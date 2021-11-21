Как прокачать тормоза без обратного клапана и приспособлений

С клапаном прокачка тормозов не представляет особых проблем. А вот без клапана, да еще и в одиночку выполнить данную операцию сложно.

Но что делать, если надо сделать это здесь и сейчас?

В сегодняшней статье мы рассмотрим один из простых и доступных каждому способов, как без клапана и всяких-разных приспособлений прокачать тормоза.

Необходимые материалы:

силиконовый шланг;

накидной ключ;

стеклянная банка (выступает в роли расширительного бачка).

Своим личным опытом прокачки тормозов на авто поделился с нами автор YouTube канала «PARTBOX про автозапчасти».

Основные этапы работ

Данный способ прокачки тормозов авто сводится к тому, что сделать что-то наподобие дросселя, который будет затруднять движение жидкости по трубке в обратную сторону.

Для этого сгибаем силиконовую трубочку, и фиксируем ее при помощи накидного гаечного ключа, как это показано на фото ниже.

В месте сгиба и будет создаваться затрудненное движение жидкости.

Таким образом, в одну сторону жидкость проходит нормально, а обратно — сопротивление достаточное, чтобы не пустить воздух в систему.

Свободный конец силиконового шланга опускаем в расширительный бачок (в данном случае это стеклянная банка), после чего можно приступать к прокачке тормозов.

Ждем того момента, когда в трубке перестанут появляться пузырьки воздуха.

Периодически надо подливать жидкость в расширительный бачок. Вот и все дела. Ничего сложного.

Движение жидкости по трубке происходит только вперед. В обратную сторону из расширительного бачка ничего не поступает. По сути, все происходит точно так же, как при использовании клапана.

Прежде чем применять данный способ на практике, необходимо изучить свой автомобиль. Возможно, есть какие-то особенности с прокачкой тормозов. Подробно об этом можно посмотреть в авторском видеоролике.