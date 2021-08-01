Как животные общаются между собой: 5 самых поразительных способов

Все знают, что животные умеют общаться друг с другом, хоть и не говорят в привычном для нас понимании этого слова. Если бы нашлись переводчики с собачьего или обезьяньего, то им хватило бы набора из нескольких фраз, вроде «Мне страшно!», «Я тебя убью!» или «Дай поесть». Ну может ещё парочка. Во всяком случае, животные не врут, не сплетничают и не спорят.



Так нам кажется…



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