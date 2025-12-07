Какой выбрать ковёр для дома

Натуральные и синтетические ковры отличаются не только внешне, но и по уходу, износостойкости и ощущению комфорта. Рассказываем, как выбрать покрытие, которое подойдёт именно вам.







Но выбрать «тот самый» – задача не из легких. На рынке десятки материалов, фактур и ценовых категорий, и прежде чем отправляться за покупкой, стоит разобраться, чем отличаются натуральные ковры от синтетических и какой из них подойдет именно вам.Шерсть, хлопок, джут, лен, шелк – природные материалы, которые ценятся за качество, фактуру и способность «дышать». Они приятны на ощупь, хорошо удерживают тепло и визуально добавляют интерьеру мягкости. Шерстяные ковры, например, служат десятилетиями, почти не выгорают и отлично поглощают шум.Минус – цена и уход. Натуральные волокна впитывают влагу и запахи, требуют бережной чистки, а шерстяные модели могут «линять» первое время. К тому же, если в доме есть аллергики, стоит быть осторожнее – натуральные покрытия собирают больше пыли.Современные синтетические ковры – уже давно не ассоциируются с дешевым блестящим ворсом. Полипропилен, нейлон, полиэстер или микрофибра – легкие, прочные и неприхотливые материалы. Они не боятся пятен, не выцветают и легко чистятся – идеально для кухонь, детских или квартир с питомцами.Минусы тоже есть: синтетика быстрее теряет форму, может накапливать статическое электричество и не дает того самого ощущения «теплого пола», которое дарят натуральные материалы.Если вы ищете ковер для спальни или гостиной, где важен комфорт и тактильность, выбирайте натуральные – шерсть или хлопок. В зонах с высокой проходимостью, например в прихожей или столовой, лучше подойдут синтетические – они легче в уходе и не боятся частой чистки.А для тех, кто хочет баланс, есть смесовые варианты – ковры, где соединены натуральные и искусственные волокна. Они выглядят дорого, но при этом служат дольше и требуют меньше усилий в уходе.