Действительно ли можно угробить мотор авто, если кататься на «лампочке»

Есть среди автомобилистов такие товарищи, которые предпочитают заправлять машину только после того, как загорится индикатор, предупреждающий о скором исчерпании запаса горючего. Более того, есть автомобилисты, которые не против поездить на лампочке буквально до упора. Отсюда возникает закономерный вопрос: а не чревата ли подобная эксплуатация автомобиля скорой поломкой двигателя?
Современные бензобаки уже не те, что 20 лет назад. |Фото: ladaservice.info.
«Нет препятствий патриотам». Если задаться целью, то достичь можно почти всего! В том числе – угробить современный (или относительно современный) автомобиль ездой на лампочке, предупреждающей о скором исчерпании запаса горючего. Лет 20-30 назад подобная эксплуатация автомобиля действительно была чревата серьезными последствиями. Во-первых, когда уровень топлива сокращался, росла вероятность того, что во время маневра бензонасос будет оголен и засосет в себя некоторое количество воздуха. Во-вторых, когда в баке оставалось мало горючего, насос неизбежно втягивал в себя всякий мусор. И то, и другое не лучшим образом отражалось на функционировании мотора.
Ничего страшного не случится. |Фото: zr.ru.
Однако, все эти проблемы в целом остались далеко позади для современных автомобилей. Дело в том, что уже лет 20 баки имеют внутри себя специальные перегородки, которые предотвращают неравномерное распределение горючего, в том числе и во время выполнения резких маневров. Уровень топлива в современных баках всегда более или менее стабильный, а значит и всасывания воздуха бензонасосом больше не происходит.
Можно заглохнуть из-за того, что топливо кончится. |Фото: bosch-s.ru.
Случается подобное ЧП лишь в действительно исключительных случаях. В том числе потому, что кроме перегородок в конструкции современных бензобаков есть еще одно важное дополнение. А именно – бензонасос всегда «утоплен» в небольшом углублении так, чтобы всегда оставаться погруженным в горючее. В таких условиях начать качать воздух устройство может только в том случае, если топливо совсем кончится. Однако в этот момент машина просто заглохнет.
Все большую популярность приобретают пластиковые баки. ¦Фото: trafatrade.by.
Теперь, что касается мусора. Большинство производителей уже давно смогло решить данную проблему за счет использования современных пластиковых баков. Более того, даже металлические емкости защищаются несколькими слоями специального состава. Чаще всего емкости для топлива в наши дни защищены у большинства автомобилей. Так что образование осадка из-за появления ржавчины крайне маловероятно. А это в свою очередь означает, что в горючем фактически нет опасного мусора, который мог бы попасть в двигатель через насос.
Таким образом можно сделать вывод, что для того, чтобы угробить мотор современного авто ездой с низким уровнем топлива, нужно быть человеком редкой «удачи»!
Поэтому лучше заправляться вовремя. |Фото: yandex.ru.
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