ведь поток туристов увеличивался, и канатная дорога уже не справлялась. В 1888 г. началось сложнейшее строительство трассы. Горные склоны меньше всего приспособлены к прокладке железнодорожного полотна, что сделало труд рабочих поистине каторжным. Тем не менее 600 строителей, преимущественно итальянцы, которые были ранее задействованы на строительстве Сен-Готтардской железнодорожной линии, умудрились проложить трассу длиною в 4,6 км всего за 400 дней.
Первый рейс по зубчатой железной дороге Pilatus (4 июня 1889 г., Альпнахштад). | Фото: swissinfo.ch.
И уже в июне 1889 года по железной дороге Пилатусбан (Pilatusbahn) в первый рейс оправился пассажирский состав. Этот рейс действительно стал грандиозным событием, которое швейцарцы отмечают по сей день. Да это и понятно, ведь такого успеха не ожидал ни сам автор разработки, ни даже оптимистично настроенные энтузиасты.
«Золотой тур» на вершину горной гряды Пилатус (схема-маршрут, Швейцария). | Фото: switzerland-tour.com.
Кабина машиниста, который поднимает вагон на высоту 2073 метров над уровнем моря и следит за туристами, чтобы они не высовывались из окон (Pilatus, Швейцария). | Фото: swissholidayco.com.
По сведениям авторов Novate.ru, за первые полгода на вершину Пилатус поднялось более 37 тыс. туристов и это при стоимости билета 10 франков (эквивалент недельной зарплаты рабочего!). Несмотря на такую цену, пассажиров было хоть отбавляй и не только среди обеспеченных людей.
Справка: Инфраструктура, созданная более 130 лет назад, действует и по сей день. Единственная модернизация произошла в 1937 году, когда железную дорогу электрифицировали. В тот период поменяли и весь подвижной состав. На данный момент предприятий, производящих вагоны не существует, поэтому при депо организована мастерская, занимающаяся ремонтом и заменой изношенных деталей и узлов.
4. Самый крутой маршрут железной дороги мира
Станция в деревеньке Альпнахштад, откуда отправляется экстремальный железнодорожный маршрут (Pilatus, Швейцария). | Фото: switzerland-tour.com.
Чтобы подняться на самую высокую точку горной гряды Пилатус по железной дороге, придется отправиться в деревеньку Альпнахштад, что на озере Люцерн. Именно оттуда начинается экстремальный маршрут, который порадует живописными видами за окном очаровательного красного вагончика с ретро-интерьером.
Маршрут Альпнахштад-Пилатус начинается с зеленых лугов и соснового леса (Pilatus, Швейцария).
Вначале пути все пассажиры могут наслаждаться красотами альпийских лугов, голубизной озер и умопомрачительными запахами соснового леса у открытых окон (если погода позволяет), но приближаясь к горному склону, придется их плотно закрыть, чтобы не остаться без рук или головы. И это на полном серьезе, поскольку для преодоления оставшихся 1635 м в горной местности (при общей длине маршрута 4618 м) вагон промчится и над головокружительными обрывами, вплотную к скалам, и «нырнет» в узкий, высеченный из камня туннель.
Чем дольше длится поездка, тем страшней становится (Pilatus, Швейцария).
Экстремальная железнодорожная «прогулка» по лугам, отвесным склонам гор и узким туннелям заканчивается на самой вершине (Pilatus, Швейцария).
Отчаянным туристам понадобится 30-40 минут времени, чтобы увидеть кардинально сменяющийся ландшафт и при этом оказаться на самой вершине, где оборудована не только конечная железнодорожная станция. На впечатляющей вершине гостей ждет огромная смотровая площадка, откуда открываются незабываемые виды на горы, луга, озера и небольшие деревеньки, расположенные у подножия «Запретной горы». Особо отчаянные могут пожить пару тройку дней в отеле Pilatus Kulm, построенном на высоте 2073 м над уровнем моря, наслаждаясь прогулками, экстремальными развлечениями, чистейшим воздухом и вкусной едой, которую можно отведать в ресторане и кафе. Также стоит отметить, что все, кто проделал это опасный и захватывающий путь не останутся и без памятных безделушек или колоритных вещиц от местных мастеров, которые можно приобрести в сувенирных лавках на самой вершине.
Поездка по зубчатой железной дороге – самое популярное развлечение туристов (Pilatus, Швейцария).
Важно: На данный момент по маршруту Альпнахштад-Пилатус курсирует 10 красных вагончиков, каждый из которых совершает 6 полных рейсов (туда и обратно). Средняя скорость движения составляет 9–12 км/ч, чего вполне достаточно, чтобы пассажиры натерпелись страху во время подъема/спуска и при прохождении туннелей. Пропускная способность дороги – 8 вагонов в час (в каждом из них 40 посадочных мест). По пути следования предусмотрено несколько 5-минутных остановок, некоторые из них в деревеньках, где можно продегустировать местный сыр.
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