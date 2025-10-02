Проигрыватели «Луч»: как в СССР придумали собственный CD-дисковод, и почему он не пошел в серию

Несмотря на то, что в разгар Холодной войны и «железного занавеса» обмен опытом между СССР и Западом максимально ограничивался, это вовсе не значит, что отечественная наука и технологии не шли в ногу со временем. Так, например, советские специалисты сумели создать собственный аналог CD-проигрывателей, причем еще за десять лет до того, как их стали привозить в страну из-за рубежа. Вот только знает об этом опыте сейчас очень мало людей, ведь проект «Луч», при всех своих перспективах, так и не получил билет в жизнь.
Мало кто вообще знает о существовании Лучей. /Фото: vk.com
Общеизвестной является информация, что компакт-диск (англ. Compact Disc, сокр. CD) был разработан и презентован фирмами Philips и Sony в уже далеком 1980 году. Однако, оказывается, советские ученые разработали собственный аналог проигрывателя на несколько лет раньше - еще в середине семидесятых годов прошлого века. Речь идет о гаджетах, созданных в рамках проекта «Луч».
Первый советский проигрыватель. /Фото: hi-fi.ru
Предтеча компакт-диска в СССР имела название «оптическая цифровая пластина», а по своим техническим характеристикам практически ничем не отличался от дисков компании Philips и Sony, выпущенных несколькими годами позднее. Правда, первая версия оптической пластины советского производства была стеклянной. Однако под нее требовалось создание специального оборудования для воспроизводства и записи звука.
Советский компакт-диск. /Фото: back-in-ussr.com
Именно в таких условиях и появился первый советский проигрыватель оптических пластин «Луч 001», дата выпуска которого 1979 год. Этот агрегат отличался не только передовыми технологическими решениями, но и довольно громоздкой конструкцией: верхняя часть выполняла функцию транспорта, а нижняя играла роль непосредственно преобразователя.
«Луч 002» мог стоят в каждом советском доме. /Фото: narod.ru
Занимались разработкой советских проигрывателей в рамках проекта «Луч» не коммерческие фирмы, а полноценный государственный научно-исследовательский институт, причем его специалисты уверяли, что данный концепт является настоящей революцией на рынке музыкальных и звуковых технологий.
Советские дисководы могли стать прорывом. /Фото: habr.com
Вот только в реальности все оказалось не так радужно, и серийного производства «Лучи» так и не дождались. Причиной сворачивания проекта оказалась чрезвычайная на тот момент сложность их производства - советские заводы попросту не были способны ее должным образом освоить. Поэтому в общей сложности было выпущено всего несколько десятков проигрывателей «Луч 002», которые в основном появлялись только на выставках, а позднее в своей большинстве перекочевали в частные коллекции.
Проигрыватель 1980-х годов, который к Лучу отношения уже не имеет. /Фото: cnews.com
Несмотря на то, что по решению правительства проект «Луч» был предан забвению, через несколько лет, в середине восьмидесятых годов, советские фабрики все-таки начали массово выпускать CD-проигрыватели.
