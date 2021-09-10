Как преобразить старый бетонный подоконник

Прежде чем устанавливать новый пластиковый подоконник, попробуйте обновить старый бетонный своими руками — тем более, что это бюджетно, красиво и совсем не сложно.



На подоконник первым слоем необходимо нанести бетон-контакт, чтобы улучшить сцепление с остальными компонентами.



Затем примерить мозаичную плитку и, если нужно, отрезать лишнее.



Нанести плиточный клей, разровнять.



Выложить плитку со всех сторон подоконника.



Швы затереть специальной затиркой, согласно инструкции. Остатки смыть с плитки.





В обновлённом виде подоконник выглядит просто шикарно!



Подробнее о выкладке плитки на подоконник смотрите в видео ниже:

