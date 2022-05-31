Бесплатная подкормка для всех растений, особенно комнатных цветов

Банановая кожура и банан в целом — это прекрасная альтернатива калийному удобрению. Помимо калия, в банане содержится магний, фосфор, натрий, кальций и много других минеральных веществ.







Чтобы использовать банановую кожуру целиком, полностью высушите её на солнце и измельчите в кофемолке.







Добавляйте в горшок к комнатным цветам буквально маленькую щепотку, перемешивая с землёй. Делать это можно пару раз в месяц. Банановая кожура быстро перегнивает и начинает питать растение.







Также в кусочек банана можно поставить черенок и прикопать в землю — он быстрее укоренится. В данном случае банан является естественным стимулятором роста.







Чистой банановой кожурой можно протирать листья. На них будет меньше скапливаться пыли, а также они станут красивыми и блестящими.







Наконец, самая классическая подкормка из банана — жидкая. 2 банановые кожуры заливаются 300-400 мл мягкой воды. Раствор стоит сутки, процеживается и разводится 1:5 с водой. Жидкой подкормкой из банана можно поливать как комнатные цветы, так и огородные культуры.





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