Прежде чем устанавливать новый пластиковый подоконник, попробуйте обновить старый бетонный своими руками — тем более, что это бюджетно, красиво и совсем не сложно.
На подоконник первым слоем необходимо нанести бетон-контакт, чтобы улучшить сцепление с остальными компонентами.
Затем примерить мозаичную плитку и, если нужно, отрезать лишнее.
Нанести плиточный клей, разровнять.
Выложить плитку со всех сторон подоконника.
Швы затереть специальной затиркой, согласно инструкции. Остатки смыть с плитки.
В обновлённом виде подоконник выглядит просто шикарно!
Подробнее о выкладке плитки на подоконник смотрите в видео ниже:
Как преобразить старый бетонный подоконник
Прежде чем устанавливать новый пластиковый подоконник, попробуйте обновить старый бетонный своими руками — тем более, что это бюджетно, красиво и совсем не сложно.
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