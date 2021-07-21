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Милый пушистик для пятничного настроения

Фотограф из Токио Ben Terode – счастливый владелец игривого котёнка по имени Дэйзи. Кошечка не только дарит массу положительных эмоций своему хозяину, но и с удовольствием ему позирует.

Милый пушистик для пятничного настроения

Милый пушистик для пятничного настроения

Милый пушистик для пятничного настроения

Милый пушистик для пятничного настроения

Милый пушистик для пятничного настроения

Милый пушистик для пятничного настроения

Милый пушистик для пятничного настроения

Милый пушистик для пятничного настроения

Милый пушистик для пятничного настроения

Милый пушистик для пятничного настроения

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