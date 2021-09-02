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Как выглядят сегодня рок-музыканты, которые продержались на музыкальном Олимпе несколько десятилетий


Как выглядят сегодня рок-музыканты, которые продержались на музыкальном Олимпе несколько десятилетий

«Шоу должно продолжаться…», - спел однажды Фредди Меркьюри, и словно следуя его завету рок-музыка пользуется огромной популярностью во всём мире уже не первое десятилетие, а рок-исполнители становятся настоящими кумирами людей разных возрастов. Порой остаётся только удивляться, что эти музыканты пронесли свою любовь к року через десятилетия.

1. Американская рок-группа «Aerosmith»


Как выглядят сегодня рок-музыканты, которые продержались на музыкальном Олимпе несколько десятилетий

«Плохие парни из Бостона» начали свою карьеру в 1970 году и сделали колоссальный вклад в развитие музыки.

 

2. Российская рок-группа «Агата Кристи»


К наиболее известные композиции: «Viva Kalman!», «Истерика», «Ковёр-вертолёт», а визитной карточкой группы стал хит «Как на войне».

К наиболее известные композиции: «Viva Kalman!», «Истерика», «Ковёр-вертолёт», а визитной карточкой группы стал хит «Как на войне».

 

3. Российская хеви-метал-группа «Ария»


Успешная рок-группа гастролировала за пределами бывшего СССР и способствовала развитию «тяжёлой» музыки в России.

Успешная рок-группа гастролировала за пределами бывшего СССР и способствовала развитию «тяжёлой» музыки в России.

 

4. Российская рок-группа «Би-2»


Белорусская альтернативная рок-группа создана в 1988 году в городе Бобруйске, а основателями являются Шура Би-2 и Лёва Би-2.

Белорусская альтернативная рок-группа создана в 1988 году в городе Бобруйске, а основателями являются Шура Би-2 и Лёва Би-2.

 

5. Вячеслав Бутусов


Лидер и вокалист рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер».

Лидер и вокалист рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер».

 

6. Российская рок-группа «ДДТ»


За годы деятельности музыканты записали два десятка альбомов, а также сделали три масштабные концертные программы.

За годы деятельности музыканты записали два десятка альбомов, а также сделали три масштабные концертные программы.

 

7. Американская рок-группа «Evanescence»


Американская рок-группа, основанная в 1995 году вокалисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди.

Американская рок-группа, основанная в 1995 году вокалисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди.

 

8. Американская рок-группа «Linkin Park»


Мультиплатиновая группа основана в 1996 году под названием «Xero» исполняла музыку в разных стилях, а с 2000 года переименована на «Linkin Park».

Мультиплатиновая группа основана в 1996 году под названием «Xero» исполняла музыку в разных стилях, а с 2000 года переименована на «Linkin Park».

 

9. Американская метал-группа «Metallica»


Одна из самых коммерчески успешных металлических групп образована в 1981 году гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом.

Одна из самых коммерчески успешных металлических групп образована в 1981 году гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом.

 

10. Найк Борзов


Рок-музыкант организовал панк-группу «Инфекция», а в 1992 году начал выступать сольно, сменив стилистику с панка на психоделический рок.

Рок-музыкант организовал панк-группу «Инфекция», а в 1992 году начал выступать сольно, сменив стилистику с панка на психоделический рок.

 

11. Оззи Осборн (Джон Майкл Осборн)


Один из основателей и участник группы «Black Sabbath», который носит неофициальный титул «Крёстный отец хэви-метала».

Один из основателей и участник группы «Black Sabbath», который носит неофициальный титул «Крёстный отец хэви-метала».

 

12. Немецкая рок-группа «Rammstein»


Культовая группа с 1994 года радует своих поклонников специфичискими ритмами, брутальной манерой исполнения и зрелищными спецэффектами.

Культовая группа с 1994 года радует своих поклонников специфичискими ритмами, брутальной манерой исполнения и зрелищными спецэффектами.

 

13. Американская группа «Red Hot Chili Peppers»


Коллектив образован в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом и басистом Майклом Бэлзари.

Коллектив образован в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом и басистом Майклом Бэлзари.

 

14. Британская рок-группа «The Rolling Stones»


Группа стала одним из самых ярких представителей стиля рок во всем мире, а записи этой группы крутят по радио до сих пор.

Группа стала одним из самых ярких представителей стиля рок во всем мире, а записи этой группы крутят по радио до сих пор.

 

15. Немецкая англоязычная рок-группа «Scorpions»


Коллектив является самым известным в мире, продав более 100 миллионов копий своих альбомов.

Коллектив является самым известным в мире, продав более 100 миллионов копий своих альбомов.

 

16. Американская рок-группа «The Doors»


Для 60-х годов мистические тексты песен, яркий образ вокалиста сделали группу уникальной и противоречивой для фанатов рока.

Для 60-х годов мистические тексты песен, яркий образ вокалиста сделали группу уникальной и противоречивой для фанатов рока.

 

17. Ирландская рок-группа «U2»


Одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю.

Одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю.

 

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Как выглядят сегодня рок-музыканты, которые продержались на музыкальном Олимпе несколько десятилетий

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Как выглядят сегодня рок-музыканты, которые продержались на музыкальном Олимпе несколько десятилетийПодписаться на мой Instagram
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