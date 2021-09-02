Как выглядят сегодня рок-музыканты, которые продержались на музыкальном Олимпе несколько десятилетий

1. Американская рок-группа «Aerosmith»

«Плохие парни из Бостона» начали свою карьеру в 1970 году и сделали колоссальный вклад в развитие музыки.

2. Российская рок-группа «Агата Кристи»

К наиболее известные композиции: «Viva Kalman!», «Истерика», «Ковёр-вертолёт», а визитной карточкой группы стал хит «Как на войне».

3. Российская хеви-метал-группа «Ария»

Успешная рок-группа гастролировала за пределами бывшего СССР и способствовала развитию «тяжёлой» музыки в России.

4. Российская рок-группа «Би-2»

Белорусская альтернативная рок-группа создана в 1988 году в городе Бобруйске, а основателями являются Шура Би-2 и Лёва Би-2.

5. Вячеслав Бутусов

Лидер и вокалист рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер».

6. Российская рок-группа «ДДТ»

За годы деятельности музыканты записали два десятка альбомов, а также сделали три масштабные концертные программы.

7. Американская рок-группа «Evanescence»

Американская рок-группа, основанная в 1995 году вокалисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди.

8. Американская рок-группа «Linkin Park»

Мультиплатиновая группа основана в 1996 году под названием «Xero» исполняла музыку в разных стилях, а с 2000 года переименована на «Linkin Park».

9. Американская метал-группа «Metallica»

Одна из самых коммерчески успешных металлических групп образована в 1981 году гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом.

10. Найк Борзов

Рок-музыкант организовал панк-группу «Инфекция», а в 1992 году начал выступать сольно, сменив стилистику с панка на психоделический рок.

11. Оззи Осборн (Джон Майкл Осборн)

Один из основателей и участник группы «Black Sabbath», который носит неофициальный титул «Крёстный отец хэви-метала».

12. Немецкая рок-группа «Rammstein»

Культовая группа с 1994 года радует своих поклонников специфичискими ритмами, брутальной манерой исполнения и зрелищными спецэффектами.

13. Американская группа «Red Hot Chili Peppers»

Коллектив образован в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом и басистом Майклом Бэлзари.

14. Британская рок-группа «The Rolling Stones»

Группа стала одним из самых ярких представителей стиля рок во всем мире, а записи этой группы крутят по радио до сих пор.

15. Немецкая англоязычная рок-группа «Scorpions»

Коллектив является самым известным в мире, продав более 100 миллионов копий своих альбомов.

16. Американская рок-группа «The Doors»

Для 60-х годов мистические тексты песен, яркий образ вокалиста сделали группу уникальной и противоречивой для фанатов рока.

17. Ирландская рок-группа «U2»

Одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю.