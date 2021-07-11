Секреты хорошего урожая перца

У этой овощной культуры есть много полезных качеств и его используют в кулинарии все хозяйки. Сладкий перец имеет свои особенности, учитывая которые можно добиться хорошего урожая.

Ведь не секрет, что не у всех получается добиться ожидаемого результата. При его выращивании нужно знать, что любит этот овощ, а чего стоит избегать. И не всегда для обильного урожая нужны многочисленные подкормки, прополки и рыхления почвы. Рекомендуем прислушаться к основным правилам, которые помогут узнать слабые и сильные стороны сладкого перца.







Правило 1. Соблюдаем сроки посева

Правило 2. Проращиваем семена

Правило 3. Сажаем в индивидуальные непрозрачные емкости

Правило 4. Не заглубляем семена

Правило 5. Пикируем перевалкой

Правило 6. Своевременно поливаем рассаду

Правило 7. Правильно выбираем место для перца

Правило 8. Выращиваем перец на теплых грядках

Правило 9. Поливаем, подкармливаем, мульчируем

Правило 10. Формируем перец

Многие дачники начинают разводить рассаду уже в начале февраля. Но это не самое подходящее время для сладкого перца. Зимняя рассада будет очень ранней, это негативно повлияет на будущий урожай. Перцы не покажут все свои положительные стороны при развитии. А вот март (начало или середина месяца) – это подходящее время для высевания семян перца на рассаду.Чтобы рассада росла быстрее, семена предварительно проращивают. На небольшую мелкую тарелку нужно положить тонкий ватный или марлевый слой, на который выкладываются семена. Сверху семена накрывают таким же слоем марли или ваты. Затем все сбрызгивают водой, в которую можно добавить биостимулятор роста или сок алоэ.Всего лишь через 2-3 дня появятся первые ростки. Это значит, что семена готовы к посадке.Сладкий перец – овощ – одиночка. Он не потерпит близкого соседства растений на своей территории. Каждое его семечко желательно высаживать в отдельные емкости (иногда по два семечка). Непрозрачные горшочки или стаканы нужны обязательно, так как большое количество света может негативно воздействовать на корни растения.Семена перца должны лежать на поверхности почвы или на глубине не больше пары миллиметров. Их ни в коем случае их нельзя заглублять.Пикировка играет большую роль в качестве будущей рассады. Но сладкий перец – это особенная капризная культура, которая не любит пересадку. Если выкопать молодую рассаду для перенесения ее в другое место, то растение может замедлиться или остановиться в росте почти на пятнадцать дней. Чтобы этого не случилось, используйте другие способы:Можно предусмотрительно высаживать семена не в маленькие стаканчики, а сразу в большие емкости. В этом случае пикировка не понадобится.Чтобы лишний раз не тревожить чувствительную корневую систему сладкого перца, можно высаживать семена в бумажные стаканчики, а потом вместе с тарой ставите в большой ящик или горшок и присыпаете землей.Почва под рассадой сладкого перца должна быть всегда влажной. Малейшее пересыхание из-за несвоевременного полива уменьшить будущий урожай.Сладкий перец не любит сквозняков. Нужно для него выбрать такой участок, на котором будет много солнечного тепла и света. Позаботьтесь о качестве почвы. Она должна быть обязательно плодородная и нейтральная по составу. Если почва не соответствует таким требованиям, то при посадке рассады перца в каждую лунку насыпайте немного компоста.Это овощная культура теплолюбивая и очень чувствительна к резким изменениям температур. Корневая система перцев должна постоянно находиться в тепле, а самая благоприятная для растения температура воздуха и почвы – около тридцати градусов.Такой постоянный подогрев может дать теплая грядка. Ее положительные качества пригодятся не только в открытом грунте, но и при выращивании в тепличных условиях.Чтобы смягчить перепады температур (днем и ночью) опытные дачники придумали свои способы поддержания тепла. На грядки с перцем можно разложить бутылки из пластика, наполненные водой или булыжники большого размера. В течение дня они будут нагреваться, а в ночное время это тепло будет передаваться грядке.Этот чувствительный овощ на любом этапе роста (при выращивании рассады и при уходе за зрелым растением) нуждается в постоянной влажности. Поливы должны быть регулярные и постоянные, но не переусердствуйте. Лишний полив не принесет пользы.Чтобы поддерживать необходимую влажность почвы на грядке с перцем, воспользуйтесь способом мульчирования. Мульча защитит почву от засухи, удержит продолжительное время влагу, да и поливать придется намного реже.Как только рассада перца оказалась на постоянной грядке, копите для него мульчу. Все сорняки, которые будут появляться, собирайте и раскладывайте на грядках приблизительно двадцатиметровым слоем.Подкармливать перцы можно минеральными или органическими удобрениями. Этот выбор каждый может сделать самостоятельно. Одними их лучших и легкодоступных органических подкормок считаются зольные и травяные настои.Раствор на основе золы готовится из десяти литров воды и двух стаканов золы. Травяную подкормку можно приготовить из таких компонентов: настой на основе крапивы, навоз и препарат с эффективными микроорганизмами (ЭМ – препарат).Все удобрения вносятся один раз в неделю. Только травяные – до начала периода цветения, а зольные – после окончания цветения.Чтобы перцы выросли крупные и успели созреть до окончания теплого сезона, необходимо заняться их формированием уже на рассадном этапе.Рассада до пересадки в открытый грунт не должна зацвести. Если все же появились цветки, то обязательно их оборвите. На данном этапе растение должно направить все силы на развитие корневой системы и стебля, а цветки только заберут эти силы.Находясь на открытых грядках, у перца должно быть столько завязи, сколько необходимо хозяину. Лишнюю – смело удаляйте. На кустах высокорослых сортов перца можно избавиться от всех нижних листьев, а низкорослые сорта этого не требуют. В начале осени стоит оборвать все цветки на кустах, они уже не успеют стать плодами.