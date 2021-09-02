Как выглядят сегодня рок-музыканты, которые продержались на музыкальном Олимпе несколько десятилетий

«Шоу должно продолжаться…», - спел однажды Фредди Меркьюри, и словно следуя его завету рок-музыка пользуется огромной популярностью во всём мире уже не первое десятилетие, а рок-исполнители становятся настоящими кумирами людей разных возрастов. Порой остаётся только удивляться, что эти музыканты пронесли свою любовь к року через десятилетия.
1. Американская рок-группа «Aerosmith»
«Плохие парни из Бостона» начали свою карьеру в 1970 году и сделали колоссальный вклад в развитие музыки.
2. Российская рок-группа «Агата Кристи»
К наиболее известные композиции: «Viva Kalman!», «Истерика», «Ковёр-вертолёт», а визитной карточкой группы стал хит «Как на войне».
3. Российская хеви-метал-группа «Ария»
Успешная рок-группа гастролировала за пределами бывшего СССР и способствовала развитию «тяжёлой» музыки в России.
4. Российская рок-группа «Би-2»
Белорусская альтернативная рок-группа создана в 1988 году в городе Бобруйске, а основателями являются Шура Би-2 и Лёва Би-2.
5. Вячеслав Бутусов
Лидер и вокалист рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер».
6. Российская рок-группа «ДДТ»
За годы деятельности музыканты записали два десятка альбомов, а также сделали три масштабные концертные программы.
7. Американская рок-группа «Evanescence»
Американская рок-группа, основанная в 1995 году вокалисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди.
8. Американская рок-группа «Linkin Park»
Мультиплатиновая группа основана в 1996 году под названием «Xero» исполняла музыку в разных стилях, а с 2000 года переименована на «Linkin Park».
9. Американская метал-группа «Metallica»
Одна из самых коммерчески успешных металлических групп образована в 1981 году гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом.
10. Найк Борзов
Рок-музыкант организовал панк-группу «Инфекция», а в 1992 году начал выступать сольно, сменив стилистику с панка на психоделический рок.
11. Оззи Осборн (Джон Майкл Осборн)
Один из основателей и участник группы «Black Sabbath», который носит неофициальный титул «Крёстный отец хэви-метала».
12. Немецкая рок-группа «Rammstein»
Культовая группа с 1994 года радует своих поклонников специфичискими ритмами, брутальной манерой исполнения и зрелищными спецэффектами.
13. Американская группа «Red Hot Chili Peppers»
Коллектив образован в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом и басистом Майклом Бэлзари.
14. Британская рок-группа «The Rolling Stones»
Группа стала одним из самых ярких представителей стиля рок во всем мире, а записи этой группы крутят по радио до сих пор.
15. Немецкая англоязычная рок-группа «Scorpions»
Коллектив является самым известным в мире, продав более 100 миллионов копий своих альбомов.
16. Американская рок-группа «The Doors»
Для 60-х годов мистические тексты песен, яркий образ вокалиста сделали группу уникальной и противоречивой для фанатов рока.
17. Ирландская рок-группа «U2»
Одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю.
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