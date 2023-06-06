В последние годы китайцы открыли множество новых экстремальных туристических достопримечательностей. Это и мосты со стеклянным дном, висящие под глубокими каньонами, и узкие дорожки, цепляющиеся за отвесные скалы.



Это экстремальный туризм в Китае, туда и отправляемся.







1. Canton Tower — на данный момент, пожалуй, самая известная достопримечательность города Гуанчжоу. Высота телебашни составляет 600 метров. На высоте 488 метров расположена открытая обзорная площадка (по периметру башни двигаются кабинки)! Она, кстати, считается самой высокой смотровой площадкой в мире. (Фото Tsuguliev):







2. Стеклянная тропинка в провинции Гуанси в южном Китае.







3. Стеклянный пол на 37-м этаже башни центрального телевидения Китая (CCTV) в Пекине. (Фото Jason Lee):







4. Одним из самых популярных направлений для экстремалов является «Стеклянная небесная тропа» или «Извивающийся дракон». Это 100-метровый стеклянный мост шириной в полтора метра находится на высоте 1,5 километра на горе Тяньмэнь, в китайской провинции Хунань. (Фото Feature China):







5. Стеклянный мост длиной 488 метров в провинции Хэбэй. Находится на высоте 218 метров. (Фото Zhang Haiqiang):







6. В живописном местечке Шилинься, в Пекине находится висящая над пропастью смотровая площадка, выполненная полностью из стекла. Радиус смотровой платформы — почти 33 метра, а общая площадь стеклянной поверхности — 415 кв.м.







7. Она же.







8. Чжумадянь, провинция Хэнань. Тут находится тропа для настоящих экстремалов.







9. Фуршет на горе Лаоцзюнь в Лояне, провинция Хэнань.







10. Вот как это выглядит ближе.







11. Стеклянная смотровая площадка в 360 метрах над землей. Она находится над знаменитой долиной Фуси-Маунтин в городе Синьми, провинция Хэнань. Подковообразная стеклянная платформа выступает на расстоянии 30 метров от края скалы и подвешена на 360 метров над землей. Площадка в какой-то степени повторяет Grand Canyon Skywalk в штате Аризона в США, но она на девять метров длиннее, чем оригинал, хотя и расположена ниже (в Гранд-Каньоне площадка «зависла» на высоте 1219 метров над землей). (Фото Feature China):





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12. Хуашань (буквально «великая западная гора») — одна из пяти Священных Гор даосизма в Китае. Именно здесь находится «тропа смерти», сделанная из узких досок, висящих над бездонной пропастью, без перил и ограждений. (Фото Maciej Bledowski):







13. Лифт Байлун («Лифт Ста Драконов») — это самый высокий внешний лифт в мире. Он поднимает туристов на высоту 330 метров, на смотровую площадку на вершине горы. Сам лифт состоит из трех двухэтажных кабин, чья грузоподъемность составляет 3750 килограмм. Одна кабина может поднять или спустить за один раз 48—50 пассажиров. На лифте также установлены сейсмические датчики, при срабатывании которых лифты должны в короткие сроки эвакуировать всех людей вниз. Очередь на лифт может достигать четырёх часов. (Фото OLOS):







14. Стеклянный мост Чжанцзяцзе — мост, расположенный в Чжанцзяцзе, над районом Вулиньюань. Мост имеет стеклянное дно и прозрачен. Это самый длинный и самый высокий стеклянный мост в мире. Мост был открыт для публики 20 августа 2016 года, имеет длину 430 метров в длину и 6 метров в ширину и подвешен на высоте 260 метров над землей. Для строительства моста инженеры построили 4 опорных столба по краям стен каньона. Мост выполнен из стальной рамы с более чем 120 стеклянными панелями. Каждая из этих панелей имеет 3 слоя закаленного стекла толщиной 5 см.







15. Прогулочно-смотровая на 88-м этаже Башни Цзинь Мао в Шанхае.







16. Пешеходный подвесной мост в горах Yimeng.







17. А как вам экстремальная извилистая дорога на гору Тяньмен в провинции Хунань?







18. Пешеходная дорожка на скале в районе Наньчуань.







19. Телебашня «Восточная жемчужина» — третья по высоте в Азии (высота 468 метров), пятая по высоте телебашня в мире, одна из главных достопримечательностей района Пудун в Шанхае. (Фото Iuliia Sheliepova):







20. Еще одна тропа в Национальном парке в округе Ичжан, провинция Хунань.







21. Смотровая площадка в Yalong Bay Tropical Paradise Forest Park — тропическом райком лесном парке.







22. Магазин для скалолазов на высоте 100 метров в центральной провинции Хунань. Продают воду и какую-то еду.







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