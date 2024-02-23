Несколько хитрых способов скрыть кучу проводов в любом интерьере

Провода /Фото:kupifonarik.ru
При организации и декорировании интерьера дома или офиса, часто можно столкнуться с проблемой – разрушением эстетической гармонии из-за видимых проводов и удлинителей, которые, казалось бы, невозможно спрятать. Однако, с развитием современных технологий и изобилием креативных идей, мы можем найти множество хитрых способов, чтобы скрыть эти ненужные детали из вида.
Первый способ - Спрятать удлинитель в декоративной коробке. Сегодня на рынке можно найти огромное количество стильных и симпатичных коробок, которые прикрывают удлинитель и делают его незаметным для глаз. Модно положить удлинитель в красивую плетёную из бумаги или ротанга корзинку, пластиковую коробку, и установить ее в любом удобном месте. При этом она будет подходить к общему дизайну комнаты и не будет выделяться.
Специальный бокс для удлинителей /Фото:www.100sp.ru
Второй способ - Спрятать провода в специальный бокс. Это может быть прозрачный пластиковый корпус или даже металлическая коробка с отверстиями для вентиляции. Такой бокс позволит аккуратно уложить провода внутри и закрыть его крышкой, что обеспечит безопасность и порядок. Более того, существуют специальные боксы, которые могут быть установлены на стену или под столом, в которых комфортно разместятся все необходимые провода. Установка подобного деревянного бокса или деревянной панели с телевизором не только подчеркнет оформление комнаты, но и станет отличным способом скрыть провода. Деревянные панели могут иметь различные цвета и формы, добавляя изысканности и элегантности интерьеру. Кроме того, деревянный материал служит хорошим звукоизолятором.
Третий способ - Зафиксировать провода клипсами. Клипсы позволяют аккуратно закрепить провода на стенах, мебели или под столом. Они создают определенные линии и укладку, которая не только сделает комнату более аккуратной, но и облегчает дальнейшую эксплуатацию. Как бы ни сносились или перетаскивались мебель и техника, провода останутся надежно закрепленными на своих местах.
Провода закреплённые клипсами /Фото:www.utimix.com
Четвертый способ - Собрать кабели в держателе под столом. Люди проводят много времени у компьютера или в рабочем кабинете, где требуется использование множества проводов и удлинителей. Специальные держатели, установленные под столом, позволяют аккуратно собрать все кабели и провода в одном месте, исключая их путаницу, запутывание и нежелательные преграды на пути, если какой-то нужно срочно отключить.
Пятый способ – Расположить удлинитель за мебелью. Выбрать позицию, где удлинитель будет находиться вне зоны видимости, например, за диваном, столом или шкафом. Затем, с помощью любимового способа крепежа, прикрепить удлинитель к задней поверхности мебели так, чтобы провода проходили незаметно по ее деталям. Таким образом можно избежать видимости проводов и сохранение внешнего вида интерьера.
Провода за мебелью /Фото:capiton-mebel.ru
Шестой способ - Если в помещении есть плинтусы со съемными панелями, можно использовать эту возможность, чтобы спрятать провода в них. Установить плинтусы, оснащенные съемными панелями, вдоль стен комнаты, а затем аккуратно проложить провода внутри них. После этого закрепить панели, и все провода останутся внутри плинтусов, не нарушая общего впечатления от интерьера. Способ подойдёт и для потолочных плинтусов, на сегодняшний день выбор стройматериалов огромен. Тоже самое можно проделать не затрагивая плинтусы, а спрятать провода в стене - это отличный способ, который можно осуществить во время ремонта. Чтобы сделать это нужно определить точное место для, например, телевизора и прокладывать канал в стене от этой точки до электроточки, где будет уложен кабель. Для этого нужны строительные скобы, чтобы надежно закрепить кабель, а затем аккуратно затереть штукатуркой. После этого можно приступить к отделочным работам. Однако, этот метод имеет недостаток - телевизор становится неподвижным. Если нужно будет переместить его или отправить на ремонт, извлечение провода будет проблематичным.
Седьмой способ - Зарядное устройство, встроенное в диван. Это поможет избавиться от некрасивых проводов, связанных с зарядными устройствами для мобильных телефонов или других гаджетов, которые всегда лежат где-то рядом с диваном. Просто найти в интернете или мебельных магазинах, либо обратиться к специалисту по мебели и встроить зарядное устройство в диван, либо кресло. Таким образом можно заряжать любые устройства прямо во время отдыха, сохраняя внешний вид комнаты без видимых проводов.
Зарядное устройство в диване /Фото:www.ebay.com
Можно также уложить провод в стенной гарнитур, который спрячет все коммуникации. Однако, если не нравятся громоздкие конструкции, можно воспользоваться модульными элементами, как настенная тумба. Многие современные модели такой мебели уже имеют специальные отверстия, предназначенные для прокладки проводов.
Восьмой способ - Закрыть провода декоративными панелями, если они на стене, тянутся от телевизора. Можно использовать декоративные панели для их закрытия соответствующие стилю интерьера, и установить их на стену около проводов. Таким образом, вы не только скроете провода, но и добавите в комнату элемент декора. Можно придумать и настенную конструкцию, например, из гипсокартона, которая будет иметь ниши, полки и место для телевизора. После установки, все провода будут надежно скрыты, а интерьер комнаты станет более стильным и функциональным. Либо, создать фальш-камин из гипсокартона и установить телевизор над ним. Получится прекрасная зона отдыха, а провода будут надежно скрыты. Гипсокартон широко используется в современных интерьерах, так как он позволяет скрыть недостатки поверхностей и создавать оригинальные декоративные конструкции.
Декоративная панель /Фото:capiton-mebel.ru
Девятый способ - Если есть нотка творчества, то можно придумать настенный рисунок, контуры которого оформятся проводами. В интернете можно найти множество идей! Нарисовать эскиз на стене карандашом и приступать к укладке проводов. Можно также использовать ветки сухоцветов и растений, разместив вазу с веточками рядом или под телевизионной панелью, и все внимание будет привлечено к привлекательной композиции растений. Книги и журналы тоже подойдут как маскировка. Для этого подойдут экземпляры с аккуратным и эстетичным внешним видом или яркими обложками, несколько высоких изданий, которые достигают до самой панели, но главное не переборщить с количеством, чтобы избежать беспорядка. Интерьерные виниловые наклейки тоже прекрасно подойдут. Одно из его главных преимуществ заключается в том, что они позволяют быстро преобразить интерьер и подчеркнуть стиль. При этом такой декор можно легко удалить или заменить новым. Можно создать изображение ветвистого дерева, на котором кабель будет сливаться с цветовой палитрой комнаты.
Декоративный рисунок /Фото:severdv.ru
Спрятать провода и удлинители совсем несложно, когда имеется достаточное количество креативных решений. Применяя описанные в статье способы, вы сможете создать гармоничный и безупречный интерьер, свободный от некрасивых деталей.
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