Как использовать разные сорта лука?

Красный лук обладает пикантной остротой — правда, в летний период его вкус становится несколько мягче (в отличие от желтого и белого лука, их вкус от сезона не зависит).Этот сорт предпочтительно употреблять в свежем виде — при тепловой обработке он теряет свой красивый цвет, становясь серо-синим, и может испортить вид блюда. А если вкус сырого красного лука кажется вам чересчур резким, подержите его в теплой воде в течение 30−40 минут.Как использовать: в салатах, сэндвичах, бургерах, сальсе. Красный лук идеально подходит для маринования.Это самый доступный, популярный и универсальный сорт. Он может заменить другие, менее распространенные виды лука в рецептах. У желтого лука особенно острый и сложный вкус и стойкий аромат. Из-за высокого содержания серы его сок раздражает слизистые и вызывает сильное слезотечение. Есть его в сыром виде довольно сложно, зато он прекрасно переносит длительную тепловую обработку.Как использовать: в любых тушеных, отварных и жареных блюдах.Из всех видов лука белый пользуется наименьшей популярностью. И очень зря! По интенсивности вкуса этот сорт превосходит даже желтый лук. А благодаря повышенному содержанию воды мякоть белого лука долго остается сочной и хрустящей. При этом овощ прекрасно проявляет себя как в сыром, так и в приготовленном виде.Срок хранения белого лука гораздо меньше по сравнению с желтым.При этом он плохо переносит низкие температуры, и в холодильнике его хранить нельзя.Как использовать: в блюдах мексиканской кухни, белых соусах, в салатах с пастой и картофелем, в рагу, сложных мясных и овощных блюдах.Сладкие сорта репчатого лука в отличие от своих острых собратьев крупнее по размеру и имеют более тонкую оболочку. Некоторые виды (например, «Видалия» и «Валла Валла») настолько сладкие, что их можно есть как яблоки. При жарке сладкий лук быстро теряет форму, а вкус овоща становится менее выраженным. Не пытайтесь заменить им в рецептах желтый или белый лук — излишняя сладость и отсутствие остроты только ухудшат блюдо.Сладкий лук быстро портится. Чтобы продлить срок его годности, храните его в холодильнике в отсеке для овощей.Как использовать: для приготовления луковых колец во фритюре, гратенов, с жареными овощами, в сыром виде в салатах и сэндвичах. Белый лук можно использовать в качестве гарнира к мясу, приготовив его на гриле с добавлением оливкового масла, соли и перца.Маленькие фиолетовые луковички стоят значительно дороже обычного репчатого лука, поэтому большой популярностью в домашней кулинарии не пользуются. При этом шалот просто незаменим в блюдах французской кухни — к тому же, при нарезке он практически не вызывает слез. При быстрой обжарке на сливочном масле шалот придает соусам и подливам деликатный аромат с нерезкой остринкой.В холодильнике лук-шалот может храниться довольно долго — если обеспечить ему естественную циркуляцию воздуха.Как использовать: в нарубленном виде как основу для соусов и заправок для салатов; в горячих мясных и рыбных блюдах, в которых не требуется выраженная острота белого или желтого лука; в качестве приправы для готового мяса из духовки или шашлыка. Шалот может служить гарниром, если луковицы обжарить целиком с добавлением меда и оливкового масла, а затем немного запечь в духовом шкафу