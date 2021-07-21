Милый пушистик для пятничного настроения

Фотограф из Токио Ben Terode – счастливый владелец игривого котёнка по имени Дэйзи. Кошечка не только дарит массу положительных эмоций своему хозяину, но и с удовольствием ему позирует.











































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