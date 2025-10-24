Как убрать заломы на кожаных вещах

Со временем даже самое качественное изделие из натуральной кожи может потерять форму: появляются заломы, перегибы, а и иногда и мелкие трещины. Всё это результат неправильного хранения, влаги или последствия естественного износа.

К счастью, такие дефекты можно убрать, приложив немного усилий и терпения.

1. Способ первый: утюг

2. Способ второй: парогенератор

3. Способ третий: душ

4. Способ четвёртый: пресс

5. Способ пятый: специальные средства

Рассказываем, как вернуть коже аккуратный вид в домашних условиях.Чтобы разгладить заломы на куртке можно использовать утюг.Несмотря на то, что гладить кожу строго не рекомендуется, в некоторых случаях можно аккуратно воспользоваться утюгом, чтобы разгладить глубокие заломы и складки. Главное – действовать с максимальной осторожностью и соблюдать несколько важных правил, иначе вещь можно безвозвратно испортить. Во-первых, температура утюга не должна превышать сто-сто сорок градусов. Это оптимальный диапазон, при котором кожа немного размягчается, но не перелущивается и не деформируется. Режим отпаривания нужно обязательно отключить, поскольку влага и высокая температура могут вызвать вздутие, потемнение и даже растрескивание материала.Гладить нужно с изнанки.Перед тем как приступить, выверните вещь наизнанку и разложите её на гладкой из натурального материала (лучше всего подойдёт хлопок или лён светлого оттенка, т.к. тёмная ткань может оставить следы краски, особенно если кожа светлая). Убедитесь, что подкладка расправлена, без морщин и складок (под действием тепла они могут отпечататься на лицевой стороне, и убрать их потом будет крайне сложно). Гладить нужно не водя утюгом туда-сюда, а легко прижимая его к ткани на несколько секунд.Не стоит задерживаться на одном месте слишком долго, т.к. кожа не любит перегрева. После каждого прикладывания нужно дать участку немного остыть, прежде чем переходить дальше. Такой поэтапный подход позволит материалу постепенно выровняться, не теряя эластичности. Когда закончите, не убирайте вещь сразу, дайте ей отлежаться и остыть в расправленном виде. Чтобы зафиксировать результат и окончательно убрать заломы, можно положить сверху тяжёлую тёплую книгу или чистую доску, обернув её тканью. Под импровизированным лёгким прессом кожа окончательно примет нужную форму.Также можно использовать отпариватель.Ещё один способ избавиться от заломов на коже – воспользоваться отпаривателем. Пожалуй, это один из самых безопасных и действенных методов, если делать всё аккуратно. Главное – не спешить, выбрать правильный режим и соблюдать несколько простых правил. Тогда даже самые ярко выраженные складки исчезнут без следа. Работать с паром нужно очень осторожно. Во-первых, не прикасаться прибором к поверхности (между отпаривателем и изделием должно оставаться расстояние). На первом этапе оптимально двадцать-двадцать пять сантиметров – это позволит мягко прогреть материал и подготовить его. Потом можно сократить расстояние до десяти-пятнадцати сантиметров (только в том случае, если кожа реагирует нормально). Главное – не перегреть. Слишком горячий пар может пересушить и деформировать изделие. Поэтому интенсивность пара нужно выбирать слабую или среднюю, особенно, если работать с тонкой кожей, замшей, лаком или лазерным покрытием.Делать нужно с умом, соблюдая все правила.Гладкую кожу, замшу, нубук можно отпаривать с лицевой стороны, но если изделие лакированное или с лазерным покрытием, то его лучше всего обрабатывать с изнанки, так меньше риск испортить внешний слой. После отпаривания не спешите сразу надевать вещь или прятать в шкаф. Дайте ей полностью остыть, высохнуть и принять правильную форму. После того, как изделие полностью остынет, обработайте его специальным спреем, кожа станет мягкой и эластичной.Комната с паром также поможет решить проблему с заломами на коже.Этот способ не такой эффективный, как два предыдущих, зато он самый щадящий и безопасный для кожи. Иногда именно он спасает в ситуациях, когда утюг или отпариватель использовать нельзя (когда материал слишком тонкий или деликатное покрытие). Всё, что нужно сделать – создать эффект паровой бани, наполнив ванную горячей водой (включив именно душ), чтобы помещение заполнилось густым паром и влагой. Когда воздух станет достаточно тёплым и влажным, повесьте одежду на плечики и разместите её так, чтобы пар равномерно обволакивал её со всех сторон. Очень важно плотно закрыть дверь, чтобы пар не выходил. В таком режиме изделие должно висеть примерно час-полтора. Этого времени вполне достаточно, чтобы кожа разместилась и заломы стали менее заметными. В процессе нужно время от времени вытирать конденсат, чтобы предотвратить появление пятен и разводов. После «паровой бани» вещь нужно как следует просушить в хорошо проветриваемом помещении.Используйте импровизированный пресс для того, чтобы разгладить складки.К сожалению, тот способ довольно трудоёмкий и требует терпения, зато результат действительно может приятно удивить. Если делать всё правильно, кожа становится ровнее, мягче и выглядит почти как новая. Выпрямить заломы можно с помощью импровизированного пресса (подойдут тяжёлые книги, кастрюля с водой, утяжелители, коробки с чем-то тяжёлым и любые другие предметы без острых краёв). Главное, чтобы они распределяли давление равномерно и не оставляли следов.Метод хоть и долгий, но достаточно эффективный.Изделие нужно разложить на твёрдой ровной поверхности (стол, подоконник, гладильная доска, пол). Под них лучше постелить плотную однотонную ткань, чтобы кожа напрямую не соприкасалась с поверхностью. Сверху вещь также нужно накрыть однотонной натуральной тканью (она защитит материал от давления и возможных отпечатков). Перед тем как ставить пресс, обязательно расправьте все заломы и складки руками. Результат будет виден через несколько дней.Используйте специальные средства.А вот этот способ по праву считается одним из самых универсальных и надёжных. Ведь именно профессиональные средства для уходя за кожаными изделиями создаются с учётом всех особенностей материала (они не только разглаживают заломы, но и восстанавливают эластичность, блеск и мягкость изделия). Такие составы работают достаточно быстро и эффективно, помогая вернуть коже аккуратный вид буквально за несколько минут. Сегодня производители предлагают целую линейку всевозможных средств. Это могут быть воски, кондиционеры, кремы, эмульсии или специальные спреи для разглаживания и ухода. Одни формулы предназначены для восстановления структуры кожи, другие – на её смягчение и выравнивание поверхности.Такие средства очень эффективны.Использовать такие средства очень просто. Достаточно нанести небольшое количество на помятый участок и оставить на несколько минут, чтобы средство полностью впиталось. После этого кожу аккуратно разглаживают мягким валиком, губкой или ватным диском (действовать нужно без нажима). Заломы становятся менее заметными уже после первого применения. Если складки неглубокие, то здесь и вовсе можно обойтись без механического воздействия. Достаточно повесить изделие на плечики и оставить его на несколько часов – под собственным весом и под действием средства кожа обомнётся и примет нужную форму.