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6 гастрономических фильмов об изысканной кухне, искуссных поварах и рецептах счастья


6 гастрономических фильмов об изысканной кухне, искуссных поварах и рецептах счастья

Гастрономические шоу популярны во всем мире. Из них можно узнать тонкости поварского искусства, ведь даже маленькая щепотка пряностей способна изменить вкус блюда. А вот как сама еда меняет людей – об этом можно узнать из фильмов. Ведь, согласитесь, приготовление обедов, изысканных десертов, аппетитных закусок и бодрящих напитков – настоящее искусство, с которым не любой может справиться. Как поверить в свой талант повара, как изменить вкусовые пристрастия окружающих людей, как выразить свои чувства с помощью необычных рецептов – именно об этом пойдет речь в замечательных фильмах о еде, кухне и отношениях.

«Рататуй», 2007 год


6 гастрономических фильмов об изысканной кухне, искуссных поварах и рецептах счастья

«Рататуй», 2007 год. /Фото: www.idakids.ru


Начнем нашу подборку с замечательного мультфильма по крысенка Реми. А вы знали, что эти грызуны обладают невероятным обонянием и утонченным вкусом? Наверняка; как и то, что этим животным нет места на людской кухне. Но что же делать, если Реми в своих грезах видит себя не на помойке, а в белом кителе за плитой? Совместив талант крысенка и руки нового друга – молодого повара Лингвини, эта парочка делает ресторан одним из самых изысканных мест для отдыха. Картина пронизана ароматами пряных трав и дорогих сыров, ведь не зря создатели из кинокомпании Pixar сами посещали мастер-классы по готовке от шеф-повара одного из лучших французских ресторанов.

Да и атмосфера ресторана в центре Парижа передана очень красочно и правдоподобно. Так что вместе с детьми запасайтесь круассанами и 111 минут гастрономического удовольствия вам гарантировано.

«1001 рецепт влюбленного кулинара», 1996 год


6 гастрономических фильмов об изысканной кухне, искуссных поварах и рецептах счастья

«1001 рецепт влюбленного кулинара», 1996 год./ Фото:www.YouTube

Комедия совместного производства пяти стран с лучшими традициями национальных кухонь представляет не менее блестящий интернациональный актерский состав. Главный герой (Пьер Ришар) путешествует по странам в поисках новых рецептов. Он уже не молод, умудрен жизнью, и, кажется, его ничем нельзя удивить. Непродолжительная поездка в Грузию должна немного обогатить его поварской багаж новым опытом, и не более. Однако гурман оказывается вовлечен в череду любопытных событий, и вскоре помимо новых рецептов он обретет новую любовь, славу и даже новое мировоззрение. Следует вспомнить, что эта картина была номинирована на «Оскар» как лучший иностранный фильм и стала лауреатом премии «Киношок» за лучший сценарий.

«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», 2009 год


6 гастрономических фильмов об изысканной кухне, искуссных поварах и рецептах счастья

«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», 2009 год./Фото:www.ru.kinorium.com

 

- Что вы любите больше всего?
- Конечно же есть, хотя от этого толстею!
Это не подслушанный разговор современных блогерш, а диалог с главной героиней Джулией Чайлд, которая в поисках занятия для души решает освоить высокую кухню – которая в то время была прерогативой исключительно мужчин. Спустя пол века наша современница Джули (Эми Адамс) пытается приготовить блюда из старой поварской книги Джулии, и опубликовать журнал своих кулинарных побед и поражений в интернете. Женщины двух разных поколений, тем не менее каждая из них решилась обрести собственный рецепт счастья, реализовавшись через кулинарию.

Очаровательный фильм с неподражаемой Мэрил Стрип, добрый, умный и по-домашнему уютный; в нем ароматно ссорятся и трогательно мирятся, с завидным весельем варят живых лобстеров и смазывают шоколадным кремом, а романтика Парижа бьет через край сродни убегающему на плиту молоку.

«Вкус жизни», 2007 год


6 гастрономических фильмов об изысканной кухне, искуссных поварах и рецептах счастья

«Вкус жизни», 2007 год. /Фото:www.stream.easymovies.vip

Это голливудский ремейк картины «Неотразимая Марта» (2001 год), снятой несколькими годами ранее европейскими киносоздателями. Так в чем же вкус жизни? Успешный шеф-повар Кейт (Кэтрин Зета-Джонс) думает лишь о своей работе. Она настолько поглощена мыслями о ней, что даже у психоаналитика обсуждает рецепты приготовления блюд. Но однажды ей все же приходится увидеть жизнь, приправленную другими специями: в автокатастрофе погибают ее родственники, и Кейт приходится приглядывать за оставшейся без близких девочкой.

К тому же и на работе довольно горячо: новый повар из Италии не только безумно обаятелен, но и успешно демонстрирует свои поварские навыки, грозя своим появлением карьере Кейт. Рецепт жизни с новыми составляющими кажется героине не по вкусу. Но ведь она отличный повар, и, может, стоит взглянуть на новые ингредиенты с другой стороны и приготовить другое блюдо? У каждой из этих киноверсий одной истории найдутся свои приверженцы. Одним понравится более душевное прочтение от немецкого режиссера, других же покорят замечательные саундтреки более лощеной американской версии.

«Шоколад», 2000 год


6 гастрономических фильмов об изысканной кухне, искуссных поварах и рецептах счастья

«Шоколад», 2000 год./Фото:www.kinowar.com

Сладкая картина с аппетитным названием не оставит равнодушными любительниц качественных мелодрам. Впрочем, она не только о любви, но и о том, как терпеливо и изысканно француженка Виенн смогла очаровать несговорчивых и хмурых жителей маленького городка. Кажется, женщина выбрала не самое удачное время для открытия собственного бизнеса: время Великого Поста. Однако посетители, приходящие в ее кафе-кондитерскую, получают не только сладость, но и несколько утешающих слов от внимательной Виенн. Она как будто может подобрать тайный вдохновляющий ингредиент к каждому: для одних лучше подойдет горький шоколад, других вдохновит запах ванили и корицы, третьи же не останутся равнодушны к фруктам в сахарном сиропе.

А вот собственные желания одинокая мать начинает понимать после того, как на берегу реки услышит чарующий голос музыканта-путешественника. Романтическая история, основанная на бестселлере британской писательницы Джоанн Харрис, стала хитом и была номинирована сразу на пять премий «Оскар». Думаем, и вам это готовое киноблюдо придется по вкусу.

«Пряности и страсти», 2014 год


6 гастрономических фильмов об изысканной кухне, искуссных поварах и рецептах счастья

«Пряности и страсти», 2014 год./Фото:www.kinomania.ru

Другое название этой милой картины: «Путь длиной в сто шагов». Именно это расстояние между фешенебельным рестораном «Плакучая ива» (и обладателем звезды «Мишлен») и старым заброшенным зданием, в котором беженцы из Индии решают обустроить свой кулинарный рай. Сто шагов или же целая пропасть между классической изысканной французской кухней и яркой, наполненной острыми специями едой. Не удивительно, что уставшие от традиционных блюд жители спешат попробовать новинки. Между мадам Мэллори (владелицей элитного заведения) и семьей индийцев возникает настоящая война. Смогут ли примириться соседи?

И как с помощью разных по стилю, ингредиентам и способу приготовления школам кулинарного искусства объединиться, чтоб создать блюда достойные включения в гастрономический справочник. Об этом с юмором и французско-индийской изюминкой расскажет эта драматическая история. Впрочем, лучшей пикантной специей среди бушующих страстей станет, конечно же, любовь.

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6 гастрономических фильмов об изысканной кухне, искуссных поварах и рецептах счастья

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6 гастрономических фильмов об изысканной кухне, искуссных поварах и рецептах счастьяПодписаться на мой Instagram
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