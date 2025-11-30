С нами не соску...
Как быстро очистить решетку плиты от жира

Для приготовления этого средства от темного налета потребуются несколько ингредиентов.

Как быстро очистить решетку плиты от жира

Каждая хозяйка не понаслышке знает, что уборка на кухне не ограничивается мытьем посуды. Помимо заполненной грязными тарелками, кружками и столовыми приборами раковины, в этой комнате есть много других зон, которые требуют внимания.

Особенно часто во время приготовления пищи под удар попадает плита и находящаяся на ней решетка.

Многие любительницы готовки задаются вопросами о том, как вернуть этой уязвимой поверхности первозданный вид. Бывают случаи, когда с образовавшимся нагаром не справляются даже самые многообещающие средства из магазинов. В таком случае эффективным помощником в удалении жира может стать самодельная чистящая паста.

Для приготовления домашнего средства от нагара понадобится 50 граммов хозяйственного мыла, 40 граммов кальцинированной соли и 100 граммов столового уксуса. Раскрошите мыло в стружку с помощью терки, а затем залейте кипятком и перемешайте до кашеобразного состояния.

В получившуюся массу добавьте соду и уксус, перемешайте и нанесите на загрязненную поверхность. Через несколько часов, когда нагар растворится, решетку необходимо потереть жесткой щеткой. Затем удалите средство с поверхности и тщательно помойте ее водой.

