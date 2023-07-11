С нами не соскучишься!

8 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Самолеты сейчас самых разнообразных цветов.Почему все самоле...
  • Алексей
    Зачем использовать таблетки для протезов если можно использовать таблетки для чистки стиральной машины???2 таблетки из апт...
  • Nik Nik
    Два дебила, это сила10 способов превр...

Романтические снимки шотландского мастера фотогравюры, пронизанные эстетикой XVIII века


Романтические снимки шотландского мастера фотогравюры, пронизанные эстетикой XVIII века

 

Джеймс Крейг Аннан – известный фотограф-пикториалист, новатор и мастер фотогравюры рубежа XIX - XX веков. Все свои работы он создавали при помощи помощью фотомеханического процесса, чему обучался в Вене у легендарного Карела Клича. На каждой фотографии Крейга Аннана удивительным образом воплощается романтическая чувственность портретистов XVIII века

1. Фрау Матасиус


Портретный снимок почётного члена Королевского фотографического общества.

Портретный снимок почётного члена Королевского фотографического общества.

 

2. Девушка в белом


Прогулка по саду, 1901 год.

Прогулка по саду, 1901 год.

 

3. Старинный обычай


Религиозный ритуал, который имеет глубокие европейские корни, 1893 год.

Религиозный ритуал, который имеет глубокие европейские корни, 1893 год.

 

4. Традиция чаепития


Традиционное английское чаепитие, 1897 год.

Традиционное английское чаепитие, 1897 год.

 

5. Работа, пронизанная эстетикой 18-го века


Портретный снимок, сделанный в 1899 году.

Портретный снимок, сделанный в 1899 году.

 

6. Дженет Бернет


Портретный снимок пожилой женщины, сделанный в 1893 году.

Портретный снимок пожилой женщины, сделанный в 1893 году.

 

7. Прогулка по набережной Скьявони


Набережная Рива дельи Скьявони.

Набережная Рива дельи Скьявони.

 

8. Францисканец


Монах католического нищенствующего ордена.

Монах католического нищенствующего ордена.

 

9. Работа шотландского фотографа-пикториалиста


Портретный снимок маленькой принцессы, 1895 год.

Портретный снимок маленькой принцессы, 1895 год.

 

10. Джон Янг


Профессор греческого языка в университете Глазго.

Профессор греческого языка в университете Глазго.

 

11. Слепой музыкант


Слепой музыкант. Испания, Гранада, 1914 год.

Слепой музыкант. Испания, Гранада, 1914 год.

 

12. Гитана


Испанская цыганка. Испания, Гранада, 1914 год.

Испанская цыганка. Испания, Гранада, 1914 год.

 

13. Джордж Фрамптон


Английский скульптор и член Королевской академии художеств.

Английский скульптор и член Королевской академии художеств.

 

14. Католический храм


Старая католическая церковь в Бургосе, 1914 год.

Старая католическая церковь в Бургосе, 1914 год.

 

15. Столярная мастерская


Испания, Толедо, 1914 год.

Испания, Толедо, 1914 год.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Романтические снимки шотландского мастера фотогравюры, пронизанные эстетикой XVIII века

И не забудьте:
Романтические снимки шотландского мастера фотогравюры, пронизанные эстетикой XVIII векаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх