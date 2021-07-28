Насколько эффективны газовые баллончики? 

Каждый человек рано или поздно начинает задумываться о своей безопасности. Мир вокруг может в любой момент оказаться враждебным и, в этот момент, хочется иметь возможность защитить себя и своих близких от опасности. Какие же способы и средства могут быть использованы для этого?

Поговорим о газовых баллончиках. Основные его плюсы в том, что он действует на расстоянии и это удобно, если нападает человек или животное, достаточно компактен, чтобы поместиться в карман или сумочку и не причинит вашему противнику смертельного вреда, а лишь остановит и отвлечет его. За это вас не привлекут к ответственности. Для активации баллончика, достаточно направить его в сторону нападающего и нажать на кнопку, произвести распыление.

Распыление содержимого может отличаться в разных моделях. Подробнее о всех видах газовых баллончиках можно посмотреть здесь http://шокер54.рф/catalog/elektroshokery/gazovye_ballonchiki....

Баллончики бывают разного размера. Маленькие удобно носить с собой. Также есть и большие, вместимостью до 75 мл. Такой баллон можно хранить дома или в автомобиле и использовать при необходимости.

Чаще всего, основным действующим веществом является экстракт жгучего красного стручкового перца, который, попадая на кожу и слизистые поверхности, раздражает их, в глазах происходит эффекта блефароспазма.

При таком поражении противнику будет сложно продолжать нападение.

Использование аэрозольного баллончика удобнее тем, что нет необходимости точно попасть в лицо недоброжелателю, достаточно выпустить облако вещества в его сторону. Но применять его лучше на улице, так как он сильнее заражает воздух вокруг.

Главное в применении газового баллончика - это внезапно, резко и неожиданно для нападающего распылить содержимое. Лучше, если ветер дует в его сторону.

Эффективность этого средства самообороны зависит от нескольких факторов:

действующее вещество

его концентрация в баллончике

способ выброса вещества

чувствительность противника к раздражителю.

Как итог, можно сказать, что газовый баллончик, как средство индивидуальной защиты, подойдет для любого человека, так как очень прост в использовании, позволяет действовать на расстоянии и гарантированно даст возможность обезвредить противника, чтобы успеть убежать или позвать на помощь.