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Как преобразить старый бетонный подоконник

Прежде чем устанавливать новый пластиковый подоконник, попробуйте обновить старый бетонный своими руками — тем более, что это бюджетно, красиво и совсем не сложно.
Как преобразить старый бетонный подоконник
На подоконник первым слоем необходимо нанести бетон-контакт, чтобы улучшить сцепление с остальными компонентами.
Как преобразить старый бетонный подоконник
Затем примерить мозаичную плитку и, если нужно, отрезать лишнее.
Как преобразить старый бетонный подоконник
Нанести плиточный клей, разровнять.
Как преобразить старый бетонный подоконник
Выложить плитку со всех сторон подоконника.
Как преобразить старый бетонный подоконник
Швы затереть специальной затиркой, согласно инструкции. Остатки смыть с плитки.

Как преобразить старый бетонный подоконник
В обновлённом виде подоконник выглядит просто шикарно!
Как преобразить старый бетонный подоконник
Подробнее о выкладке плитки на подоконник смотрите в видео ниже:

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Подоконникидея
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