6 гастрономических фильмов об изысканной кухне, искуссных поварах и рецептах счастья

Гастрономические шоу популярны во всем мире. Из них можно узнать тонкости поварского искусства, ведь даже маленькая щепотка пряностей способна изменить вкус блюда. А вот как сама еда меняет людей – об этом можно узнать из фильмов. Ведь, согласитесь, приготовление обедов, изысканных десертов, аппетитных закусок и бодрящих напитков – настоящее искусство, с которым не любой может справиться. Как поверить в свой талант повара, как изменить вкусовые пристрастия окружающих людей, как выразить свои чувства с помощью необычных рецептов – именно об этом пойдет речь в замечательных фильмах о еде, кухне и отношениях.
«Рататуй», 2007 год
«Рататуй», 2007 год. /Фото: www.idakids.ru
Начнем нашу подборку с замечательного мультфильма по крысенка Реми. А вы знали, что эти грызуны обладают невероятным обонянием и утонченным вкусом? Наверняка; как и то, что этим животным нет места на людской кухне. Но что же делать, если Реми в своих грезах видит себя не на помойке, а в белом кителе за плитой? Совместив талант крысенка и руки нового друга – молодого повара Лингвини, эта парочка делает ресторан одним из самых изысканных мест для отдыха. Картина пронизана ароматами пряных трав и дорогих сыров, ведь не зря создатели из кинокомпании Pixar сами посещали мастер-классы по готовке от шеф-повара одного из лучших французских ресторанов.
Да и атмосфера ресторана в центре Парижа передана очень красочно и правдоподобно. Так что вместе с детьми запасайтесь круассанами и 111 минут гастрономического удовольствия вам гарантировано.
«1001 рецепт влюбленного кулинара», 1996 год
«1001 рецепт влюбленного кулинара», 1996 год./ Фото:www.YouTube
Комедия совместного производства пяти стран с лучшими традициями национальных кухонь представляет не менее блестящий интернациональный актерский состав. Главный герой (Пьер Ришар) путешествует по странам в поисках новых рецептов. Он уже не молод, умудрен жизнью, и, кажется, его ничем нельзя удивить. Непродолжительная поездка в Грузию должна немного обогатить его поварской багаж новым опытом, и не более. Однако гурман оказывается вовлечен в череду любопытных событий, и вскоре помимо новых рецептов он обретет новую любовь, славу и даже новое мировоззрение. Следует вспомнить, что эта картина была номинирована на «Оскар» как лучший иностранный фильм и стала лауреатом премии «Киношок» за лучший сценарий.
«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», 2009 год
«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», 2009 год./Фото:www.ru.kinorium.com
- Что вы любите больше всего?
- Конечно же есть, хотя от этого толстею!
Это не подслушанный разговор современных блогерш, а диалог с главной героиней Джулией Чайлд, которая в поисках занятия для души решает освоить высокую кухню – которая в то время была прерогативой исключительно мужчин. Спустя пол века наша современница Джули (Эми Адамс) пытается приготовить блюда из старой поварской книги Джулии, и опубликовать журнал своих кулинарных побед и поражений в интернете. Женщины двух разных поколений, тем не менее каждая из них решилась обрести собственный рецепт счастья, реализовавшись через кулинарию.
Очаровательный фильм с неподражаемой Мэрил Стрип, добрый, умный и по-домашнему уютный; в нем ароматно ссорятся и трогательно мирятся, с завидным весельем варят живых лобстеров и смазывают шоколадным кремом, а романтика Парижа бьет через край сродни убегающему на плиту молоку.
«Вкус жизни», 2007 год
«Вкус жизни», 2007 год. /Фото:www.stream.easymovies.vip
Это голливудский ремейк картины «Неотразимая Марта» (2001 год), снятой несколькими годами ранее европейскими киносоздателями. Так в чем же вкус жизни? Успешный шеф-повар Кейт (Кэтрин Зета-Джонс) думает лишь о своей работе. Она настолько поглощена мыслями о ней, что даже у психоаналитика обсуждает рецепты приготовления блюд. Но однажды ей все же приходится увидеть жизнь, приправленную другими специями: в автокатастрофе погибают ее родственники, и Кейт приходится приглядывать за оставшейся без близких девочкой.
К тому же и на работе довольно горячо: новый повар из Италии не только безумно обаятелен, но и успешно демонстрирует свои поварские навыки, грозя своим появлением карьере Кейт. Рецепт жизни с новыми составляющими кажется героине не по вкусу. Но ведь она отличный повар, и, может, стоит взглянуть на новые ингредиенты с другой стороны и приготовить другое блюдо? У каждой из этих киноверсий одной истории найдутся свои приверженцы. Одним понравится более душевное прочтение от немецкого режиссера, других же покорят замечательные саундтреки более лощеной американской версии.
«Шоколад», 2000 год
«Шоколад», 2000 год./Фото:www.kinowar.com
Сладкая картина с аппетитным названием не оставит равнодушными любительниц качественных мелодрам. Впрочем, она не только о любви, но и о том, как терпеливо и изысканно француженка Виенн смогла очаровать несговорчивых и хмурых жителей маленького городка. Кажется, женщина выбрала не самое удачное время для открытия собственного бизнеса: время Великого Поста. Однако посетители, приходящие в ее кафе-кондитерскую, получают не только сладость, но и несколько утешающих слов от внимательной Виенн. Она как будто может подобрать тайный вдохновляющий ингредиент к каждому: для одних лучше подойдет горький шоколад, других вдохновит запах ванили и корицы, третьи же не останутся равнодушны к фруктам в сахарном сиропе.
А вот собственные желания одинокая мать начинает понимать после того, как на берегу реки услышит чарующий голос музыканта-путешественника. Романтическая история, основанная на бестселлере британской писательницы Джоанн Харрис, стала хитом и была номинирована сразу на пять премий «Оскар». Думаем, и вам это готовое киноблюдо придется по вкусу.
«Пряности и страсти», 2014 год
«Пряности и страсти», 2014 год./Фото:www.kinomania.ru
Другое название этой милой картины: «Путь длиной в сто шагов». Именно это расстояние между фешенебельным рестораном «Плакучая ива» (и обладателем звезды «Мишлен») и старым заброшенным зданием, в котором беженцы из Индии решают обустроить свой кулинарный рай. Сто шагов или же целая пропасть между классической изысканной французской кухней и яркой, наполненной острыми специями едой. Не удивительно, что уставшие от традиционных блюд жители спешат попробовать новинки. Между мадам Мэллори (владелицей элитного заведения) и семьей индийцев возникает настоящая война. Смогут ли примириться соседи?
И как с помощью разных по стилю, ингредиентам и способу приготовления школам кулинарного искусства объединиться, чтоб создать блюда достойные включения в гастрономический справочник. Об этом с юмором и французско-индийской изюминкой расскажет эта драматическая история. Впрочем, лучшей пикантной специей среди бушующих страстей станет, конечно же, любовь.
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