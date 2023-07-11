Романтические снимки шотландского мастера фотогравюры, пронизанные эстетикой XVIII века

Джеймс Крейг Аннан – известный фотограф-пикториалист, новатор и мастер фотогравюры рубежа XIX - XX веков. Все свои работы он создавали при помощи помощью фотомеханического процесса, чему обучался в Вене у легендарного Карела Клича. На каждой фотографии Крейга Аннана удивительным образом воплощается романтическая чувственность портретистов XVIII века
1. Фрау Матасиус
Портретный снимок почётного члена Королевского фотографического общества.
2. Девушка в белом
Прогулка по саду, 1901 год.
3. Старинный обычай
Религиозный ритуал, который имеет глубокие европейские корни, 1893 год.
4. Традиция чаепития
Традиционное английское чаепитие, 1897 год.
5. Работа, пронизанная эстетикой 18-го века
Портретный снимок, сделанный в 1899 году.
6. Дженет Бернет
Портретный снимок пожилой женщины, сделанный в 1893 году.
7. Прогулка по набережной Скьявони
Набережная Рива дельи Скьявони.
8. Францисканец
Монах католического нищенствующего ордена.
9. Работа шотландского фотографа-пикториалиста
Портретный снимок маленькой принцессы, 1895 год.
10. Джон Янг
Профессор греческого языка в университете Глазго.
11. Слепой музыкант
Слепой музыкант. Испания, Гранада, 1914 год.
12. Гитана
Испанская цыганка. Испания, Гранада, 1914 год.
13. Джордж Фрамптон
Английский скульптор и член Королевской академии художеств.
14. Католический храм
Старая католическая церковь в Бургосе, 1914 год.
15. Столярная мастерская
Испания, Толедо, 1914 год.
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