С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 578 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Назанский
    Статья некомпетентная. Да, были разрушения и потеря части населения при взятии Багдада моголами, но город стал одним ...Упадок Багдада: к...
  • наталья никифорова
    "Прощай молодость" , а не прощайки. Время стирает память и новые поколения перевирают все на свой лад.«Прощайки»: какая...
  • александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...

Проигрыватели «Луч»: как в СССР придумали собственный CD-дисковод, и почему он не пошел в серию



Несмотря на то, что в разгар Холодной войны и «железного занавеса» обмен опытом между СССР и Западом максимально ограничивался, это вовсе не значит, что отечественная наука и технологии не шли в ногу со временем. Так, например, советские специалисты сумели создать собственный аналог CD-проигрывателей, причем еще за десять лет до того, как их стали привозить в страну из-за рубежа. Вот только знает об этом опыте сейчас очень мало людей, ведь проект «Луч», при всех своих перспективах, так и не получил билет в жизнь.

Мало кто вообще знает о существовании Лучей. /Фото: vk.com

Мало кто вообще знает о существовании Лучей. /Фото: vk.com

 

Общеизвестной является информация, что компакт-диск (англ. Compact Disc, сокр. CD) был разработан и презентован фирмами Philips и Sony в уже далеком 1980 году. Однако, оказывается, советские ученые разработали собственный аналог проигрывателя на несколько лет раньше - еще в середине семидесятых годов прошлого века. Речь идет о гаджетах, созданных в рамках проекта «Луч».

 
Первый советский проигрыватель. /Фото: hi-fi.ru

Первый советский проигрыватель. /Фото: hi-fi.ru


 

Предтеча компакт-диска в СССР имела название «оптическая цифровая пластина», а по своим техническим характеристикам практически ничем не отличался от дисков компании Philips и Sony, выпущенных несколькими годами позднее. Правда, первая версия оптической пластины советского производства была стеклянной. Однако под нее требовалось создание специального оборудования для воспроизводства и записи звука.

 
Советский компакт-диск. /Фото: back-in-ussr.com

Советский компакт-диск. /Фото: back-in-ussr.com

 

Именно в таких условиях и появился первый советский проигрыватель оптических пластин «Луч 001», дата выпуска которого 1979 год. Этот агрегат отличался не только передовыми технологическими решениями, но и довольно громоздкой конструкцией: верхняя часть выполняла функцию транспорта, а нижняя играла роль непосредственно преобразователя.
Двумя годами позднее был выпущен проигрыватель «Луч 002», который уже задумывался как массовый продукт для обычных потребителей и был куда компактнее предшественника.

 

«Луч 002» мог стоят в каждом советском доме. /Фото: narod.ru


 

Занимались разработкой советских проигрывателей в рамках проекта «Луч» не коммерческие фирмы, а полноценный государственный научно-исследовательский институт, причем его специалисты уверяли, что данный концепт является настоящей революцией на рынке музыкальных и звуковых технологий.

 
Советские дисководы могли стать прорывом. /Фото: habr.com

Советские дисководы могли стать прорывом. /Фото: habr.com

 

Вот только в реальности все оказалось не так радужно, и серийного производства «Лучи» так и не дождались. Причиной сворачивания проекта оказалась чрезвычайная на тот момент сложность их производства - советские заводы попросту не были способны ее должным образом освоить. Поэтому в общей сложности было выпущено всего несколько десятков проигрывателей «Луч 002», которые в основном появлялись только на выставках, а позднее в своей большинстве перекочевали в частные коллекции.
Проигрыватель 1980-х годов, который к Лучу отношения уже не имеет. /Фото: cnews.com

Проигрыватель 1980-х годов, который к Лучу отношения уже не имеет. /Фото: cnews.com

 

Несмотря на то, что по решению правительства проект «Луч» был предан забвению, через несколько лет, в середине восьмидесятых годов, советские фабрики все-таки начали массово выпускать CD-проигрыватели.
Впрочем, и они не брали за основу наработки «Лучей», а являлись гаджетами, созданными на базе технологий Philips и Sony. Например, такими устройствами были советские «Корвет», «Вега» или «Эстония».

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
sony, фирмаinstagram (инстаграм), социальная сетьphilips, фирма
наверх