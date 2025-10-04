7 случайных находок в стенах домов

Необычные секреты старых домов бывают не только в фильмах. Правда, реальные люди тоже не ведут себя как киногерои: обнаружив в стене дома случайную находку, они торопятся переехать как можно дальше.
Их можно понять. В 2009 году семья из Айдахо переехала в дом на задворках Техаса. Уже на вторую неделю люди почуяли неладное: во дворе было слишком много змей. Тщательное обследование дома заставило мужа с женой собрать вещи и просто сменить адрес. Выяснилось, что предыдущий хозяин устроил серпентарий прямо за стеной дома, в скрытой комнате.
