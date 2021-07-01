Действительно ли можно угробить мотор авто, если кататься на «лампочке»

Современные бензобаки уже не те, что 20 лет назад. |Фото: ladaservice.info.

Ничего страшного не случится. |Фото: zr.ru.

Можно заглохнуть из-за того, что топливо кончится. |Фото: bosch-s.ru.

Все большую популярность приобретают пластиковые баки. ¦Фото: trafatrade.by.

Поэтому лучше заправляться вовремя. |Фото: yandex.ru.