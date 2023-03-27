17 самых живописных домов в мире, где душа обретает истинный мир и покой

Что нужно человеку для счастья?

Это похоже на сказочный дом.

Домик в Исландии.

Может домик и мал, но от него так и веет умиротворением.

Ведьмин дом на дереве на северо-западе США.

Эстетичность линий от начала до конца.

Домик в лесу.

Домик на пляже в Северной Норвегии.

Каменная хижина.

В природе всё есть

«Фрейм», озеро Виннипесоки, Нью-Гэмпшир.

Эшвилл, Северная Каролина.

В последнее время уединение становится всё более популярным

Осенний домик на зеркальном озере на Аляске.

Восстановленный каменный коттедж 1800 года, Норвегия.

Уютный зимний домик в Финляндии.

Исландия.

Ничего лишнего

Идеальное место, чтобы насладиться красками осени .