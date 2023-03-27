17 самых живописных домов в мире, где душа обретает истинный мир и покой

Никакого интернета. Никаких соседей. На бесконечные километры вокруг лишь деревья, холмы и озёра... Это даже звучит уже расслабляюще. А как на счёт пожить в таком месте? Всем людям время от времени нужна перезагрузка. Природа способна создать для этого идеальные условия. Мир в душе и покой в сердце на лоне дикой природы и успокаивающих прекрасных пейзажей. Иногда подойдёт и палатка, но хорошо, если есть пусть небольшой, но капитальный уютный домик. Далее в обзоре великолепные места для обретения гармонии и погружения в безмятежность, созданные человеком, но похожие на мечту.
Что нужно человеку для счастья?
Это похоже на сказочный дом.
Кто из людей не мечтал хоть раз в жизни о том, чтобы сбежать от повседневной жизни и её проблем. Чтобы лишь природа и её безмятежная красота окружали вокруг. Километры и километры лесов, бескрайние холмистые земли и великолепные озёра.
Домик в Исландии.
Жизнь современного человека наполнена бесконечными проблемами. Решив одну, нельзя расслабиться — её место тут же занимает другая. И так до бесконечности. Суета поглотила человечество. Сначала люди стремятся как можно больше заработать, воображая, что вот потом они, наконец, смогут жить как захотят. Попадая в эту дьявольскую ловушку ненасытимости.
Может домик и мал, но от него так и веет умиротворением.
С большими финансами приходят большие проблемы, давящая ответственность и ни минуты чисто для себя. Люди угнетены, измотаны и глубоко несчастны. Эта гонка не закончится никогда. Мудрый царь Соломон сказал:
«Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем? Суета сует — всё суета!»
Ведьмин дом на дереве на северо-западе США.
Эстетичность линий от начала до конца.
Что есть счастье? Весьма субъективное понятие. У каждого оно своё. Для того, чтобы постичь истинный смысл своей жизни, понять своё предназначение и достичь такого, кажется, безмерно призрачного понятия, как счастье, нужно на самом деле очень мало. Всего лишь остановиться, отрешиться от повседневных проблем и попытаться услышать... себя. Того себя, кому наступили на горло в безумной жизненной гонке, цель которой давно забыта. Того себя, чей голос сначала ещё робко продолжал звучать, а потом окончательно затих. Для того, чтобы опять его услышать, различить в хоре чужих голосов, нужно просто уединение и тишина.
Домик в лесу.
Так просто и так сложно одновременно. Самое главное, что для этого не нужны колоссальные средства. Подойдёт обычный домик в глухой местности. Просто. Убедить себя в том, что всё так просто, будет сложно.
Домик на пляже в Северной Норвегии.
Каменная хижина.
В природе всё есть
На самом деле Бог создал природу в которой всё для этого есть. Те самые бескрайние леса на многие километры... Как поётся в одной забытой песне, что в нашей стране есть много лесов, полей и рек. Только вот вольно дышать человечество разучилось.
«Фрейм», озеро Виннипесоки, Нью-Гэмпшир.
Среди всей этой нетронутой первозданной красоты можно наконец остановиться, прислушаться и услышать себя. Отрешиться от проблем, расслабиться, восстановить ресурс, так сказать. Помощью может стать отнюдь не шикарный отель на берегу океана, а одинокое лесное жилище. Маленький, простой, но при этом уютный домик.
Эшвилл, Северная Каролина.
В последнее время уединение становится всё более популярным
Осенний домик на зеркальном озере на Аляске.
За последние полтора столетия развитие науки и технологий подарило людям множество полезных вещей. Они облегчают труд, дают комфорт, обеспечивают развлечениями. Несмотря на всё это, человек почему-то становится всё более и более несчастным. Люди просто разучились по-настоящему отдыхать. Все гонятся за красивой картинкой в условном Инстаграме и забывают при этом о расслаблении и истинном отдыхе для мозга.
Восстановленный каменный коттедж 1800 года, Норвегия.
Это многие поняли. Некоторые даже решили использовать с выгодой. Уединённые места отдыха приобретают всё большую популярность. Концепция минималистского отдыха породила целую систему. Сейчас стали появляться компании, которые готовы обеспечить любого желающего крошечным уединённым домиком в лесу, на озере, на одиноко стоящем холме.
Уютный зимний домик в Финляндии.
Всё для того, чтобы дать людям столь необходимые им время и пространство для отключения, перезагрузки и подзарядки. Конечно, кто-то скажет: «Как можно? Хижина в лесу, далеко от любого жилья, цивилизации в целом? Нет баров, супермаркетов и даже интернета???»
Исландия.
Ничего лишнего
Правильно. Там нет ничего лишнего. Ничего из того, что так отвлекает. Нет расписания. Нет рамок. Нет обязательств. Разве это не прекрасно? Да, потом человек вернётся к повседневной жизни. Но он вернётся с новыми силами. Восстановлнный и обновлённый. Возможно даже понимающий куда и зачем он идёт.
Ведь человеку на самом деле нужно столь ничтожно мало для счастья...
Идеальное место, чтобы насладиться красками осени.
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