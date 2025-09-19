Летающая подводная лодка секретный проект СССР

Ни одна страна мира была бы не готова к появлению на поле боя летающей подводной лодки. Именно такой секретный проект разрабатывался накануне Второй мировой войны инженерами СССР.









Первые чертежи ЛПЛ конструктор Борис Ушаков представил еще в 1934 году. Тогда же проект получил одобрение и первое финансирование. По замыслу Ушакова, секретная субмарина представляла собой трёхмоторный гидросамолет, оборудованный еще и перископом. ЛПЛ предназначалась для атаки противника в открытом море. Могла она и проникать на территорию морских баз, защищенных по периметру минными полями. ЛПЛ обладал крайне низкой подводной скоростью и ограниченным запасом хода под водой. Но это не являлось проблемой: курс противника экипаж определял с воздуха, затем садился за горизонтом и погружал аппарат на линии пути корабля. Кабина пилота при погружении полностью заполнялась водой. Управление переносилось в жилую каюту, расположенную в середине фюзеляжа.

Под крыльями подвешивались две торпеды, полная боевая нагрузка составляла 44,5 всей массы ЛПЛ. Проблема была в недостаточной подвижности в подводном положении. Довести проект до ума времени уже не оставалось и в 1938 году научно-исследовательский военный комитет РККА работы постановил свернуть . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: