Кайзерсберг – колоритная деревушка Франции, где сохранились фахверковые дома эпохи Возрождения

1. Знакомство с Кайзерсбергом

Кайзерсберг – колоритная деревушка Франции, где сохранились красивейшие фахверковые дома эпохи Возрождения. | Фото: keywordbaskets.com.

Мягкий климат, плодородная земля, популярность виноделия и стратегическое положение местности поспособствовали процветанию деревни (Кайзерсберг, Эльзас). | Фото: keywordbaskets.com.

2. Особенности архитектуры имперского городка

Благодаря появлению королевского замка у его подножия разрасталась и процветала деревня Кайзерсберг (Эльзас, Франция).

Остатки крепостной стены с башнями в аутентичной деревне Кайзерсберг (Эльзас, Франция). | Фото: tr.pinterest.com.

Церковь Христа, строилась на протяжении XIII-XVI вв. (Кайзерсберг, Франция).| Фото: irishaiyura.livejournal.com.

Укрепленный мост в исторической деревеньке Кайзерсберг (Эльзас, Франция).

В той самой нише «выставляли» мелких воришек и хулиганов на посмешище всей деревне (Кайзерсберг, Эльзас). | Фото: commons.wikimedia.org.

3. Фахверковые дома Кайзерсберга – самая впечатляющая достопримечательность деревеньки

Яркие фахверковые дома в окружении буйной растительности являются главным украшением исторической деревеньки (Кайзерсберг, Франция). | Фото: irishaiyura.livejournal.com.

У зажиточных жителей деревни первый этаж или цоколь возводили из камня, а надстройка была деревянной (Кайзерсберг, Эльзас). | Фото: tr.pinterest.com.

Знаменитая кондитерская, построенная еще в XVI веке и существующая до сих пор (Кайзерсберг, Франция). | Фото: commons.wikimedia.org.

Геометрия каркасного «рисунка» несет свою смысловую нагрузку (Кайзерсберг, Эльзас). | Фото: frenchmoments.eu.

Зачастую дома украшают эркеры и множество ярких цветов (Кайзерсберг, Франция). | Фото: thehollyballers.blogspot.com.

Сказочно красивые дома – характерная черта для деревни Кайзерсберг (Эльзас, Франция). | Фото: frenchmoments.eu.

Первый символ свидетельствует о мужественности и физической силе хозяина, а второй – о плодовитости семейства и обилии скота в хозяйстве (Кайзерсберг, Эльзас).

4. Как Кайзерсберг стал «Любимой деревней Франции»

После победы в конкурсе «Любимая деревня Франции» в 2017 году, Кайзерсберг превратился в туристическую достопримечательность Эльзаса. | Фото: irishaiyura.livejournal.com.

Исторический дух и колоритная архитектура поразили французов, проголосовавших за деревню в конкурсе 2017 года (Кайзерсберг, Эльзас).

Деревня Кайзерсберг – самородок с богатой историей, который можно открыть для себя и летом, и зимой (Эльзас, Франция). | Фото: frenchmoments.eu.