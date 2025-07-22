Кайзерсберг – колоритная деревушка Франции, где сохранились фахверковые дома эпохи Возрождения

Кайзерсберг – одна из самых колоритных деревушек Эльзаса и всей Франции может похвастаться удивительной историей, неразрывно связанной с монаршим двором, и своей архитектурой, точнее сказать фахверковыми домами эпохи Возрождения. Именно они стали причиной того, что деревушка превратилась в особенную туристическую достопримечательность, куда устремляются те, кто мечтает попасть в сказку или прикоснуться к истокам.
1. Знакомство с Кайзерсбергом
Кайзерсберг – колоритная деревушка Франции, где сохранились красивейшие фахверковые дома эпохи Возрождения. | Фото: keywordbaskets.com.
Благодаря плодородным землям, близости к королевской загородной резиденции и стратегическому маршруту, соединяющему три крупных города Эльзаса и помогло Кайзерсбергу занять свое место в истории региона несмотря на то, что деревушка совсем небольшая. В XIII веке король Генрих VII Гогенштауфен решил расширить и укрепить имперскую крепость, чтобы заблокировать вход в долину и контролировать проход, что послужило толчком развитию и процветанию крошечной деревушки, получившей свое название от долины Кайзерсберг (в переводе с немецкого «гора императора»).
Мягкий климат, плодородная земля, популярность виноделия и стратегическое положение местности поспособствовали процветанию деревни (Кайзерсберг, Эльзас). | Фото: keywordbaskets.com.
Ее быстрый расцвет начался после того как в 1293 году король Германии Адольф, граф Нассау, предоставил населению те же права и льготы, что и в главном городе графства Кольмаре, сделав крошечный населенный пункт имперским городом (до Первой мировой войны Кайзерсберг являлся частью Германии).
2. Особенности архитектуры имперского городка
Благодаря появлению королевского замка у его подножия разрасталась и процветала деревня Кайзерсберг (Эльзас, Франция).
Остатки крепостной стены с башнями в аутентичной деревне Кайзерсберг (Эльзас, Франция). | Фото: tr.pinterest.com.
Кайзерсберг (Kaysersberg) стал частью укрепительно объекта, что поспособствовало строительству крепостной стены, 6 башен с пятью воротами и крепостного вала. По сей день в очаровательном населенном пункте с узкими извилистыми улочками сохранилось 5 башен и часть крепостной стены, вдоль которой организован первый пешеходный туристический маршрут.http://funhere.ru/?p=26160
Церковь Христа, строилась на протяжении XIII-XVI вв. (Кайзерсберг, Франция).
Укрепленный мост в исторической деревеньке Кайзерсберг (Эльзас, Франция).
Далее путешествующие попадают еще к одной достопримечательности, появившейся здесь в XVI веке. Это Укрепленный мост (заменил традиционный деревянный в 1514 году), оборудованный с обеих сторон парапетами и бойницами, чтобы предотвратить любые захватнические действия, которые могли бы произойти вдоль реки Вайс, в долине где и находится колоритная деревня. В середине моста находится эдикула (ниша, обрамленная колоннами), увенчанная гербом Священной Римской империи Германии и города Роншан, в котором сохранилась известная религиозная святыня – полихромная статуя Богородицы XVIII века.
В той самой нише «выставляли» мелких воришек и хулиганов на посмешище всей деревне (Кайзерсберг, Эльзас). | Фото: commons.wikimedia.org.
Интересный факт: Сохранились свидетельства того, что в нишу на мосту в Средние века сажали жителей, совершивших мелкие преступления. Это делалось в назидание другим и в качестве наказания провинившихся, ведь после этого события, они надолго становились посмешищем для всей округи.
3. Фахверковые дома Кайзерсберга – самая впечатляющая достопримечательность деревеньки
Яркие фахверковые дома в окружении буйной растительности являются главным украшением исторической деревеньки (Кайзерсберг, Франция). | Фото: irishaiyura.livejournal.com.
Яркие, декоративные и украшенные цветами фахверковые дома в Кайзерсберге являются частью местного пейзажа и дополняют образ не только отдельно взятого населенного пункта, но и всего региона. Теплый и гостеприимный вид домов поражает воображение, вызывая образы из старых сказок, но это у несведущих туристов, которые просто восхищаются неординарной красотой. А вот местные жители в былые времена по внешнему виду жилищ и, казалось, бы случайному расположению балок, их толщины, угла наклона, получившемуся декоративному рисунку и т. д. могли определить статус семьи, ее достаток, количество детей и даже поголовья скота.
У зажиточных жителей деревни первый этаж или цоколь возводили из камня, а надстройка была деревянной (Кайзерсберг, Эльзас). | Фото: tr.pinterest.com.
Дома эпохи Возрождения, принадлежавшие состоятельным предпринимателям XV-XVI вв., часто представляли собой консольную конструкцию, установленную на цоколе, выложенном из камня, который мог выдержать даже сверхтяжелую надстройку, позволяющую создать дополнительное пространство для верхних этажей. Эти строения отличались особой роскошью и привлекательностью фасадного убранства ведь, чаще всего, нижние этажи использовались в качестве магазинов, трактиров и отелей.
Знаменитая кондитерская, построенная еще в XVI веке и существующая до сих пор (Кайзерсберг, Франция). | Фото: commons.wikimedia.org.
Для привлечения внимания использовали скульптурный декор в стиле ренессанс, яркие вывески, особенные оконные рамы, угловые колонны и эркеры из дерева или камня, декоративные панели с изображением растительных мотивов, людей или мифологических существ. Также можно было увидеть типичные символы, связанные с виноделием, которым много веков подряд славится регион, начертанные молитвы или информацию о мастере, строившем дом и его первом владельце.
Геометрия каркасного «рисунка» несет свою смысловую нагрузку (Кайзерсберг, Эльзас). | Фото: frenchmoments.eu.
В большинстве случаев, консольные настройки или весь дом строились из древесины. Из-за близости и обилия больших лесов в Эльзасе именно дерево стало основным материалом для возведения различных архитектурных сооружений, включая общественные здания, часовни, ратуши и т. д. Древесину было легко транспортировать к месту строительства, она устойчива к оседанию и землетрясениям, а также обладает отличными изоляционными качествами, что сделало ее идеальным строительным материалом в этом регионе и для этого климата, который может быть порадовать жарким летом и удивить экстремально холодной зимой.
Стоит отметить, что каркасный способ строительства был самой популярной технологией типичной для крестьянской архитектуры многих стран Центральной и Северной Европы, поскольку позволял в сжатые сроки и с наименьшими финансовыми затратами обзавестись надежной крышей над головой.
Зачастую дома украшают эркеры и множество ярких цветов (Кайзерсберг, Франция). | Фото: thehollyballers.blogspot.com.
Сказочно красивые дома – характерная черта для деревни Кайзерсберг (Эльзас, Франция). | Фото: frenchmoments.eu.
Единственное, что каждом регионе эти строения могли иметь разный вид из-за народных традиций и модных тенденций, но в большинстве случаев европейские фахверковые дома после того, как каркас был выложен, покрывался раствором, состоящим из глины и соломы (по-французски «torchis» или на эльзасском диалекте «Lähme» или «Wickelbodde»). Этот раствор удерживался на палансонах (короткие шесты, зажатые между стойками деревянно-каркасной стены), а после его застывания и полного высыхания покрывался известковой штукатуркой, которая была как белого цвета, так и синего (цвет Богородицы), красной, охристой, зеленой или желтой.
Первый символ свидетельствует о мужественности и физической силе хозяина, а второй – о плодовитости семейства и обилии скота в хозяйстве (Кайзерсберг, Эльзас).
Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, что расположение балок конструкции, которые остаются непокрытые глиняным составом, имели свою символику, все зависело от того, кто являлся заказчиком строительства и, что он хотел показать окружающим. Также особую роль отводили и форме крыши. Как правило, она имела 60 градусный уклон, чтобы предотвращать скопление снега и сделана она была из коричневой или красной глиняной черепицы в форме хвоста бобра.
Кстати сказать, по сей день существует поверье, что самым большим везением для хозяев дома является появление гнезда белого аиста на дымоходе.
4. Как Кайзерсберг стал «Любимой деревней Франции»
После победы в конкурсе «Любимая деревня Франции» в 2017 году, Кайзерсберг превратился в туристическую достопримечательность Эльзаса. | Фото: irishaiyura.livejournal.com.
Исторический дух и колоритная архитектура поразили французов, проголосовавших за деревню в конкурсе 2017 года (Кайзерсберг, Эльзас).
В течение последних десятилетий интерес французов к историческому наследию и сельской местности резко возрос. Этому поспособствовало создание нескольких программ, стимулирующих увлеченность современников (Les Plus Beaux Villages de France (1982) и Le Village Préféré des Français). Последняя из них появилась в
2012 году благодаря стараниям ведущего программы France 2 – Стефана Берна, который и организовал конкурс с таким же названием – Le Village Préféré des Français («Любимая деревня французов»). Для участия в нем каждый из населенных пунктов проходил строжайший отбор по 30 критериям, прежде чем предстать в финальной его части. На последнем этапе оставалось 13 населенных пунктов сельской местности, ведь победа в конкурсе — это «золотая возможность» для деревни, ее экономического развития и даже возрождения.
Деревня Кайзерсберг – самородок с богатой историей, который можно открыть для себя и летом, и зимой (Эльзас, Франция). | Фото: frenchmoments.eu.
Примечательно: Возвращение к истокам, сохраненная среда, искусство жить, красота и простота – вот что ищут современные туристы, предпочитающие проводить выходные вне дома, не отправляясь в заморские страны. Благодаря программе по выбору самых примечательных деревень Франции, значительно возрастает интерес к колоритным населенным пунктам, где сохранилась аутентичная атмосфера и уникальная культура. После первого подведения итогов, в 2012 г. победителем стала коммуна Сен-Сирк-Лапопи, что привело к увеличению потока туристов на 20%, а вот победителю 2016 года — деревне Рошфор-ан-Тер теперь приходится справляться с посещениями 1 млн путешествующих в год (именно после участия в конкурсе их стало на 60% больше). Возвращение к истокам, сохраненная аутентичность, искусство жить в согласии с собой и окружающими, красота фахверковых домов, руины королевского замка и простота самой жизни в глубинке теперь привлекают и в деревню Кайзерсберг.
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