Летняя кухня: от вынужденной меры до полноценного объекта на участке

Летние кухни на даче — отличный вариант для любителей активного отдыха и настоящих гурманов. На сегодняшний день в мире дизайна представлены разнообразные варианты летних кухонь для дачи, в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей. Они становятся все более востребованными, обеспечивая уютное пространство для трапезы и приготовления разнообразных блюд под открытым небом в кругу близких и друзей.
Современная летняя кухня /Фото:betonpogreb.ru
Обустройство летней кухни может стать интересным и творческим проектом, позволяющим не только расширить функциональные возможности участка, но и придать ему оригинальный и уютный облик. При этом важно учесть ряд важных моментов, таких как выбор места расположения, планировка и дизайн интерьера.
Летняя кухня в загородном доме представляет собой не просто место для готовки, но и уютное пространство для семейного отдыха и веселых посиделок. Появление таких кухонь на участках имеет долгую историю, уходящую своими корнями в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века, когда они стали популярны на дачных участках. В то время было сложно найти место для комфортного приготовления еды и хранения кухонных принадлежностей в небольших домиках не более ста квадратных метров на столь же небольшом участке в шесть соток.
Советская летняя кухня /Фото:mykaleidoscope.ru
Современные летние кухни значительно отличаются от своих исторических аналогов, предлагая более широкие возможности для обустройства. Сегодня это полноценные лаундж-зоны, оснащенные необходимой сантехникой, оборудованием для приготовления пищи, а также зонами для отдыха и развлечений, в том числе с барбекю.
Первый тип такой кухни - это мобильная летняя кухня на колесах. Она позволяет легко перемещать кухонную зону по участку и устраивать гриль-вечеринки на любом месте. Это отличное решение для тех, кто ценит мобильность и удобство.
Второй тип - открытая летняя кухня под навесом. Она защищает от солнца и дождя, позволяя готовить на свежем воздухе даже в плохую погоду. Такая кухня может оборудоваться мангалом, печью для пиццы, раковиной и рабочей поверхностью.
Крытая летняя кухня /Фото:design.pibig.info
Они будут простоты с обустройством и с доступной стоимостью, однако не совсем подходят для использования в холодное время года и при плохой погоде. Для того чтобы создать уют на открытой кухне, часто применяется деревянная мебель, которая будет защищена от дождя и солнечных лучей. Такие кухни обычно оснащаются специальными роль-шторами, перегородками или раздвижными конструкциями из ткани, бамбука или соломы. Хотя открытые кухни не станут спасением от непогоды в осенние периоды, они могут стать настоящим украшением благодаря вьющимися растениями, такими как хмель или дикий виноград летом.
Существует ещё один вариант открытой кухни - навес, который представляет собой каркасную конструкцию с крышей. Он отличается простотой и незамысловатостью в интерьере и экстерьере.
Кухня с навесом /Фото:colodu.club
Дополнительно можно установить мангальную зону с удобным столом, скамейками и стульями. Сегодня популярной является мебель из ротанга и натурального дерева, а мангал следует разместить на безопасном расстоянии от других построек на участке.
Третий тип - это закрытая летняя кухня с барбекю и дровяной печью. Такая кухня подойдёт для приготовления вкусных блюд на гриле, запекания пирогов и приготовления различных угощений для гостей. Она может быть оборудована всем необходимым: холодильником, плитой, посудой и прочим.
Готовить на ней одно удовольствие /Фото:akrasdia.ru
Летняя кухня, будь то отдельная постройка или пристройка к основному зданию, представляет собой удобное и функциональное пространство. В ней имеются все необходимые коммуникации, такие как освещение, отопление и водоснабжение, что делает ее похожей на полноценное жилое помещение. Большим плюсом является возможность использовать кухню круглый год, в любую погоду.
Построить летнюю кухню из доступных материалов - это отличное экономичное и практичное решение для обустройства уличного пространства. Конструкция из деревянных досок или поддонов позволяет быстро и легко создать функциональную зону для кухни на свежем воздухе. Здесь можно установить необходимое оборудование: раковину, плиту или гриль, а также удобные ящики для хранения посуды и продуктов.
Мебель из ротанга /Фото:prezident-mebel.ru
При ограниченном бюджете самым разумным выбором будет простая и недорогая летняя кухня. Одним из популярных вариантов является гриль. Гриль довольно доступен по цене и позволяет готовить разнообразные блюда на открытом воздухе. Также можно рассмотреть вариант с мангалом или портативным газовым грилем. Важно выбирать кухонные принадлежности и посуду, которые будут долговечными и удобными в использовании.
Не обязательно тратить много денег на стильные и модные элементы декора – летняя кухня важна, прежде всего, своей функциональностью. Приобретая мебель и аксессуары для летней кухни, стоит ориентироваться на их практичности и удобстве хранения. Важно также помнить о стойкости материалов к влаге и солнцу. Существует множество доступных и качественных вариантов летней кухни, которые позволят насладиться отдыхом на свежем воздухе и приготовить вкусные блюда.
Не обязательно делать дорогую кухню /Фото:design.pibig.info
Кухонный гарнитур должен быть устойчив к изменениям влажности и температуры, и подходящим именно для открытых пространств. Наилучшим выбором будут деревянная мебель без обивки, кованые или плетеные конструкции. Для хранения кухонной утвари рекомендуется использовать деревянные или металлические стеллажи.
Еще одним практичным решением будет установка рейлингов, на которых можно разместить столовые приборы, кухонную утварь, банки и коробки с продуктами, керамические горшки и плетеные корзины. Мобильные сервировочные столики на колесах также будут полезны, особенно если на них предусмотрены дополнительные полки.
Декоративное озеленение будет отличным завершением всей кухни: можно разместить цветочные горшки на кухонной стойке, установить горшки с растениями в беседке, а по опорным столбам и крыше пустить вьющиеся растения.
Получится уединённое местечко /Фото:freshflo.ru
Первым шагом при выборе места для летней кухни стоит учесть направление ветра. Желательно, чтобы кухня была защищена от сильных порывов ветра, чтобы не испортить атмосферу приготовления пищи и отдыха. Также стоит учитывать расположение относительно солнца - лучше выбирать место, где будет достаточно тени и защиты от прямых лучей, чтобы не перегреваться.
Важно также обратить внимание на удобство подхода к кухне - она должна быть расположена в удобном месте, чтобы не приходилось идти через весь участок с тяжелыми посудой и продуктами. Также стоит обдумать расположение относительно городских коммуникаций - водопровод, электричество и др. Чтобы было удобно переносить посуду, продукты и не проводить много времени на перемещениях.
Учесть уровень шума и конфиденциальность места. Летняя кухня должна быть на расстоянии от шумных дорог или соседей, чтобы можно было насладиться природой и отдохнуть в уединении. Также желательно, чтобы место для летней кухни было не видно из соседних участков, чтобы сохранить личное пространство и спокойствие.
Не стоит забывать также о дизайне - выбор места для летней кухни стоит обдумать таким образом, чтобы это место гармонично вписывалось в ландшафт и стиль всего участка. Можно использовать натуральные материалы, озеленение, создать атмосферу уюта и комфорта.
Света должно быть много /Фото:dzen.ru
Для летнего кухонного пространства особое внимание стоит уделить вечернему освещению, использовать не единственный центральный светильник, а несколько разнообразных источников света. Грамотное зонирование с помощью освещения позволит выделить рабочую и обеденную зоны.
Для рабочего пространства подойдут подвесные светильники, настенные бра и точечные споты. В зоне обеденной - напольные лампы, светодиодные гирлянды и свечи. Для открытой летней кухни рекомендуется выбирать влагозащищенные светильники из натуральных материалов - дерева, плетенки, металла или пластика. По краям дорожек и вокруг кухонного пространства можно расположить солнечные фонари, которые будут освещать вечером за счет энергии, накопленной днем.
И готовить станет одно удовольствие /Фото:rem-uroki.ru
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